CRITIQUE - Un roman de Bernard Minier au Masque et la Plume, c'est une première

"Glacé", son premier roman a été un grand succès. Depuis, Bernard Minier a remis en scène son héro, Martin Servaz 7 fois. Dans ce huitième opus, l'auteur nous emmène dans la montagne pyrénéenne où vit reclus avec sa femme, actrice et gothique, un réalisateur culte de films d'horreur qui s'appelle Morbius Delacroix. Parmi ses fans, une étudiante en cinéma, Judith, prête à tout pour rencontrer ce cinéaste misanthrope, obsédé par le gore. Et pendant ce temps là, à Toulouse, un spécialiste des effets spéciaux est retrouvé mort, ligoté, mutilé sur un lit d'hôpital.

Est ce que ce meurtre trouve sa source dans Orphéus, le film maudit de Morbius Delacroix ? Le commandant Martin Servaz va enquêter. Et pour ce polar, Bernard Minier dit avoir visionné plus de 200 films d'horreur.

"Un vieux truc classique"

Si Arnaud Viviant ne s'est pas senti très concerné par l'intrigue (doux euphémisme), ce qui relève du réalisme l'a semble-t-il intérressé : "On sait que le Quai des Orfèvres a déménagé dans le 17ᵉ arrondissement et il raconte que dès qu'il y a un immense orage, tout le bâtiment prend l'eau. Et ça, je suis sûr que c'est vrai et je ne l'ai lu dans aucun journal. Il parle aussi des perquisitions à la mexicaine. Je suis désolé pour nos amis mexicains d'être stigmatisés ainsi. Mais donc une perquisition à la mexicaine, c'est une perquisition qui se fait en dehors des horaires réglementés, réglementaires. Juridiquement, donc ça c'est intéressant. Tout le reste n'a aucun intérêt"

"Dès la page 27, j'ai fermé les yeux"

Olivia de Lamberterie l'annonce en préambule : elle aime beaucoup Bernard Minier et avait adoré "Glacé" et n'a pas oublié la tête de cheval dans le téléphérique. Elle a aimé "Lucia", issu d'une autre série de l'auteur et qui a pour cadre l'Espagne. A la grande surprise de ses camarades, elle confie qu'elle a commencé le roman par la fin. En effet, Bernard Minier y liste 150 films d'horreur. Olivia en a vu deux, ce qui vous laisse imaginer son apétence pour ce genre cinématographique : "Dès la page 27, j'ai été obligé de fermer les yeux et en fait autant au cinéma, vous pouvez fermer les yeux, lire en fermant les yeux est nettement plus compliqué. Page 78, j'ai refermé les yeux. Un truc monstrueux et en fait, si vous voulez, c'est un peu comme si plutôt que d'aller en Italie cet été, on m'avait proposé de passer mes vacances dans un institut médico légal. Donc finalement, je préfère l'Italie."

"Bernard Minier, c'est le Mylène Farmer de la littérature"

Elisabeth Philippe n'avait jamais lu de roman de Barnard Minier et ce fut plutôt une bonne surprise : "Je trouve que c'est pas du tout indigne. Dans le genre, c'est tout à fait efficace. Les personnages sont plutôt bien campés, pas trop stéréotypés, à part peut être celui de la flic gothique. Je ne sais pas pourquoi, dans tous les polars, il faut qu'il y ait une flic gothique. Je me suis dit que Bernard Minier c'est le Mylène Farmer de la littérature. Il n'y a aucun mépris de ma part, ni pour l'un, ni pour l'autre. Mais non, justement, je pense que Xavier pourra comprendre. C'est parce que Bernard Minier, par le truchement d'une littérature très populaire, grand public, il insère énormément de références à Tarkovski, à Rachmaninov, à Cortazar. Tout comme Mylène Farmer. Il y a beaucoup de ces fans qui disent qu'ils ont découvert Baudelaire ou Edgar Allan Poe grâce à ces chansons

"Une excellente mécanique"

"Ce n'est pas un stylise notre ami Minier" assène Jean-Claude Raspiengeas. Mais après avoir donné quelques exemple le critique reconnait s'être laissé prendre par l'intrigue : "Je dois reconnaître qu'il y a quand même une excellente mécanique, assez efficace où le lecteur est ligoté malgré lui. Je tournais les pages malgré moi et j'ai trouvé que ça marchait bien à mon insu. Je suis obligé de dire que j'ai été déçue en bien. À la fin, je me suis dit 'Il est trop fort'."

► Un oeil dans la nuit de Bernard Minier (XO éditions)