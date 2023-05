Croquez, la BD met les pieds dans le plat, une exposition à la Maison de la radio et de la musique

Radio France vous propose de découvrir l'exposition Croquez, la BD met les pieds dans le plat en plein cœur de la Maison de la radio et de la musique autour de la question :

Que nous réserve la cuisine du futur ?

Publicité

C’est cette question que Radio France et la Cité internationale de la bande dessinée** ont posé à sept binômes : une autrice de bande dessinée et un.e chef.fe qui produiront 4 à 6 planches originales. Une collaboration naturelle au regard des liens qui unissent bande dessinée et gastronomie depuis la naissance du neuvième art :

► Aurélia Aurita (autrice et illustratrice - Comme un chef de Benoit Peeters, 2018 & La Vie Gourmande, 2022, Ed. Casterman) et Alexandre Gauthier (chef de La Grenouillère à la Madelaine-sous-Montreuil, 62170 - 2 étoiles Michelin)

► Sole Otero (autrice et illustratrice argentine - Naphtaline, Ed. Ça et là, 2022, prix du public Angoulême 2023) et Mauro Colagreco (chef italo[1]argentin à la tête du Mizarur à Menton - 3 étoiles Michelin, élu meilleur restaurant du monde en 2019)

► Maelle Réat (autrice et illustratrice, Ed. Exemplaire) et Tatiana Levha (cheffe philippine à la tête du Servan et de Double Dragon, Paris 11e)

► Emilie Gleason (autrice et illustratrice, prix Révélation FIBD 2019 pour Ted, drôle de coco, Ed. Atrabile, 2018) et Alix Lacloche (cuisinière et chroniqueuse)

► Anne Simon (autrice et illustratrice, prix Jeunes Talents 2004 au FIBD) et Manon Fleury (cheffe du Mermoz, Paris 8e, puis résidente au Perchoir Ménilmontant en 2021 et au Châlet des Iles, Paris 12e, en 2023)

► Léa Murawiec (autrice et illustratrice, Fauve du Public 2022 pour Le Grand Vide, Ed. 2024, 2021) et Chloé Charles (cheffe indépendante engagée, ancienne candidate à Topchef 2021)

► Coco (illustratrice, dessinatrice de presse pour Libération et Charlie Hebdo) et Bertrand Grébaut (chef du restaurant Septime, Paris 11e)

Dès le début du XXe siècle, Winsor McCay publie sa série de comics strips Cauchemars de l’amateur de fondue au Chester. On a toutes et tous en tête les banquets qui concluent chaque album d’Astérix, la bouteille de whisky du capitaine Haddock, la morue aux fraises à la chantilly cuisinée par Gaston Lagaffe, ou la réplique culte d’Averell, le plus grand des Dalton répétant : « Jo, quand est ce qu’on mange ? ».

Mais il ne faut pas réduire la présence de la cuisine dans la bande dessinée à un simple élément caractéristique de ses héros ou de ses décors. Car au fil des années et des publications, la nourriture a aussi servi à témoigner en bande dessinée des évolutions et des excès d’une époque : en une du New Yorker, de Fluide Glacial ou de Charlie Hebdo… La bande dessinée devient même parfois introspective, révèle notre intimité, se glisse dans les cuisines des chefs ou dans les champs de nos agriculteurs … Le manga n’est pas en reste puisque la nourriture irrigue les pages de Naruto ou One Pièce, deux des séries les plus vendues.

► « Mise en bouche » à Radio France avant la grande exposition consacrée aux liens qui unissent nourriture et bande dessinée à partir du 24 janvier 2024 à la Cité Internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême.

Un accrochage de la Direction de la Musique et de la Création – Radio France, conçu en lien avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image à Angoulême sous le commissariat de Marine Bidaud (ancienne directrice associée du Fooding) et Mathieu Charrier (responsable de la programmation culturelle à la Cité de la BD).

► S’il s’agit de la première fois où la bande dessinée s’expose à Radio France, cet accrochage est aussi un avant-goût de la grande exposition que consacrera la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême aux liens qui unissent nourriture et bande dessinée, à partir du 24 janvier 2024. Sur près de 400 mètres carrés, une cinquantaine d’auteurs et 150 planches originales seront exposées dans un parcours immersif qui amènera les visiteurs à regarder, toucher, sentir et peut-être même goûter !

► Cette exposition est en co-production avec le Pôle Culturel de la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon où elle sera également présentée en 2025.