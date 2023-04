CRITIQUE - "Cinéma spéculations" de Tarantino : "on apprend des choses, mais c'est écrit avec les pieds"

Quentin Tarantino, qui n'a plus rien filmé depuis quatre ans, mais qui écrit après la novélisation de "One upon a Time in Hollywood", voici un livre dans lequel il raconte les films qui ont le plus comptés pour le jeune cinéphile qu'il était dans les années 1970, parmi lesquels "Légitime violence", "Hardcore, "Les Dents de la mer", "L'Exorciste" ou "Annie Hall"…

Pour Olivia de Lamberterie "ça n'a aucun intérêt"

La journaliste pour Elle a poussé des cris d'ennui comme elle n'en avait pas poussés depuis très très longtemps ! Selon elle, ce n'est ni plus ni moins qu'une master class sur le cinéma très mal écrite et très mal traduite : "Il y a des fautes absolument incroyables de traduction et puis il parle de film, soit que je n'ai pas vus, soit que je n'ai pas envie de voir, soit que j'ai détestés… Donc, personnellement, non, ça ne m'a pas du tout plu ! Des films de genre comme "Massacre à la tronçonneuse" ne me plaisent vraiment pas du tout. En plus, il tacle François Truffaut et La Nouvelle Vague, rien que pour cela, il ne peut pas trouver grâce à mes yeux. Ce n'est pas du tout autobiographique, ça n'a aucun intérêt".

Jean-Claude Raspiengeas salue malgré tout un bon moyen de se familiariser avec l'esprit du cinéaste

Jean-Claude est en partie d'accord avec Olivia, mais il estime tout de même que le cinéaste nous fait rentrer dans sa boîte noire cérébrale survoltée ce qui est assez plaisant : "On comprend pourquoi il est survolté parce que depuis l'enfance, il est exposé aux films de genre hyper violents. Sa mère l'entraînait, son beau-père aussi. Et ce qui est intéressant, c'est la gradation de ses goûts, car à cinq ans, il adore "Un amour de Coccinelle", à six ans, c'est "Butch Cassidy et le Kid", à sept ans, c'est "MASH", mais il est toujours affolé par "Bambi". On est vraiment dans la boîte noire de ce qu'est devenu Tarantino. Après, effectivement, c'est très ennuyeux et pas du tout écrit".

Arnaud Viviant reconnaît qu'il a quand même appris des choses

Ce livre rentre totalement en adéquation avec le contexte artistique du moment, cette veine autobiographique des cinéastes. Mais c'est la seule chose qui vaille le coup selon le critique : "comme c'est le cas du dernier film de Spielberg "The Fabelmans" ou encore "Empire of light" de Sam Mendes. J'ai appris plein de choses, mais effectivement, c'est un livre fait au magnétophone, ce n'est pas de l'écrit".

Ça a plutôt bien marché selon Elisabeth Philippe

La critique a du mal à l'admettre, mais elle a trouvé très intéressant de comprendre comment le jeune Tarantino a façonné son esprit de cinéaste : "Il y a des pages très intéressantes sur des films qui ne sont pas forcément ma tasse de thé, notamment des équivalences d'un film à un autre qui m'ont passionnées. Et quelqu'un pour qui Rocky est le meilleur film du monde est forcément quelqu'un de bien !"

