CRITIQUE - "Une nuit" : la très belle rencontre d'Alex Lutz, mais d'une banalité extrême ?

Le film commence dans le métro parisien à une heure de pointe et de cohue. Nathalie (Karin Viard) bouscule par mégarde Aymeric (Alex Lutz), ils s'engueulent devant des passagers médusés. Puis finalement, ils sortent de la rame pour aller faire l'amour dans la cabine d'un photomaton. Les deux ont des enfants et ils ont une nuit, pas plus pour former, croit-on, un couple dans la ville silencieuse. Ils marchent, ils parlent beaucoup, ils s'introduisent dans une soirée privée, ils essaient même un club échangiste. Ils dînent dans un resto chinois et ils partent en courant à la fin pour ne pas payer. C'est un peu les jeux de l'amour et du hasard, mais version RATP.

Un film qui a été tourné très rapidement en quatorze jours.

Publicité

Eva Bettan salue une très belle réussite

La critique ciné de France Inter a particulièrement été saisie par la rencontre des deux personnages, de ces deux personnalités qui semblent avoir beaucoup en commun, sans se connaître, et ne plus faire qu'un à la sortie du métro : "C'est parce qu'il a été tourné en quatorze jours qu'il faut le prendre comme une tentative, quelque chose qui n'est pas totalement réussi, mais qui a quelque chose d'intéressant. Quand on voit apparaître Karin Viard, qui monte par l'escalator du métro avec le visage défait, tourmenté. Lui aussi de son côté. Simplement leurs deux visages et ce quelque chose de violent qu'il y a entre eux en fait un film totalement réussi".

Xavier Leherpeur totalement séduit

Xavier très emballé par le rapport à l'urgence que suppose le film, à travers lequel Alex Lutz révèle une très grande maturité cinématographique : "Le film repose sur ces quatorze jours de tournage qu'a demandé le film sans possibilité de revenir en arrière. À part la fin, le film m'emballe dans ses moments de contemplation, de mélancolie, où la musique semble stagner. C'est un film d'urgence, d'amour, de parole, par lequel il arrive à joindre les mots et les corps qui circulent jusqu'au bout. C'est un film que j'aime énormément".

À réécouter : Alex Lutz pour "Une nuit" La Bande originale Écouter plus tard écouter 1h 18

Pour Pierre Murat c'est d'une banalité extrême

Un dialogue que le journaliste pour Télérama a trouvé quelque peu dérisoire : "Ils s'échangent une suite de clichés. Ce n'est pas possible de dire autant de banalités. Ce qui est bien, c'est quand ils se taisent. Pourtant, Karin Viard est une très grande comédienne et j'aime beaucoup Alex Lutz. Une première séquence grotesque parce qu'ils s'engueulent dans le métro".

Si Nicolas Schaller pointe un certain raté, il salue un Alex Lutz prometteur

Le journaliste pour L'Obs a trouvé le film moins réussi que "Guy" (2018). Une nuit est victime de son propre dispositif basé sur des clichés : "J'ai trouvé intéressant chez Alex Lutz, ce côté un peu expérimentateur populaire qui va chercher des vérités derrière le côté atelier d'acteur, le dispositif joue ici malheureusement contre le film. On a presque envie de le revoir pour vérifier si le film tient vraiment sur une deuxième durée.

Sinon, il y a de vrais moments de grâce, des belles scènes, notamment dans le club échangiste. Ce n'est pas complètement abouti, mais Alex Lutz a vraiment le mérite d'être suivi".

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

"Une nuit" d'Alex Lutz 6 min France Inter

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

► Toutes les autres critiques de films du Masque et la Plume sont à retrouver ici .