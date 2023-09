CRITIQUE - "Equalizer 3" : une franchise et un Denzel Washington à bout de souffle

Il s'agit de la troisième adaptation au cinéma de la série TV des années 1980, toujours réalisée par Antoine Fuqua, avec Robert McCall, toujours interprété par Denzel Washington, agent de la CIA à la retraite qui n'en finit pas de proposer ses services à ceux qui en ont besoin. Cette fois-ci, il coule des jours tranquilles dans le sud de l'Italie quand il découvre que ses amis sont sous le contrôle de la mafia locale. Un petit clin d'œil toutefois adressé aux fans dans le fait d'avoir réunis côte à côté Denzel Washington et Dakota Fanning qui avaient joué ensemble il y a maintenant 20 ans dans "Man on fire" de Tony Scott.

Pour Michel Ciment c'est un film navrant

S'il salue une Sicile magnifiquement bien photographiée et immortalisée, le critique ciné pour la revue Positif déplore un film désolant : "Je ne sauve qu'une seule chose dans le film, c'est la photographie parce que c'est Robert Richardson, qui est le grand chef opérateur de Martin Scorsese et de Quentin Tarantino. Mais le reste du film, ce n'est que violence gratuite, succession de morceaux de bravoure que j'ai trouvés vraiment désolants. Je ne comprends pas à quel point on peut tomber si bas dans le grand cinéma américain".

Ariane Allard s'est prodigieusement ennuyée

Une histoire de justicier solitaire qui se venge, qui n'apporte rien de très saisissant par rapport à tous les autres films du genre qui existent, confie la journaliste cinéma de Causette : "On a connu des vigilant movies (films de genre d'auto-justice) bien meilleurs. Le message est très frelaté. Pour un film d'action, c'est quand même très paresseux avec des séquences lentes et ennuyeuses. Denzel Washington joue une espèce de jeu cotonneux las, lassé, et donc lassant. Il donne vraiment l'impression que la franchise est à bout de souffle".

Nicolas Schaller déplore un film ringard, vide de mise en scène

Chez L'Obs, on est resté bouche bée face à un film dépourvu, selon lui, de mise en scène : "On est plus proche d'un croisement gore et complètement ringard ; entre un polar d'Olivier Marchal et un navet produit par Luc Besson il y a quinze ans. Surtout, il y a quelque chose de très ringard dans le film, une espèce de lourdeur de ce personnage qui traîne toute sa noirceur et une forme de mélancolie dont on ne sait même pas d'où elle vient et qui va s'attacher à ce joli village folklorique italien".

Pour Jean-Marc Lalanne, ça manque cruellement d'action

Jean-Marc s'est très ennuyé. Il n'a pas grand-chose à rajouter sinon qu'il a trouvé le film particulièrement décevant sur le terrain de l'action : "Normalement, ça doit être une déflagration de mise en scène et, là, il y en a vraiment très peu sur deux heures de film. Les scènes de violence sont très brèves et filmées de manière très elliptique. L'invulnérabilité du personnage interprété par Denzel Washington est masquée par une mise en scène qui nous prive d'une belle chorégraphie de combat. C'est très frustrant en termes de spectacle d'action. Et comme le scénario est vraiment nul, que les personnages n'existent pas, on s'ennuie vraiment énormément.

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

Lecture "Equalizer 3" d’Antoine Fuqua 5 min France Inter

