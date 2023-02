CRITIQUE - Le duo Luchini - Frot dans "Un homme heureux" a-t-il convaincu le Masque et la plume ?

La présentation du film "Un homme heureux" par Jérôme Garcin

"Un homme heureux est un film coécrit par Tristan Séguela et par Guy Laurent, à qui on doit Qu'est ce qu'on a fait au Bon Dieu ?. Soit Jean, le maire, très conservateur d'une petite ville du Nord, c'est Fabrice Luchini. Il n'y a d'ailleurs pas un film sans lui ce mois-ci. L'homme politique qu'il joue est en campagne pour sa réélection. Son adjoint est joué par Philippe Katerine qui, lui aussi, multiplie les rôles. Et c'est le moment que choisit sa femme Édith, Catherine Frot, pour lui annoncer qu'elle est, qu'elle a toujours été, un homme et qu'elle est bien déterminée à mener sa transition jusqu'au bout, et à devenir entièrement Eddy."

Eric Neuhoff : "'Un homme heureux', une farce tranquille, habile, sur un sujet d'actualité"

Dans le Figaro, on peut lire au sujet du film : "On ne va pas faire la fine bouche devant un film qui a le mérite de traiter d'une actualité délicate et d'éviter la vulgarité"… Eric Neuhoff ajoute : "Comme si Chabrol avait fait un enfant avec François Ozon. Un homme heureux aurait pu être un truc grinçant, mais il a choisi la farce tranquille sur un sujet gonflé. Il traite ce sujet comme une comédie du samedi soir. Et je trouve ça très intelligent de ne pas traiter cela de façon provocante, comme si ce qui arrivait sur l'écran était tout à fait naturel.

Publicité

C'est totalement invraisemblable comme film, mais c'est ce qui me plaît. Voir Luchini dire : "J'aurais préféré être quitté pour une girafe", je trouve ça très rigolo. Le côté municipalité du Nord, le type en Barbour, les vacances à La Baule, le député de droite sans étiquette, qui n'a pas osé dire à sa femme qu'il allait se représenter malgré ses promesses… Elle, de son côté, n'ose pas lui dire qu'au fond, elle est un homme. Ce film fonctionne assez bien, même si c'est complètement surréaliste. Les acteurs sont excellents. Catherine Frot est très inquiétante dans ce registre. C'est presque la Miss Denvers de Rebecca. Je trouve que le gars a réussi son coup pour traiter de façon rigolote un sujet de société qui aurait pu être emmerdant comme la fumée."

Xavier Leherpeur : "'Un homme heureux', un film consternant de vulgarité et de bêtise"

Le critique à 7eme Obsession, et chroniqueur série à France Inter : "J'aurais préféré que tu me laisses reprendre mon souffle, mais bon, il faut y aller. Alors effectivement, c'est la comédie du samedi soir des années 1970. On aura tous reconnu la trame de La Zizanie de Claude Zidi, sans doute l'un de ses plus mauvais films et malheureusement, l'un des plus mauvais d'Annie Girardot !

Bien sûr, c'est terrifiant, comme dirait Pierre Murat, c'est effroyable de s'emparer d'un sujet pareil, qui n'est pas un sujet de société, mais un thème universel, la transidentité, pour en faire ce que j'ai subi pendant 1 h 20. C'est consternant de vulgarité et de bêtise. Il y a un moment quand effectivement s'ébruite l'idée qu'Edith deviendrait Eddy, quelqu'un dit : "En même temps, elle aimait les tripes". Et c'est tout de ce niveau-là ! Son meilleur copain homo qui ne fait que copain homo évidemment dans la vie, lui dit : "Je ne pensais pas que tu aurais les couilles"… Quand il joue au golf et réussit un point, il lui dit "vas-y mollo sur le traitement"… Elle se rend dans une réunion LGBT trans. C'est embarrassant. Il y a un cliché par personnage, si tant est qu'il soit écrit.

Moi, je trouve le film effroyable. À un moment, ils tournent un clip de promotion pour le maire qui se représente. Premièrement, elle a de la moustache. Et drame, parce que comme ça se voit beaucoup, qu'est-ce qu'il cuisine pour rassurer les électeurs de Fabrice Lucchini ? Des moules frites ! À ce niveau de bêtise, on va demander à Monsieur Séguéla de laisser les sujets de société. En plus, les co-scénaristes se croient du bon côté, "transfriendly" pour reprendre une expression du film. J'ai vu le film en salle. Les gens ne rient pas de Fabrice Luchini, mais avec lui, comme d'une sorte de personnage qui dit enfin ce qu'ils pensent tout bas. J'appelle ça du cinéma réactionnaire."

Camille Nevers : "'Un homme heureux', un film pour un public de droite avec des acteurs qui jouent leur numéro"

Pour la journaliste de Libération, "Un homme heureux est un film qui s'adresse à un public de droite pour essayer de faire passer des idées progressistes. Je suis moins sévère que Xavier. Je suis pour ce genre de comédies dans lesquelles les Américains excellent. On peut voir Dans la peau d'une blonde, Victor Victoria, ou les films de Blake Edwards autour du transformisme, du travestissement et du changement de sexe. Moi qui aime beaucoup Catherine Frot et qui ne trouve pas Luchini insupportable, j'attendais beaucoup.

Indépendamment de tout ce qu'a égrainé, Xavier, l'un des problèmes du film, et malgré ses bonnes intentions, est que les deux comédiens ne sont pas dans le même film. Je ne sais pas si, sur le tournage, parfois, des scènes ont été tournées au même moment. On voit Catherine Frot faire son truc. Lucchini, est parfois enfermé dans des toilettes, on ne le voit pas, on l'entend juste, on a l'impression qu'ils étaient au service minimum et qu'ils ont fait chacun leur numéro pour être un petit peu à la hauteur de ce mauvais film. Ce n'est pas très intéressant."

Michel Ciment : "'Un homme heureux', un film plutôt honnête par rapport à ce qu'il veut entreprendre qui ne mérite ni sarcasme, ni démolition"

Le journaliste à Positif "est accablé par les succès des comédies populaires du samedi soir, comme Bienvenue chez les Ch'tis qui fait quatre millions d'entrées. Le niveau de vulgarité que représentent ces films est tellement terrifiant ! Je n'ai pas vu cette vulgarité ici. On ne peut pas comparer ce film avec les films dont on vient de parler ( The Fabelmans , La Femme de Tchaïkovski ..). Il est évident qu'on a de grands artistes, et par ailleurs, un film du samedi soir.

Catherine Frot, que je trouve remarquable, est formidable. Et Lucchini, c'est Luchini : il est égal à lui-même. Donc il n'y a pas de quoi s'indigner. Il n'y a pas de quoi non plus applaudir. Je trouve que c'est un film plutôt honnête par rapport à ce qu'il veut entreprendre. Je ne trouve pas du tout qu'Un homme heureux mérite les sarcasmes, ou la démolition".

ECOUTER | Le Masque et la plume sur Un homme heureux

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pour en savoir plus, écoutez l'émission...