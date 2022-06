CRITIQUE – Jurassic World 3 : "Gloubiboulga" ? "Récit creux totalement foiré" ? L'avis du Masque

"Du gloubiboulga", la présentation de "Jurassic world 3" par Jérôme Garcin :

« C'est le dernier volet de la série Jurassic World. Mais tout est toujours à craindre avec les dinosaures ! Jurassic World, le monde d'après de Colin Trevorrow est un film écrit d'après l'œuvre de Michael Crichton achetée à ses débuts, et toujours produite, par Steven Spielberg avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum et les autres.

C'est un peu la version coronavirus des dinosaures puisqu'ils se sont échappés et ont envahi la terre… Bien sûr, il faut apprendre à vivre avec eux. D'autre part, les scientifiques, à partir de manipulations génétiques, conçoivent des sauterelles qui font des ravages écologiques un peu partout dans le monde et provoquent des famines. Et il faut aussi compter avec l'enlèvement par une entreprise malveillante de la jeune Maisie dont l'ADN pourrait sauver le monde…

Bref, un gloubiboulga qui n'a plus grand-chose à voir avec le Jurassic Park des origines et où il y a moins les dinosaures que dans les précédents. Ça dure 2 h 27, mais je peux vous dire d'ores et déjà que ça sera le succès de cet été ! »

Pierre Murat : "C'est insupportable"

Pour le critique de Télérama, rien n'est à sauver dans Jurassic World 3 : « Je vais encore me faire allumer par des auditeurs américains, ou par tous ceux qui aiment les grosses machines. Depuis quelque temps, j'essaye, en vain, d'aimer ces gros machins. Mais, ce n'est pas de ma faute, je déteste Docteur Strange, et je ne suis pas sensible aux gros avions de Tom Cruise... Ça m'ennuie ! Là, c'est encore pire.

Alors si ! Il y a un petit plaisir : on retrouve quelques comédiens qui étaient là au très bon premier épisode signé Spielberg. Le film était novateur à l'époque. Et on est content de retrouver Laura Dern, Sam Neill, et Jeff Goldblum…

Et pour le reste, c'est d'une inanité ! J'en ai marre de ces films avec des grosses gueules qui s'ouvrent et rugissent. Et de séquences où les héros font des mots d'esprit qui ne font rire personne dans la salle. C'est détestable.

Là, le "clou" du film est un méchant, un sous James Bond, mal joué par Scott Kandel, pourtant un bon comédien… Pourquoi le réalisateur a-t-il eu besoin d'inventer des sauterelles ? Ces films passent leur temps à dire : "Ah oui, il y a une catastrophe dans le précédent épisode, mais on ne va pas faire la même chose" et ça continue… C'est insupportable. »

Xavier Leherpeur : "C'est totalement foiré"

« J'ai un vrai problème : je suis passé à côté de Jurassic Park. Je n'avais plus l'âge d'aller m'amuser avec des dinosaures qui coursaient de pauvres personnes... C'est une espèce de manipulation génétique. Ça m'est toujours totalement indifférent. Là, c'est "totalement foiré". C'est effroyablement mal monté malgré de grosses queues de dinosaures. En termes de récit, c'est effroyablement creux. Pour le séquençage, on a l'impression que le scénario et la pellicule ont été mordus par des gros carnivores qui auraient laissé des miettes...

Et pourtant, il y avait une tentative pas inintéressante, qui était au cœur même de Jurassic Park : faire renaître l'ADN l'esprit du premier film. C'est d'ailleurs le principe même de cette saga : essayer de faire renaître des bêtes disparues. Ce n'est pas pour rien que Laura Dern, Sam Neill, et Jeff Goldblum reviennent. Sauf que le réalisateur n'en fait rien. Il se contente de citer l'original : les mêmes séquences, les mêmes plans avec les voitures renversées, des dinosaures avec leur gros œil menaçant, et tout le monde qui s'enfuit en courant… Et cette idée de greffer un peu de James Bond avec cette poursuite dans la ville qui rappelle aussi Mission impossible. Il y a aussi les sauterelles qui mangent tout. Cela fait référence à toute cette SF apocalyptique économiste qui réfléchit sur l'hégémonie des grandes entreprises… Mais le tout conduit à un gloubiboulga. Pour les jeunes d'aujourd'hui, ce mot ne dira rien : c'était la nourriture préférée de Casimir, un monstre gentil. Mais même avec les monstres méchants, ça ne fonctionne pas ! »

Charlotte Lipinska : "C'est too much"

« Je ne vais pas sauver ces dinosaures. Mais quand Xavier dit que le récit est creux, je trouve que c'est tout l'inverse. C'est d'ailleurs le problème du film : c'est qu'il y en a trop ! En voulant compiler le casting, les originaux et la nouvelle génération d'acteurs, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard… On a trop de personnages, mais aussi trop d'intrigues parallèles, et plus rien n'est lisible. Tout s'enchevêtre entre les sauterelles, l'ADN modifié, la petite fille clonée de sa propre mère, ce parc en Italie dont les dinosaures s'échappent… Tous se mélangent. Il n'y a pas de lignes de récit sur lesquelles s'accrocher. C'est too much et interminable.

Surtout, il y a quelque chose de très étrange : on a l'impression que ces personnages n'ont pas vu les films précédents. S'ils l'avaient fait, ils sauraient que ce n'est pas la meilleure idée de l'année de redonner vie aux dinosaures ! On s'appuie sur exactement le même postulat depuis six volets et nous, les spectateurs, nous nous lassons. On sait que ce n'est pas une bonne idée de faire ces manipulations génétiques !

Cependant, je trouve qu'au bout d'une heure de film, il y a un côté un peu divertissant avec des scènes d'action, comme cette poursuite à moto, ce marché noir de dinosaures assez étonnant… Mais sinon, qu'est-ce que c'est ennuyeux ! »

Jean-Marc Lalanne : "Un film épuisant à voir"

Enfin, ce n'est pas le journaliste des Inrocks qui sauvera le film : « Jurassic World est une franchise que j'aime beaucoup. Et c'est la première fois qu'elle accouche d'un très mauvais film. Le précédent, réalisé par Juan Antonio Bayona, était vraiment remarquable. Certes, il tirait Jurassic Park vers autre chose, une inspiration gothique extrêmement audacieuse et originale.

Là, le film ne choisit pas. À la fin du deuxième film, les dinosaures sont parmi nous. Cela permettait de sortir complètement du concept Jurassic Park et de son espace clos. On aurait pu voir comment cela se passe quand ces monstres préhistoriques sont chez les humains. Qu'est-ce que ça bouscule dans la société telle que nous la vivons ? Or, au bout d'une heure de film, le film réintroduit un espace fermé et rejoue toutes les étapes. Il se rétracte dans ses pantoufles ! C'est extrêmement décevant, Le film entre dans une logique cumulative qui le sature : il fait revenir les anciens personnages, inventent de nouveaux monstres… Jurassic World ne cesse d'avancer en ajoutant des choses… Cela crée un défaut d'unité, quelque chose de profondément disgracieux et rend le film assez épuisant à voir. »

