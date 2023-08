CRITIQUE - "La voie royale" : bien plus qu'un récit d'apprentissage, une éducation sentimentale

Sophie (Suzanne Jouannet) révélée par "Les choses humaines" d'Yvan Attal, vit avec ses parents et son frère dans la ferme familiale qui est un élevage de porcs. Comme elle est très douée pour les maths, son prof de lycée la pousse à faire une classe préparatoire à Lyon afin de présenter le concours de Polytechnique. Elle se lance dans l'aventure avec un mélange d'aplomb et de sentiments d'illégitimité, mais sans jamais renier son milieu d'origine. Un film très émouvant qui dure 1 h 50 et qui prépare la rentrée de tous les étudiants.

Pierre Murat applaudit une excellente surprise et une vraie réussite

Au point que le film et sa mise en scène, qu'il a trouvé très subtile, ont redonné envie à Pierre de faire des mathématiques : "C'est vraiment très bien. En trigonométrie, je me souviens moi-même avoir fait le désespoir de tous mes professeurs à l'époque, qui croyaient que je me foutais d'eux tellement je n'y comprenais rien ! Je suis d'autant plus admiratif par ce film qu'il réussit à m'intéresser à cette matière.

De plus, le scénario pourrait être un peu clichetonneux avec la surdouée qui s'en moque un peu et puis la bûcheuse qui doit s'accrocher, mais par la grâce de la mise en scène, par la clarté, la rapidité, le rythme avec lequel c'est tourné, c'est tout à fait passionnant. Suzanne Jouannet, Marie Colomb et leur professeure, Maud Wyler, sont formidables".

Ariane Allard touchée par un très beau récit d'apprentissage

C'est un récit d'apprentissage que la critique de Causette salue tout particulièrement pour le portrait de jeune fille très intelligent que le cinéaste élabore progressivement : "On retrouve, dans sa mise en scène, quelque chose de l'ordre de la patience, qui démonte les rouages d'un système impitoyable. Outre la jeune comédienne formidable, j'aime beaucoup ce que le film nous raconte, en particulier le chemin d'une jeune fille qui, au départ, se sent déplacée, fragilisée et apprend peu à peu à se faire confiance grâce à son entourage, pour maîtriser les mathématiques à un très haut niveau".

Pour Eric Neuhoff c'est une magnifique éducation sentimentale

Le journaliste pour Le Figaro a lui aussi été très séduit par ce portrait d'apprentissage qui rompt à ses yeux avec les cliches conventionnels du transfuge de classe en général : "Il n'y a rien de plus emmerdant qu'une classe préparatoire et le cinéaste arrive à rendre cet univers passionnant comme un parcours du combattant. C'est à la fois une éducation sentimentale, humaine et mathématique et on voit ce que c'est que de travailler dans ces cours-là qui sont vraiment très difficiles, où il y a la crème de la crème.

Les actrices sont très bonnes et sont accompagnées par une mise en scène qui met une claque à ce cliché du transfuge de classe qu'on nous inflige trop souvent aujourd'hui. C'est un film qui ne plaira sûrement pas à Annie Ernaux et ça, c'est une qualité".

Xavier Leherpeur salue un film très intelligent

C'est très réussi parce que très réfléchi sur le sens social et formidablement bien écrit, juge le critique de Septième Obsession : "Ça aurait pu être un film de scénario, d'intention et c'est un film extrêmement intelligent dans la construction de ses personnages. C'est très bien écrit. Ça nous fait toucher du doigt cette fameuse poésie dont les mathématiciens s'enorgueillissent quand ils vantent leur discipline, car c'est avant tout un film qui a un vrai sens du social. La mise en scène est remarquable tant elle pose la célérité du personnage, sa détermination, ainsi que les enjeux sociaux d'un film formidable qui ne se dément absolument pas sur sa durée".

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

Lecture "La voie royale" de Frédéric Mermoud 5 min France Inter

