CRITIQUE – "Sans preuve et sans aveu" de Philippe Jaenada : un livre écrit trop vite, selon Le Masque

La présentation de Jérôme Garcin : « Le titre dit tout »

"L'auteur d'Au printemps des monstres s'est pris de passion pour Alain Laprie, 66 ans, un ancien entrepreneur bordelais incarcéré au centre de détention de Mauzac, en Dordogne. Il y purge une peine de quinze ans. Il est accusé du meurtre de sa tante de 88 ans, Marie, qui a été retrouvée morte en 2004 avec une plaie à la tête dans sa maison en partie incendiée du Lot-et-Garonne.

Or, Alain Laprie se dit innocent de ce crime depuis 18 ans. Il a été acquitté en première instance en 2018. Il a été condamné en seconde instance en 2020. Philippe Jaenada l'a rencontré quelques jours avant son incarcération. Ce livre est une sorte de contre-enquête pour démontrer, c'est son intime conviction, l'innocence de celui dont l'alibi principal est qu'il n'était pas sur les lieux à l'heure du crime.

Publicité

L'occasion pour l'auteur de dénoncer, dans ce livre écrit dans l'urgence, les dysfonctionnements du système policier judiciaire qui, "par manque de moyens et de détermination, se délite sous nos yeux dans l'indifférence générale"

Elisabeth Philippe : "Un livre écrit un peu vite dans lequel on est parfois noyé sous les détails"

Pour la journaliste : "Même si Philippe Jaeneda reprend sa méthode de détective à la Colombo, maniaque du détail, Sans preuve et sans aveu est un peu différent de ses livres précédents. Là, on parle d'un homme toujours vivant en prison. Donc, forcément, cela influence notre lecture. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Il le dit à plusieurs reprises : il a écrit très vite ce livre.

Donc il n'y a pas les 700 pages de La Serpe. Il a quand même recours à ses parenthèses bien-aimées. Il fait quelques digressions sur sa femme, sur son fils. Et malgré la gravité du sujet, il fait preuve d'humour. Par exemple, il donne des noms de fruits ou de mois de l'année aux personnages dont, par exemple, on a Michel Kiwi. Quand il apparaît, je ne sais pas pourquoi ça me faisait rire.

C'est compliqué, d'émettre un jugement critique sur ce livre. Il a un vrai talent d'enquêteur, il lit les 1 000 pages du dossier d'instruction… Mais il nous noie comme un bateleur ou un prestidigitateur sous un flot de paroles, de phrases qu'on lit très vite, et notamment sur des détails très techniques. Car c'est l'histoire de l'incendie, qui peut disculper ou non, Alain Laprie. Il est question de feu couvant, de bouton de bonbonne de gaz… On est noyé et on est obligé de le croire, mais c'est compliqué.

Ensuite, on voit que l'enquête a été bâclée, qu'elle est complètement à charge. Apparemment, la police parle d'une enquête "gendarmesque". Il n'y a pas eu d'examen de la scène du crime, l'accusation repose sur un seul témoignage qui est plutôt sujet à caution… Il l'a écrit plus vite que les autres, mais cela reste du Philippe Jaeneda."

Frédéric Beigbeder : "C'est tendu, serré… J'ai adoré"

À réécouter : Philippe Jaenada - "Une confiance absolue en l'humanité" Quand on sera grand Écouter plus tard écouter 4 min

L’écrivain se souvient : "Je n'avais pas été très gentil avec le précédent livre de Jaenada parce que je l'avais comparé à Pierre Bellemare. Il m'en avait un peu voulu. Je l'avais croisé à Nancy, et j'étais inquiet parce qu'il est beaucoup plus grand que moi et baraqué. Il fait à peu près six fois mon poids. Et on s'était réconciliés après à 2 h du matin, autour d'une bouteille de whisky. Je vous raconte ma vie, mais je crois qu'il avait plutôt envie d'arrêter d'écrire sur des crimes. Il avait envie de changer et de revenir un peu aux livres que j'aime comme Le chameau sauvage, un peu à la John Fante français, ce que j'adore chez lui. Puis, il a rencontré un libraire qui a attiré son attention sur le cas d'Alain Laprie. Il a regardé le dossier et l'a rencontré.

Ça n'a rien à voir avec ses ouvrages précédents. Il écrit son « J'accuse ! ». Il fait son Émile Zola pour sauver quelqu'un. C'est ramassé, c'est tendu. C'est quelque chose sur une dénonciation mensongère. Moi, j'ai adoré. J'ai fait un peu de droit. J'avais appris un principe très simple qui est que le doute doit profiter à l'accusé. Là, en l'occurrence, il y a évidemment une enquête bâclée. Il n'y a pas de preuves. Il y a un type qui accuse Alain Laprie sans fondement. Il a un alibi et le type est en prison pour 15 ans au moment où nous parlons. Je ne sais pas s'il est innocent ou pas, mais un innocent en prison, est pire qu'un coupable en liberté.

Le fait qu'il ait changé les noms en "Noisette", "Framboise", "Poivron" et "Cerise", je trouve que c'est un peu dommage : son « J'accuse » ressemble un peu à un Cluedo. Et on s'attend à voir le colonel Moutarde débarquer."

Arnaud Viviant : « Jaenada semble avoir été pris au piège »

Le journaliste enchaîne sur les noms de personnages : "Il a dû changer les noms pour des questions juridiques. Il était obligé. Sans remonter à Voltaire et à l'affaire Calas, il y a le précédent de Jean-Marie Rouart, et d’Omar Raddad. Et ça lui a coûté très cher puisqu’il avait mis les vrais noms. Là, les services juridiques de l'éditeur ont dû dire : « non ».

J'ai le sentiment que Jaeneda a été pris au piège ou plutôt qu’il a été obligé, d'une certaine manière, de faire ce livre. C'est intéressant qu'il ait choisi cette affaire. Souvent, on vient le voir pour lui présenter une erreur judiciaire. Et il s’était toujours juré de dire « non » à des cas contemporains. Et là, il a dit « oui ». Or, cette histoire est complètement pourrie. Si ce n’est cette histoire d'héritage, mais qui rappelle un roman anglais d'Agatha Christie, où on tue la vieille tante pour capter son héritage. Cette affaire paraît vieillotte. C’est une histoire bordelaise à la Mauriac. C’est peut-être ce qui l’a attiré.

À réécouter : Philippe Jaenada contre enquête Boomerang Écouter plus tard écouter 33 min

Ensuite, il n’a pas fait d’enquête véritable. Il s'est uniquement plongé dans les 1500 pages du dossier. Comme il n’est allé interroger personne, il ne trouve pas de preuves. Cette enquête de police a duré seize ans, mais n'a pas été jusqu'au bout des investigations. On n’a, par exemple, pas fait les prélèvements ADN qu'on peut faire aujourd'hui. Je crois que Philippe Jaenada se prend pour un justicier."

Patricia Martin « J’ai pesté en lisant, il y a trop de détails »

Elle conclut le débat sur le livre : « Il y a des choses non résolues : il aurait dû avoir deux mégots, mais un seul a été retrouvé. S'il y avait eu l'ADN à l'époque, peut-être aurait-on su quelque chose. On ne sait pas non plus à quel moment le feu a été allumé ? Est-ce qu’il était rentré chez lui ? S’il était rentré chez lui à Bordeaux, ce n'est pas lui qui a pu allumer le feu. Et en même temps, les feux couvant, ça existe aussi parfois…

J'ai un peu pesté en le lisant, parce que j'adore Jaenada. Vous avez cité La Serpe. Mais La petite femelle est un livre époustouflant. Je l’ai lu sans discontinuer. La, c’est vrai qu'il y a des moments, je râlais. Cette affaire est un écheveau absolument diabolique. Et l’écrivain est pris au piège de la tâche à laquelle il s’est attelé : tout nous donner jusqu'au moindre détail.

Concernant l'histoire de famille, et je suis sûre que c'est assez courant. Cette pauvre femme est morte, paix à son âme. Mais elle a joué avec les nerfs de tout le monde. Elle a promis qu’elle couchait la personne sur son testament puis a changé d’avis. Je ne dis pas du tout que c’est bien fait qu’elle soit morte. Mais la nature humaine est cupide. Et elle a peut-être provoqué elle-même ce qui s’est passé ensuite. »

Sans preuve et sans aveu de Philippe Jaenada est paru chez Mialet-Barrault Éditeurs

ECOUTER | Le Masque sur Sans preuve et sans aveu de Philippe Jaenada