CRITIQUE - "Les Herbes sèches" de Nuri Bilge Ceylan : un film "sublime" et "intelligent" mais "étouffant" ?

Nuri Bilge Ceylan avait remporté la Palme d'or pour "Winter Sleep" en 2014. Il signe cette fois-ci un film de 3h17. Samet, jeune professeur d'art, progressiste, effectue son service civil dans un village reculé de l'Anatolie. Après avoir enseigné pendant quatre ans dans une école, il rêve d'être muté à Istanbul. Son collègue et colocataire Kenan et lui sont confrontés à des accusations de gestes déplacés de la part de deux élèves. Samet a du mal à comprendre ces accusations. Il se souvient seulement avoir touché les cheveux d'une jeune fille qui pleurait. Samet rencontre également Nuray, une enseignante d'anglais et ancienne activiste gauchiste qui a perdu une jambe dans un attentat et qui vit chez ses parents. Le film aurait pu s'appeler "Illusions perdues". L'image est comme toujours d'une très grande beauté.

Xavier Leherpeur salue une écriture très intelligente

Si selon le critique de la revue 7e Obsession le film n'est pas exempt de quelques longueurs et imperfections, il sacre une nouvelle fois le génie scénaristique et de mise en scène de son auteur : "On attend 3h10 pour comprendre le titre du film, et quand on le comprend, on s'aperçoit à quel point le film est éminemment intelligent, et non pas naïf. C'est extrêmement bien écrit. Même si de temps en temps, il y a quelques scènes dialoguées artificiellement rallongées, elles sont immédiatement rattrapées par une mise scène totalement surprenante avec toujours une trace d'ambiguïté dans ces personnages qui nous interpellent. La rencontre entre le professeur et la jeune fille est très troublante, mais n'est pas du tout manichéenne, cette rencontre semble raconter la même histoire, mais d'un autre point de vue.

J'adore sa manière de regarder au scalpel les sentiments, les confusions, les doutes, les rivalités amoureuses parce que c'est avant tout un triangle amoureux qui va se déliter, car assailli par les doutes. Ce film, c'est le plaisir de la culture, c'est le plaisir d'une certaine forme d'hédonisme et d'érotisme intellectuel qui plus est extrêmement intelligente.

Eric Neuhoff s'est particulièrement ennuyé

Pourtant c'est la deuxième fois de suite que le critique pour Le Figaro a tenu bon et est resté jusqu'au bout d'un des films de Nuri Bilge Ceylan : "Il faudrait inventer une nouvelle unité de mesure, celle du maître étalon de l'ennui. D'habitude ce sont des films contemplatifs et, cette fois-ci c'est très bavard.

On a le choix entre le vide et le trop plein. Ça se passe toujours autour d'une table, j'ai l'impression d'être enfermé dans la salle des profs d'un lycée. Ils sont toujours trois ; tantôt ils boivent du whisky ; tantôt ils parlent politique ; tantôt ils boivent du thé et parlent de ce qui se passe dans leur établissement… S'il filme très bien, ça repose sur des discussions inintéressantes. Ça n'en finit pas, ça se veut moderne et c'est terriblement démodé".

Pour Charlotte Lipinska, c'est un chef-d'œuvre

La journaliste pour Vogue a tout simplement adoré ce film, elle a été particulièrement stupéfaite par la mise sous tension que fait ressentir l'atmosphère de la mise en scène : "Ce film n'est pas long, il est profond, car parler de la complexité humaine, de ses contradictions, ça ne se fait pas en 90 minutes ! Le film ne va pas du tout là où on l'attend, il se déplace constamment.

Certes, c'est bavard, désespéré et cynique, comme tous les films de Ceylan, mais il y a un peu plus d'humour que précédemment, les paysages sont toujours aussi sublimes et il y a, au cœur du film, un face-à-face, un dîner entre Samet et cette jeune Nuray que je trouve d'une tension invraisemblable, notamment sur la misanthropie et l'engagement. Le film se clôt sur un monologue final parmi les plus bouleversants et sublimes que j'ai vus depuis longtemps sur la prise de conscience d'une vie gâchée et sur l'hommage à la jeunesse de la Turquie en laquelle il semble croire pour un avenir un peu plus radieux pour son pays".

Jean-Marc Lalanne a eu comme l'impression d'étouffer

S'il admet volontiers que le film affiche une virtuosité de mise en scène très impressionnante, il n'est jamais vraiment parvenu à entrer dans le film : "Il y a quelque chose d'extrêmement suranné dans la théâtralité, dans ce cinéma d'analyse psychologique extrêmement dialogué. Je n'ai rien contre, mais, là, j'ai le sentiment que cette durée, cette dilatation, c'est presque un signe extérieur de richesse qui vise une sorte de monumentalité du grand film d'art.

Le film est à la fois ronronnant, solennel, guindé, mais au bout d'un moment, j'étouffe, malgré la maestria de mise en scène impressionnante, mais qui me laisse totalement extérieur.

