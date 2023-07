CRITIQUE - "Le nouveau livre désespéré, et désespérant" de Didier Eribon sur la fin de vie de sa maman

On se souvient, il y a quatorze ans, de "Son retour à Reims", un texte foudroyant. Didier Eribon, modèle du transfuge de classe, revenait dans ce précédent livre dans sa ville natale qu'il avait fuie en même temps que la honte de son milieu d'origine pour devenir l'intellectuel qu'on connaît, et assumer son homosexualité.

Là, dans ce nouveau livre, Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple, il retrouvait sa mère, qui fut femme de ménage puis ouvrière dans une usine de verrerie. Depuis, elle est morte à 87 ans. Il raconte la vie de cette 'femme du peuple', qui lisait des romans à l'eau de rose, qui était ouvertement raciste, malgré ses origines gitanes, "Elle parlait ouvrier, et elle fut malheureuse toute sa vie". L'auteur raconte son déclin page après page jusqu'à son placement à l'EHPAD où elle s'est laissé mourir en sept semaines. C'est à la fois une cérémonie des adieux et un traité sociologique de la vieillesse dans les milieux les plus défavorisés. Il cite un texte de Simone de Beauvoir "La vieillesse".

Publicité

Nelly Kaprièlan a adoré !

La journaliste des Inrockuptibles a trouvé ce livre absolument magnifique, et salue une plongée en EHPAD extrêmement saisissante et poignante : "J'ai adoré ce texte parce qu'il y a plusieurs récits, un où il parle de sa mère, un autre où il parle du passé de sa mère, de son enfance, et puis un autre sur cette fin plutôt théorique. On comprend que son projet est de faire des personnes âgées une minorité qui n'a pas la parole, et entend leur redonner. On découvre comment ça se passe pour sa mère à l'Ehpad, elle qui est dépendante physiquement, et à qui il offre une voix. Il parle de cette minorité comme des personnes qui, à un moment donné, n'ont plus la force ni la voix, ni aucun ressort. Il interroge le rapport à ce statut, à cette période de la vie si peu consacrée. Ce n'est pas simplement faire de la littérature, c'est vraiment être dans le récit de ce qu'il se passe jour après jour, du ressenti du personnel de l'EHPAD aussi complètement dépassé, tout en racontant aussi la vie personnelle de cette femme. Il faut absolument lire ce livre !"

Frédéric Beigbeder a trouvé que ça ne valait pas moins que du Edouard Louis, en beaucoup plus long

Le critique littéraire du Figaro-magazine a trouvé que ça ne valait pas moins qu'un livre d'Édouard Louis, mais en beaucoup plus long, car embarrassé, selon lui par un sujet investi dans une théorie philosophique qui n'avait aucun lieu d'être : "L'avantage avec Édouard Louis, c'est qu'il fait court. Là, c'est interminable avec un titre très commercial en plus d'être démagogique. Ajoutez à ça qu'on part du principe qu'on ne peut pas s'attaquer à un sujet pareil, car c'est toujours assez difficile de critiquer quelqu'un qui parle de la mort de sa mère.

Il invente un genre qui est l'intello-populisme. Il y a un sujet sensible qu'est la mort de sa mère placée dans un EHPAD. Lui culpabilise sans doute pour ensuite en faire une grosse théorie marxiste, et c'est là où ça devient un peu trop sérieux, pontifiant… C'est ce qui m'a embarrassé.

Si la partie sensible, puis intime, est touchante, que c'est plutôt bien écrit, ça reste trop long et trop démonstratif, puisqu'il offre une sorte de théorie philosophique sur un tel sujet. Si vous aimez l'ennui engagé, un ennui résolument social, il faut lire Eribon".

Pour Arnaud Viviant, ce n'est pas un livre d'écrivain

À réécouter : Didier Eribon, retour aux sources L'Heure bleue Écouter plus tard écouter 53 min

Pour le journaliste de la revue Transfuge, Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple est davantage un livre de sociologie et de philosophie, ce qui gâche le travail de mémoire que l'auteur entreprend en hommage à sa mère. Un travail alourdi selon lui par un travail de compréhension d'un phénomène qui délaye l'ensemble : "C'est de la littérature de deuil, qui est un genre qui commence maintenant à être vraiment bien établi, et au sein duquel Edouard Louis a fait merveille. Mais là, c'est étrange parce qu'on a l'impression qu'il s'agit de rite funéraire d'une tribu lointaine. C'est à la fois un mélange de statistique, de réflexion philosophique, de choses intimes où jamais le mot 'amour' n'est prononcé. Ce n'est pas du tout un livre d'amour. Ce n'est pas un livre d'écrivain. Quant au titre, j'ai du mal avec cet intitulé "La femme du peuple" ; je déteste cette expression, ainsi que l'idée de 'transfuge de classe'".

Olivia de Lamberterie a trouvé que c'était un livre trop desespéré et très désespérant

Pour la critique littéraire du magazine ELLE, c'est le pendant masculin du livre qu'Annie Ernaux avait consacré à sa mère dans "Une femme", qui était aussi une splendeur à ses yeux, mais à la seule différence que celui-ci est beaucoup trop désespérant : "Chez Annie Ernaux, il y a le portrait de la mère, mais il y a surtout la question de comment la mort de cette mère va couper Eribon de sa famille, de sa généalogie familiale, comment sa mère représentait le dernier lien qui l'unissait avec ce milieu qu'il avait cherché à fuir.

Mais à la différence d'Annie Ernaux, il ne le fait pas avec tendresse. C'est l'histoire d'un étranger dans une famille. Je trouve que le livre est trop court sur le portrait de la mère parce qu'il dit simplement qu'elle a été malheureuse toute sa vie. Alors que cette femme a quand même eu quatre garçons et que rien n'a été explicité sur son expérience de la maternité, sur quelle mère elle a été pour ses quatre enfants. On ne sait pas, et peut-être que ça l'a rendue heureuse. C'est un livre trop désespéré et très très désespérant. Ça me fait penser au livre de Laure Adler sur la vieillesse "La voyageuse de la nuit" qui, pour le coup, exaltait ce qu'on pouvait saisir de la vieillesse".

Écoutez l'intégralité des critiques échangées sur le livre :

"Vie, vieillesse et mort d’une femme du peuple" de Didier Eribon 11 min France Inter

📖 LIRE - "Vie, vieillesse et mort d’une femme du peuple" de Didier Eribon (Flammarion)

🎧 LIVRE OUVERT | Toutes les autres œuvres passées au crible des critiques du Masque et de la Plume à retrouver sur le site et l'app Radio France.