CRITIQUE : Faut-il aller voir le dernier film de Quentin Dupieux, "Incroyable mais vrai" ?

La présentation d'"Incroyable mais vrai" de Quentin Dupieux par Jérôme Garcin

« Incroyable mais vrai est le nouveau film du très déjanté Quentin Dupieux, alias Mister Oizo quand il fait de l'électro. Il est le réalisateur d'Au poste !, et de Mandibules… Ici c'est Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel, Anaïs Demoustier qui sont au service de l'histoire. Celle d'un couple formé d'Alain Chabat, agent d'assurances, et de Léa Drucker, qui emménagent dans un pavillon de banlieue. Dans la cave, se trouve une trappe… Benoît Magimel joue le rôle d'un patron marié à Anaïs Demoustier. Il part pour le Japon, se faire greffer un pénis électronique… C'est potache, saugrenu, et foutraque : c'est du Dupieux ! Mais je ne vois pas très bien ce que l'on peut en dire, si on ne dit rien de la cave pour préserver le suspens."

Jean-Marc Lalanne : "Une comédie exaltante et savoureuse"

Le critique des Inrocktuptibles est emballé : « Incroyable mais vrai me séduit énormément. Il réunit toutes les qualités de Dupieux comme l'originalité de son inspiration. Il a plein d'idées tout le temps. Le réalisateur offre à ses comédiens un vaste espace de récréation. Ils ont toujours l'air d'énormément s'amuser avec lui. Le couple formé par Demoustier et Magimel, est vraiment irrésistible de drôlerie. Plus encore que Chabat ou que Léa Drucker, qui portent plutôt la part la plus sombre et dramatique du film. J'aime beaucoup ce film, et le talent de nouvelliste de Dupieux.

Une seule chose me gêne : la résolution de l'intrigue, dont je vais essayer de parler, sans dévoiler la fin. Le sujet du film tourne autour de l'opposition entre la sagesse et la vanité. La vanité transparaît à travers les personnages de Léa Drucker et de Benoît Magimel, dont le souci narcissique les conduit à une forme d'autodestruction. Quentin Dupieux leur oppose une sagesse assez peu sexy, voire repoussante. Et la manière dont le film tranche pour une sagesse presque néo beauf, contre le souci de soi. La vanité est sanctionnée très durement dans le film… Je suis assez mal à l'aise avec la morale du film, même si par ailleurs c'est vraiment une comédie extrêmement exaltante et par endroits très savoureuse. »

Charlotte Lipinska : "Enfin, une histoire totalement bouclée"

La journaliste de Vogue a aimé le film, mais émet quelques réserves : « Quentin Dupieux est une singularité dans le paysage du cinéma français. Il est l'homme qui tourne plus vite que son ombre : au moins un film par an quand ce n'est pas trois. Ce sont des films relativement courts.

Mais il y a toujours un peu de frustration autour de ses films. Les pitchs sont improbables, que ce soit la mouche géante de Mandibules (2020), Jean Dujardin qui se prend pour un daim avec son blouson dans Le Daim (2019). Ses idées sont extraordinaires, mais il a toujours un peu du mal à développer sur un format long. Les 20 premières minutes sont souvent assez éblouissantes. Il nous embarque dans un univers atypique, très singulier, toujours soigné visuellement, avec une lumière surexposée, et une musique qu'il signe lui-même puisqu'il est musicien… Puis, au bout d'une demi-heure, ça pédale un peu dans le vide. Mais avec Incroyable mais vrai, il arrive à boucler son histoire. Même si, je suis aussi un peu gênée par la conclusion.

On assiste à un véritable plaisir de jeu des acteurs. Benoît Magimel est absolument dément dans tous ses films cette année. Il assume son côté "comédie". J'apprécie que tous jouent au premier degré. Ils croient véritablement à ce qu'il se passe. Et cela donne une touche de mélancolie, voire de tristesse. Quentin Dupieux donne une vision assez noire de la routine conjugale et de la vie de couple. »

Pierre Murat : "Quentin Dupieux ne mène pas très bien son intrigue"

Le critique de Télérama n'est toujours pas convaincu par le travail du réalisateur : « C'est vrai que c'est un cinéaste inventif. Et là, il s'attaque en effet à deux des tares de notre société : le jeunisme et le sexe. Tout ça pourrait être très très très bien s'il savait mener à bout son intrigue.

À chaque fois qu'on voit un film de Quentin Dupieux, on espère qu'il va passer le cap. On souhaite qu'il ne soit uniquement dans la plaisanterie. J'attends de lui en tout cas qu'il soit le nouveau Marco Ferreri ou mieux encore, le nouveau Buñuel ! Là, au bout de 40 minutes, il ne sait plus comment faire.

Dernière chose : pourquoi la photo est-elle aussi moche ? On dirait un film soviétique des années 1960/1970 ! C'est terreux, c'est marronnasse : c'est moche ! »

Xavier Leherpeur : "Quentin Dupieux est un effroyable paresseux"

Le critique de la 7ème Obsession a la dent dure : « Quentin Dupieux est un effroyable paresseux. Ce n'est parce que tu tournes un film par an que tu n'es pas fainéant. Il a des idées d'une originalité toute relative. Il a un pitch et un certain sens du développement. C'est exact : Incroyable mais vrai est un conte sur la vanité. Mais la définition de la vanité pour la femme : perdre un maximum d'années et de rides pour rajeunir. La vanité masculine est d'avoir un sexe qui ne débande jamais, et qui soit un instrument sexuel absolument parfait. Ce qui signifie au mieux que la sexualité féminine n'est que mécanique et que ce serait uniquement l'objet entre les jambes d'un garçon qui fait jouir une femme ! C'est un tout petit peu discutable comme vision de la femme !

Une fois qu'il a posé ce postulat dont Jean-Marc ne veut pas que l'on parle, il ne le réinvente pas, il le multiplie à l'infini, avec une idée unique à chaque fois, jusqu'à une conclusion un peu bâclée et un peu discutable... C'est ce que j'appelle de la paresse !

Néanmoins, ce film est nettement supérieur à son prochain que nous avons eu le malheur de voir à Cannes. Celui-ci est à peu près construit, à peu près fini. Non au rideau orange et oui, Dupieux est paresseux »

