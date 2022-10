CRITIQUE - "Novembre" de Cédric Jimenez : qu'en a pensé le Masque & la Plume ?

Le film présenté par Jérôme Garcin

Par le réalisateur de "Bac Nord", avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain, Lyna Khoudri, Jérémie Renier et Cédric Kahn. Film scénarisé par Olivier Demangel, qui raconte les attentats du 13 novembre 2015 tels que les ont vécus les flics de l'antiterrorisme, dont le chef d'enquête est joué par Jean Dujardin. Pendant cinq jours, cinq nuits, sans répit, sans relâche, ils traquent des assassins en fuite jusqu'à ce moment capital. Le témoignage de Sonia, appelée ici Samia et jouée par Lyna Khoudri, qui permet la localisation des terroristes et l'assaut de la rue des Corbillon à Saint-Denis où ils sont retranchés et où sera tué le djihadiste Abaaoud qui était le chef opérationnel des attentats.

Xavier Leherpeur a adoré

Pour le critique de 7e Obsession, c'est un film complètement réussi et toujours honnête avec son cahier des charges : "La bonne idée, c'est qu'on ne voit jamais les attentats. C'est hors champ. Ça commence au moment où plusieurs lignes de téléphone sonnent et résonnent dans le bureau de l'antiterrorisme, où on découvre l'ampleur de la tragédie. Le film est complètement réussi parce que, d'abord, il est très honnête avec son cahier des charges, il se veut un thriller qu'il exécute avec toutes les prudences possibles et, en même temps, la mise en scène de Cédric Jimenez est très efficace, avec notamment cette scène pivot qui pose les caméras durant la scène de l'interrogatoire.

C'est un film qui raconte aussi la place de l'instinct dans une logistique effarante. À un moment, il va falloir croire ou ne pas croire à ce qui est en train de se passer. Un film qui parle de la diversité dans l'antiterrorisme, qui est avérée, et qui a été la conséquence des attentats contre Charlie Hebdo. Il y a une meilleure représentation de la France qui n'est jamais didactique. Il n'y a pas de héros. Ce n'est pas un film à la James Bond, avec une figure leader qui va mener l'enquête.

C'est vraiment sur le doute, sur l'épuisement, sur la fatigue. La mise en scène travaille tout cela très bien parce que pendant cinq jours, ils sont complètement dans cette enquête".

Michel Ciment salue malgré tout un meilleur film que "Bac Nord"

C'est sûrement son meilleur film, d'après le journaliste de la revue Positif, qui reconnait ici une plus grande rigueur que dans le précédent film de son réalisateur : "C'est une reconstitution de cinq jours avec aussi les limites du film, qui adopte aussi un style à l'américaine. On pense à des films de John Frankenheimer comme "French Connection", ce cinéma physique très bien interprété ici par Jean Dujardin et Anaïs Dumoustier.

C'est un film que j'ai apprécié, qui n'a pas le côté un peu douteux qu'il y avait dans "Bac Nord", qui avait soulevé des polémiques. Par contre j'ai été beaucoup plus passionné par la lecture du dernier livre d'Emmanuel Carrère, qui concernait certes un tout autre sujet, mais qui n'est pas sans lien avec le Bataclan, présentant une plus grande richesse sur l'état du pays et l'état du terrorisme. Contrairement à ce film qui, s'il affiche très bien cette expérience physique très traumatisante et très forte, ne dépasse pas le cadre de ce réalisme, de cette tranche de vie naturaliste".

Camille Nevers regrette un film totalement désincarné…

Malgré un très gros casting, Camille déplore le manque de mise en scène qu'un tel film requiert au départ : "On se mesure ici aux Américains, on est très fiers mais, au final, on ne fait pas grand chose cinématographiquement… À côté de "Le 15 h 17 pour Paris" de Clint Eastwood par exemple.

Après, le film repose sur une succession d'échecs de la BAC qui reste ici très intéressante.

Mais c'est un film de logistique. À défaut d'être un film de mise en scène, c'est un film qui relie des points qui ne sont pas des points de vue. On a une vision subjective, la vision policière, le seul point de vue qu'on peut avoir sur ce genre de réalité dramatique, celui de l'enquête de la BAC. Sauf que le film me paraît totalement désincarné. En dépit d'acteurs très louables, on a l'impression qu'ils ne font que passer, ils font 10 % du film chacun… Ce n'est pas un film, c'est une addition de talents, sans que jamais ils n'en fassent vraiment preuve".

Eric Neuhoff applaudit un film hautement mené

Pour le Figaro-magazine, c'est un film qui réussit à installer un rythme haletant et a replongé son spectateur dans la réalité tragique de ces évènements à travers le seul point de vue des enquêteurs, mais dont le choix se tient du début à la fin.

"Le film reste très palpitant, même si on connaît déjà la fin. D'où le choix de la construction des personnages, des policiers que l'on suit uniquement dans le cadre de leur boulot. On ne sait pas comment ils vivent, on ne sait pas où ils habitent, on ne sait pas ce qu'ils mangent, on ne sait pas quand ils dorment et, pour cause, on voit aussi l'incertitude qui régnait à ce moment-là. C'était la panique, même chez eux, et on constate que le hasard joue une grande part dans la résolution de cette affaire.

C'est vraiment un film d'une efficacité redoutable, jamais prétentieux et qui remplit complètement son cahier des charges".

