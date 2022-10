Cyber-harcèlement des streameuses : comment les joueuses contre-attaquent

Les streameuses ont décidé de ne plus se laisser faire. Dans une nouvelle vague de témoignages publiés cette semaine sur Twitter, les joueuses de jeux vidéo en ligne racontent l'enfer qu'elles vivent au quotidien : les messages à caractère sexuel, les menaces de viol et de mort, les montages photos ou vidéos qu'elles reçoivent chaque jour sur les réseaux sociaux et plateformes. Des témoignages nouveaux mais pas inédits . Car l'histoire se répète.

Cette vague de dénonciation vient, comme une piqûre de rappel, signaler que ce phénomène de harcèlement sexuel des streameuses existe, qu'il est quotidien, généralisé, et que rien ne change, même cinq ans après le début de #MeToo. Les joueuses apportent aussi des solutions pour lutter contre ce fléau.

Un harcèlement quotidien

"Je suis fatiguée." Dans un long "thread", cette série de messages postée sur Twitter, la streameuse Maghla a pris la parole lundi soir. La joueuse est suivie par près de 700 000 personnes sur la plateforme privilégiée des streamers, Twitch. Après des années à "ignorer pour que ça passe", la joueuse a décidé de prendre la parole pour dénoncer la harcèlement qu'elle subit au quotidien. L'élément déclencheur est une vidéo extraite d'un de ses lives par un internaute et intitulée "décolleté seins luisants MIAM".

Dans son thread, Maghla dévoile l'existence de centaines de pages du réseau Reddit, de forums ou encore de salons de discussion sur la plateforme Discord sur lesquels des internautes se partagent des montages avec sa photo placée "sur des corps d'actrices porno", des hommes qui se masturbent sur des photos d'elle et des commentaires disant "je la viole". Ce à quoi s'ajoutent les photos de pénis envoyés par messages privés. Et ce, par centaines. Chaque jour.

"Je fais tout ce que je peux pour être tranquille, je mets une fois un décolleté je prends ce genre de détraqués, je suis épuisée. J’ai tout sauf envie que des gens viennent parce que je les excite sur mes lives", écrit Maghla. "Ah et ce que je vis, toutes les streameuses le vivent et on ferme notre gueule h24", poursuit-elle. En mai dernier, un homme avait déjà été condamné à un an de prison, dont six mois ferme, pour l'avoir harcelée.

Ses messages ont été partagés plus de 40 000 fois sur Twitter et ont déclenché une nouvelle vague d'indignation, de témoignages et un soutien massif. "Ça fait partie de mon quotidien et ça prend plein de formes différentes", témoigne à son tour auprès de France Inter la streameuse Nat'Ali. "Des fois ça va juste être des gens qui passent sur nos lives pour nous envoyer des insultes, des fois ça va être des mecs qui envoient des demandes sexuelles non sollicitées, des dickpicks [photos de pénis, ndlr] et autre saloperies", raconte-t-elle. Et ce, "sur toutes les plateformes, sans la moindre exception". "Ce n'est pas nouveau, ça fait très longtemps que je vois des femmes avertir sur le sujet et malheureusement je n'ai pas l'impression que grand chose bouge."

Faire réagir les plateformes et la justice

Cette nouvelle vague de témoignages permet d'alerter le grand public mais est aussi destiné aux plateformes et à la justice, pour l'instant "complètement aux fraises" sur le cyberharcèlement, estime la streameuse Nat'Ali. "Ça fait des années qu'on dit à Twitch que leur plateforme n'est pas assez safe [sécurisée, ndlr] et qu'ils ne réagissent pas assez aux violences sexistes et sexuelles", explique-t-elle. "On voit la même chose avec Twitter, avec Discord, où la modération est quasiment inexistante."

Dans leurs conditions d'utilisation, ces plateformes indiquent bien quels sont les comportements interdits. Twitch demande par exemple à ses utilisateurs de s'engager à ne pas "créer, télécharger, transmettre, diffuser ou stocker tout contenu (...) obscène, pornographique, portant atteinte à la vie privée" et de ne pas "diffamer, harceler, maltraiter, menacer ou escroquer les utilisateurs des services Twitch".

Mais cela ne suffit pas pour Nat'Ali, qui demande aux plateformes de prendre "leurs responsabilités". Il faut "qu'elles arrêtent de donner la parole à des gens qui déversent des discours de haine et qu'elles facilitent le fait de report [signaler un comportement inapproprié, ndlr] ces personnes, parce qu'aujourd'hui c'est un parcours du combattant d'arriver à dégager des chaînes absolument immondes".

Par ailleurs, "il faut que la justice française se mettent à jour parce qu'elle est complètement perdue, pas du tout adaptée", raconte Nat'Ali. "Il faut qu'il y ait plus de formations et plus de moyens pour lutter contre la cyberviolence et la cybercriminalité."

Faire plus qu'apporter son soutien

En attendant une réaction des plateformes, les streameuses demandent à leurs camarades masculins de réagir. "Ça fait des années qu'on fait des gros threads ou des gros articles pour dire que c'est horrible ce qu'on vit et tous les ans, on a des hommes qui font les choqués : 'Olala on n'avait jamais vu ça'", souligne Nat'Ali, qui demande désormais bien plus qu'un simple message de soutien. "Dire publiquement 'Maghla c'est terrible ce que tu subis' et à côté de ça, inviter de gros harceleurs misogynes [sur leurs chaînes, ndlr], qui participent à ce climat ultra toxique pour les femmes sur Twitch, c'est vraiment très énervant", poursuit la streameuse. "On est sur une hypocrisie monumentale."

Elle propose toute une série d'actions que les streameurs peuvent mettre en place pour lutter contre le harcèlement. "La première est de modérer leurs plateformes parce qu'on a énormément d'influenceurs qui laissent dire absolument tout et n'importe quoi" dans les espaces de discussion, les "chats". L'enjeu est de "faire comprendre aux jeunes que les paroles ont des conséquences, malgré la culture de l'impunité qu'il y a sur Internet". Nat'Ali invite aussi les streamers à "donner l'exemple" et à ne plus tenir de propos sexistes.

Compter sur la "sororité"

Depuis plusieurs années, les streameuses s'organisent aussi pour réduire le nombre de commentaires déplacés. Même si ça ne devrait pas être une solution, elles choisissent de porter des vêtements amples, d'éviter les décolletés et d'ignorer les remarques sexistes. "Ça fait des années qu'on dit aux femmes comment se protéger, comme si c'était à elles de prendre leurs responsabilités", déplore Nat'Ali.

Aussi, pour se protéger mutuellement, elles se réunissent dans des conversations sur diverses plateformes où elles "se partagent les noms des streamers qu'il ne faut pas fréquenter" par exemple. "Entre nous, il y a une sororité qui a fini par s'installer au fur et à mesure des années. On a commencé à mettre en place des petits canaux d'entraide pour pouvoir se parler, témoigner entre nous. On se partage les ban [les personnes bannies des plateformes, ndlr], on se prévient."

Dénoncer publiquement

La semaine dernière, la communauté des streamers a aussi été marquée par la vidéo de la streameuse Shiro , qui a enregistré en live l'appel téléphonique d'un homme qui la menace de la violer. La streameuse Avamind a ensuite révélé avoir subi les mêmes menaces de la part du même homme et a indiqué qu'elle allait porter plainte.

"Le fait d'enregistrer la vidéo et de la partager publiquement, c'est le genre de lancement d'alerte qu'on fait maintenant pour toutes se protéger", révèle Nat'Ali. "J'ai fait la même chose quand j'ai fait mon thread pour parler d'un prédateur chez Twitch." La streameuse accuse en effet un salarié de l'entreprise d'avoir violé l'une de ses amis et d'avoir "utilisé son statut pour l'intimider". Elle a raconté cette affaire sur Twitter en juillet. Une plainte a été déposée et les deux amies attendent désormais une réaction de la part de Twitch. Contactée par Mouv ', la plateforme indique avoir pris "des mesures appropriées" et n'être "pas en mesure de faire d'autres commentaires".