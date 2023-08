CRITIQUE - "L’Amour" : François Bégaudeau signe l'un des chefs-d'œuvre de la rentrée

François Bégaudeau a "voulu raconter l'amour tel qu'il est vécu la plupart du temps par la plupart des gens, sans crise ni événements, au gré de la vie qui passe, des printemps qui reviennent et repartent dans la mélancolie des choses". Jeanne et Jacques vont vivre 50 ans côte à côte. 50 ans, rythmés par les émissions d'Europe 1, les chansons de Richard Cocciante, le catalogue de La Redoute, France Dimanche.

Arnaud Viviant salue un vrai tour de magie, et en peu de pages

Arnaud émerveillé par la capacité de François Bégaudeau à faire entrer 50 ans d'amour, rien que dans 90 pages et de livrer une histoire d'amour extrêmement concentrée dans le temps. Le critique rapproche le livre au film de Quentin Dupieux "Yannick", d'où cette même idée d'aborder l'amour sous le prisme des gens modestes peu représentés en littérature : "Ce livre est un tour de magie. Une fois qu'on a lu ces 90 pages en une heure, on a tout de suite envie de recommencer pour voir quels sont les astuces du magicien ! Comment a-t-il réussi ce prodige, à faire un livre qui revêt une forme de classicisme tant il évoque des classiques (ce qui est assez rare dans la littérature actuelle) comme "Un cœur simple" de Gustave Flaubert, "À la recherche du temps perdu" de Marcel Proust.

J'ai également pensé au film de Quentin Dupieux "Yannick" puisqu'on y retrouve la même brièveté, la même économie de l'attention. C'est magnifique d'arriver à nous happer en très peu de temps, et de manière très forte. C'est un chef d'œuvre de la rentrée".

Olivia de Lamberterie y a trouvé l'une des plus belles scènes littéraires du moment

La critique littéraire pour Elle a été désarçonnée par ce roman qu'elle trouve extrêmement bien fait de bout en bout : "On se sent très proche de ce duo qui se dispute, qu'on entend, qu'on voit comme on voit nos parents, nos grands-parents, ainsi que l'époque dans laquelle le récit se déroule. On voit et on perçoit tout ce que l'auteur raconte. Mais c'est lorsqu'il devient complètement singulier qu'il devient absolument génial. D'ailleurs le roman présente à mon sens l'une des plus belles scènes qui existent dans la littérature. Cette femme chez elle, dans son jardin, qui a déjà un certain âge, voit quelqu'un arriver avec un tailleur. Elle pense que c'est un témoin de Jéhovah, mais c'est une dame qui vient lui apprendre qu'elle a eu une histoire avec son mari. À ce moment-là, moi tout d'un coup, j'étais en sanglots.

En dépit de quelques stéréotypes sexistes qui reflètent sans doute l'époque, où effectivement les hommes et les femmes étaient plus enfermés qu'aujourd'hui dans leur genre, le livre est saisissant".

Très ému, Frédéric Beigbeder conseille de le lire à tout prix !

Le critique du Figaro-magazine s'est surpris à finalement aimer ce livre puisque, au départ, ce concept littéraire-là ainsi que le style de l'auteur, ce n'est pas vraiment son truc. Il salue François Bégaudeau pour sa description et sa narration simple affranchie de politique : "On se dit que c'est un récit qui relève du film d'auteur un peu démagogique, mais finalement, je me suis fait complètement avoir et j'ai été très ému ! C'est difficile à raconter à quel point on peut être ému par une dame qui dit "J'ai fait une tarte" au lieu d'engueuler son mari. Il faut vraiment lire ce livre parce que j'ai adoré changer d'avis en cours de route, je me suis fait totalement avoir ! François Bégaudeau a réussi son coup, et ce qui est formidable, c'est que pour une fois, il ne pense pas, il n'impose rien et ne réfléchit jamais. Pour une fois qu'il ne réfléchit pas trop et qu'il ne parle pas trop de politique, ça fait du bien. Je trouve que le livre est universel, il peut toucher tout le monde. Ça va être un immense succès".

Nelly Kapriélan barbée par une lecture de grande platitude

Si Nelly aime aussi changer d'avis au gré d'une lecture, elle est loin d'avoir eu cette même révélation. Au contraire, elle l'a trouvé extrêmement fabriqué et hyper démagogique : "Je suis un peu restée de marbre à l'idée de s'intéresser à l'amour chez les gens simples, avec en relief une platitude d'écriture. Il n'y a aucune psychologie. De l'amour sans psychologie, il fallait quand même y penser… J'ai trouvé ça ennuyeux et plein de stéréotypes. Il n'y a pas d'émotion, l'amour manque de complexité. Le livre est très plat, très démago et réduit à de la sociologie. Il y a quelque chose de condescendant à badigeonner tout un livre de références sociologiques pour une histoire d'amour. Ça manque un peu de transcendance en littérature. C'est d'une grande platitude".

