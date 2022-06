La présentation par Jérôme Garcin : « J'en suis sorti un peu fatigué »

« Elvis, un film présenté hors-compétition à Cannes. Le réalisateur Baz Luhrmann, est celui de Gatsby le Magnifique et de Moulin Rouge, réalise ce biopic avec Austin Butler (qui a une voix très proche de celle du chanteur) dans le rôle du King, et un Tom Hanks méconnaissable dans celui de son imprésario-manager-agent, le mystérieux et toxique Andreas Cornelis van Kuijk, alias le Colonel Parker.

Le biopic se concentre en effet pendant 2 h 40 sur cet escroc très vénal, mais qui n'a jamais été colonel, qui a géré la carrière musicale et cinématographique de Presley et en a fait une machine à fric pour Las Vegas.

L'occasion aussi de montrer le grand barnum du show biz dans l'Amérique des Trente Glorieuses, qui ressemble, sous les caméras de Luhrmann à une immense foire aux monstres. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais ce film, en tout cas, en met plein les yeux et les oreilles. Et à la fin, j'étais un peu fatigué. »

Eric Neuhoff : « Un film réussi, surtout pour un Baz Luhrmann ! »

Pour le journaliste du Figaro, Elvis est un film réussi. Surtout qu'« Il ne faut pas oublier que Baz Luhrmann est le type qui a laissé la propriété de Gatsby jonchée de papiers gras et de bouteilles vides. Il a saboté le roman de Fitzgerald. Et là, sa vulgarité, son côté clinquant colle parfaitement à Elvis Presley. C'est assez raccord et le film m'a semblé réussi.

Surtout, il a eu l'idée de faire raconter l'histoire de ce chanteur par le fameux capitaine colonel Parker. Ce personnage est joué par Tom Hanks, métamorphosé en personnage adipeux dégueulasse, un peu comme Orson Welles dans La soif du mal. Et c'est très intelligent. Il y a toujours ce côté "les doigts dans la prise", avec de fausses bandes annonces, des bandes dessinées, la caméra qui bouge dans tous les sens, ce qui est, en effet, parfois un peu fatigant.

Mais on voit vraiment la culture pop américaine dans tout ce qu'elle a de séduisant et de répugnant. J'ai trouvé que le film était trop court. Le réalisateur ne s'intéresse pas à la musique, mais au côté financier, et à toute cette entreprise commerciale qui était derrière le chanteur. C'est la première fois qu'un artiste a eu droit à son merchandising.

On revoit un tas de navets qu'il a tourné pour Hollywood, alors qu'il se prenait pour un grand acteur. Ses idoles étaient James Dean et Marlon Brando, ce qui ne se voit pas beaucoup dans ses films !

Elvis était un gamin qui voulait être le Captain Marvel des bandes dessinées, et s'est retrouvé la star mondiale, la vedette de Las Vegas… Je ne sais pas si c'est une déchéance.

Tout ça est très bien. J'avais peur d'Austin Butler, que je ne connaissais pas, et il s'en sort à merveille. Tom Hanks n'en parlons pas. Et quand on voit à la fin des documents d'archives, il tient la comparaison !

Évidemment, on passe rapidement sur la mort tragique et un peu ridicule d'Elvis, parce que, à mon avis, les ayants-droit avaient la main sur tout ça. Mais le film dans son genre est réussi, surtout pour un Baz Luhrmann ! »

Eva Bettan : « Un film pas assez audacieux et une frustration malgré les 2h39"

La critique de France Inter est plus partagée. « C'est un film qui m'a laissé saoulée. Donc il faut le temps du "dégrisement". Ce parti-pris du syndrome de Stockholm entre Elvis Presley et le colonel Parker est vraiment intéressant. Et en même temps, tout est superficiel, et le réalisateur feuillette.

Par exemple, l'époque d'Elvis est un moment charnière. Il s'agit d'une Amérique puritaine qui veut se libérer. C'est évoqué, mais on passe à autre chose. L'influence des musiciens noirs ? on a deux vignettes de B.B King, et on file à autre chose… Il n'y a jamais d'approfondissement. Certes, il existe ce plan formidable, où l'on voit l'effet qu'Elvis fait sur les femmes. Elles sont quasiment terrifiantes, et la mère a peur pour son fils… Parce qu'il faut plaire à la famille, parce qu'il répond au spectacle d'Elvis par du spectacle Baz Luhrmann fait un film moins audacieux que ce qu'il aurait pu faire.

Au fond, il avait la possibilité d'écrire plusieurs films audacieux. Par exemple, c'est la lecture du réalisateur, de quelqu'un qui aurait pu être un pont entre les Blancs et les Noirs. C'est rapidement évoqué. Il aurait pu évoquer le chanteur passé à côté de sa vie. C'était une jolie idée. Mais il fait le choix de raconter la relation avec Parker mais chaque fois comme s'il fallait montrer vite plein de choses. Et il y a une forme de frustration malgré les 2 h 39 de film. »

Michel Ciment : « Ce blockbuster américain a de la classe »

Le journaliste de Positif habituellement rétif aux grosse productions américaines, s'est laissé convaincre : « J'ai envie de défendre le film contre une presse sérieuse qui l'assassine. Baz Luhrmann ne fait pas partie de mes cinéastes préférés, mais je pense que ce film est son plus réussi. Elvis est une adéquation entre le style de chansons de Presley et la mise en scène de Baz Luhrmann. Je comprends le succès populaire de ce genre de film parce qu'il y a une énergie, une invention et la première partie est fragmentée.

Mais n'oublions pas que le cinéma muet d'Abel Gance, d'Eisenstein, ou de Dziga Vertov comprenait un montage rapide avec des plans de cinq secondes. Donc Baz Luhrmann a le droit, c'est son style, il aime ça, et cela donne de la vitalité. Il n'avait pas fait de films depuis plusieurs années, il avait sans doute envie de se colleter avec ça.

Je trouve très beau que le film parle de beaucoup de choses qui intéressent le spectateur. Par exemple, on peut voir une lecture moderne de ce film. Le Colonel Parker, est le félon, le Trump de l'époque, et au contraire Elvis est du côté des Noirs et des Latinos.

Il s'inspire de la soul et du rock n'roll… Donc c'est quelqu'un qui est au cœur d'une Amérique progressiste. Ce film est une tragédie individuelle, et la tragédie d'un pays avec la mort de Martin Luther King. Ces sujets passionnent le public. Et autant je déteste les blockbusters vides que les Américains nous infligent régulièrement, autant ce film a de la classe. »

Sophie Avon : « Une interprétation prodigieuse »

Pour la critique de Sud-Ouest, le film tient pas son jeu d'acteur : «Je ne dirais pas qu'Elvis a de la classe. Mais je suis assez d'accord : on n'attend pas de Baz Luhrmann qu'il soit un modèle de sobriété. Son film est kitsch, mais ça colle en effet avec un avec Elvis qui voulait offrir une Cadillac rose à sa mère. Ce qui me dérange un peu dans le film, au début en tout cas, est qu'il passe très vite sur l'influence noire de sa musique… Il le dit et redit.

Il y a un moment le jeune acteur Austin Butler qui ne ressemble pas à Elvis au départ, l'incarne et c'est vraiment une interprétation prodigieuse. Tout à coup, on a le sentiment qu'il le ressuscite tout en l'embaumant dans le même mouvement. Il lui donne vie dans une lumière qui le condamne déjà à être l'icône qu'il va être. Et une icône tragique qui a raison. Et cela donne toute la mélancolie du film ! Et c'est là prodigieux. En revanche, le rapport entre les deux hommes est, pour moi, un petit peu gâché parce qu'il y a cette chose magnifique sur l'enfermement. J'avais oublié qu'Elvis Presley n'était jamais sorti des Etats-Unis, sauf pour son service militaire en Allemagne. Il est littéralement emprisonné géographiquement, mais aussi artistiquement. Et ça, je trouve que le réalisateur n'en tire pas un parti suffisamment puissant et c'est dommage. »

