CRITIQUE - Les "Perspective(s)" épistolaires très ennuyeuses de Laurent Binet

Le peintre Pontormo est retrouvé assassiné "un ciseau fiché dans le cœur" au pied de la fresque à laquelle il travaillait. Giorgio Vasari, l'homme à tout faire du duc de Florence, est chargé de l'enquête pour laquelle il a même trouvé à être aidé à distance par Michel-Ange lui-même. On ne compte plus les chausse trapes, les conspirations, les luttes politiques.

Pour Arnaud Viviant, c'est complètement râté et très ennuyeux

Le critique littéraire pour la revue Transfuge n'est jamais vraiment parvenu à s'intéresser au fond tant il a trouvé le roman beaucoup trop ennuyeux : "Laurent Binet est un des rares écrivains français à allier cette fibre à la fois encyclopédique, ce côté très rare chez les écrivains français de faire des œuvres d'imagination, et reposant sur une écriture populaire. Le problème, c'est que c'est complètement raté. L'idée est très belle, mais un roman qui comprend 20 épistoliers, ce n'est plus un roman épistolaire, c'est un groupe WhatsApp !

On n'arrive pas à s'intéresser parce qu'il veut embrasser trop de choses, à la fois la condition des artistes, la condition féminine, la naissance de la perspective, Jérôme Savonarole, l'idée qu'on ne peut plus, à cette époque-là, représenter la nudité dans les tableaux religieux… tout en voulant faire aussi un roman policier".

Pour Jean-Claude Raspiengeas, Laurent Binet et le genre épistolaire font deux…

Chez La Croix, on pense que la plume de l'auteur n'était pas suffisamment affûtée pour un tel projet littéraire : "Certes, c'est un roman sur une ténébreuse affaire, un chassé-croisé d'intrigues de cour, de ruses, de force, de mensonges, de roueries, d'alliances, de trahisons, de géopolitique, de diplomatie secrète… Tout cela est mêlé, c'est plein d'épisodes rocambolesques, c'est grinçant, plein d'ironie, en plus de brasser l'histoire de la Renaissance, l'histoire de l'art, l'intégrisme religieux… Sauf qu'à un moment, on se dit que son style n'est pas à la hauteur de l'ambition affichée. En plus d'être plein d'anachronismes".

Ilana Moryoussef trouve qu'il s'en sort très bien

La journaliste culture pour France Inter estime que le roman a été injustement traité par ses collègues critiques, autant que par les jurés des prix littéraires : "Il est nulle part pour l'instant et je trouve que c'est un livre extrêmement divertissant. On n'est pas du tout gêné par le nombre des correspondants au contraire, il s'en sort très bien.

Je l'ai également lu comme un livre politique, c'est-à-dire l'affrontement entre le pouvoir religieux (le pape) et le pouvoir temporel (le roi), ainsi que toute cette polémique sur un peintre dont l'époque se demande s'il a réalisé des peintures blasphématoires. C'est extrêmement contemporain dans un contexte passé".

Frédéric Beigbeder n'a pas réussi à suivre

Depuis "Civilization", déjà, le critique pour Le Figaro-magazine confie qu'il a beaucoup de mal avec l'écriture de l'auteur, et encore plus avec ce nouveau roman tant il considère lui aussi que le genre épistolaire n'est vraisemblablement pas la tasse de thé de Laurent Binet : "J'ai du mal avec les exercices de style parce que c'est toujours des démonstrations de force. Ce sont des auteurs qui vont montrer leurs muscles. Et moi, au contraire, ce qui m'émeut dans les livres, c'est la faiblesse, la fragilité, la sensibilité. Mais là, il essaie absolument de démontrer qu'il est doué.

Sans compter que ces 20 épistoliers parlent tous de la même manière, ce qui est un problème. Les personnages ne devraient pas avoir tous le même langage. Le roman épistolaire est peut-être un genre trop difficile pour lui et il doit sans doute travailler un tout petit peu plus pour montrer ses muscles. On est censé être téléporté dans une époque ancienne et on parle comme aujourd'hui. Michel-Ange parle comme Stéphane Bern".

