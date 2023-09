Camille Nevers (Libération), Charlotte Lipinska (Vogue), Jean-Marc Lalanne (Les Inrockuptibles), Michel Ciment (Positif), et Jérôme Garcin (L’Obs et France Inter) sont dithyrambiques sur le dernier film d’Aki Kaurismaki.

La présentation par Jérôme Garcin

Les feuilles mortes le 20ᵉ film du Finlandais Aki Kaurismaki a reçu le prix du jury à Cannes. C'est la rencontre très Kaurismakienne à Helsinki entre Ansa, jouée par Alma Pöysti, célibataire et qui travaille dans un supermarché dont elle va se faire virer pour avoir volé un sandwich périmé, et Hollappa joué par Jussi Vatanen, tout aussi solitaire, mais beaucoup plus alcoolique. On entend Les Feuilles mortes de Prévert et Kosma en finlandais, la guerre en Ukraine à la radio, du Schubert, du rock… C'est évidemment à la fois burlesque et laconique : du pur Kaurismaki dont on rappelle les trois divinités domestiques : Bresson, Ozu et Chaplin.

Publicité

Michel Ciment : « Pour moi, "Les feuilles mortes", c'était la Palme d'or à Cannes »

Le critique à Positif explique : « Il avait trois ou quatre films qui auraient mérité la Palme d'or. En particulier Les feuilles mortes, parce qu’ Aki Kaurismaki ne l'a jamais eue et que c'est un très grand film. C’était l'occasion de sacrer vraiment ce réalisateur qui a toujours échappé au Grand Prix dans les festivals. Ce film est absolument magnifique. Il parle au départ d'une sorte de réalisme tellement stylisé, ironique, et chaleureux.

Ce couple d'amoureux dans la dèche qui réussit à survivre dans une société cruelle est du niveau des grands films de Chaplin. La bande-son nous donne le contexte : avec entre autres la guerre en Ukraine qui nous raconte les horreurs d'aujourd'hui. Et puis cette tendresse, les lieux, comme les bars, qui sont les bases habituelles.

Comme Chaplin, je trouve qu'il touche à l'universel par une quintessence de la réalité. Je trouve que ce film est absolument un miracle. Tout ça en une heure et vingt minutes ! »

À réécouter : Kaurismäki et Salvadori On aura tout vu Écouter plus tard Lecture écouter 46 min

Charlotte Lipinska : « C'est un bijou absolu »

La journaliste de Vogue ne veut pas mettre ce film en concurrence avec la palme d’or. « J’adore Anatomie d’une chute. Ces deux films n'ont rien à voir. Le film Les feuilles mortes est vraiment le suc de l'univers de Kaurismaki. Ses protagonistes sont toujours des gens issus des classes populaires, sans le sou, mais qui conservent une rigueur morale, et une grande dignité face à la violence de la vie avec énormément d'humour.

Ce film est teinté l'humour noir, très pince sans rire. Moi, j'adore. Je me souviens d’un dialogue :

- « Qu'est-ce que t'as ?

- Je suis déprimé.

- Pourquoi tu es déprimé ?

- Parce que je bois trop.

- Alors pourquoi tu bois ? Parce que je suis déprimé »

Je trouve qu’Ari Kaurismaki tricote comme nul autre la mélancolie, cet humour du désespoir et une immense tendresse, une grande poésie.

C'est une histoire toute banale de la rencontre d'un homme et d'une femme. Mais il le fait tellement avec une telle tendresse…. Ses cadres, on dirait du Edward Hopper. Ils sont toujours dans cet univers vintage, avec une nouveauté, avec ce film. Jusqu'à présent, tous les films de Kaurismaki étaient intemporels. On ne pouvait pas les dater. C'était un passé plus ou moins lointain. On pouvait se repérer avec les marques des voitures, mais c'étaient les seuls marqueurs temporels. Là, pour la première fois, on entend à la radio quelque chose de très actuel : la guerre en Ukraine. Le film se déroule bien aujourd'hui et maintenant.

Les feuilles mortes montre en même pas une heure et demi comment deux êtres vont survivre avec comme seule arme face à l'horreur du monde, leur morale, leur dignité et le miracle de l'amour. C'est un bijou absolu. »

À réécouter : Humaniste Aki Kaurismäki L'Heure bleue Écouter plus tard Lecture écouter 52 min

Camille Nevers : « Aki Kaurismaki, c’est la précision absolue dans le minimalisme et dans l'économie du sentiment »

Pour la journaliste à Libération, « Ari Kaurismaki est un très grand cinéaste qui filme la classe ouvrière de manière esthétique, là où on a plutôt l'habitude d'avoir les Dardenne, ou ce genre de naturalisme. Nous ne sommes plus habitués à voir les ouvriers filmés avec une tendresse stylistique qui les représente avec une sorte de fierté, et de dignité. Cela manque.

J'adore Kaurismaki. Il y a des grands cinéastes qu'on n'aimerait pas fréquenter, lui, si. J’aime sa façon d'avoir cette espèce de précision absolue dans le minimalisme et dans l'économie du sentiment. Une forme d'humanisme qui n'est jamais dans la sensiblerie, mais dans une fibre sensible, qui ne ressemble à rien d'autre qu'à lui.

Il fait tenir en même temps la classe ouvrière, et la cinéphilie. Dans ses films, les ouvriers vont au cinéma. Cela donne l'espoir que tout n'est pas perdu. Ce film est bardé de références, pas seulement au monde dans lequel on vit, l'Ukraine, etc. Mais il conserve une espèce d'anachronisme. D'ailleurs, entre le vintage des chansons des années 1950, 1960, le côté look de rockeur qu'il a toujours eu et un calendrier qui indique qu'on est en 2024 tandis qu'on écoute les nouvelles de la guerre en Ukraine…

Il y a quelque chose qui, moi, me touche particulièrement. Ce film est une variation sur un de mes films préférés « Elle et lui » de Leo McCarey (1957). C'est la même histoire : une comédie romanesque autour de deux personnes qui s'aiment et qui ne peuvent pas se rencontrer pendant tout le film, jusqu'à un accident final qui manque de les séparer à jamais. On rit, on pleure, et finalement, c'est un des films les plus optimistes de Kaurismaki. »

Jean-Marc Lalanne : « Une puissance émotionnelle bouleversante »

Le journaliste des Inrockuptibles souligne : « Même si les personnages sont plongés dans un contexte extrêmement noir, il règne une énergie très positive dans le film. Et c’est un film qui fait du bien.

Je ne suis pas forcément un inconditionnel de Kaurismaki. Je l’apprécie par intermittence. Par moments, j'ai pu avoir le sentiment qu'il parlait trop bien sa langue, qu'il y avait quelque chose de très accompli dans sa forme, qu'il était vraiment le maître chez lui et que ça donnait à certains de ses films quelque chose d'un peu mécanique.

Et là, ce film m'a saisi et m'a bouleversé. Je trouve que c'est peut-être le plus investi depuis assez longtemps, il y a vraiment quelque chose de bouleversant. Je suis frappé à quel point il touche à une intériorité des personnages, avec aussi peu de dialogues. On n'est pas du tout dans la surface des personnages, mais au cœur de leur psyché, de leurs sentiments. Il y a une puissance émotionnelle en faisant aussi peu parler ses personnages vraiment bouleversante.

On a parlé de cette radio qui donne des nouvelles de la guerre en Ukraine. On peut penser qu’il s’agit d’un gimmick. Mais cela donne lieu à un gag bouleversant. À un moment donné, le personnage féminin en train d'écouter la radio reçoit sa note d'électricité exorbitante. Prise de panique, elle éteint absolument tous les appareils électriques… Donc, dans un premier temps, c'est très drôle et c'est très intelligent de montrer une conséquence très prosaïque dans la vie du personnage. Sauf que tout à coup, elle est plongée dans le noir et fait penser au couvre-feu, à une menace fantasmatique. Cette évocation des bombardements à Kiev, je la trouve sublime. »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

ECOUTER | Le Masque et la plume sur Les feuilles mortes