"Dadu" "saspigoule" ou "calonia" : Connaissez-vous "Le Baleinié", le dico de mots inventés ?

Le 'Dadu' est "le bruit malpoli du fauteuil quand vous vous êtes assis dedans". Tandis que 'balam'baler' est le fait de "transporter un matelas dans un escalier".'bôodocher' signifie : "fermer les yeux et s’endormir aussitôt". Plus gênante, la 'saspigoule' est la "découverte tardive d’un bout de verdure coincé entre vos dents". Le 'boulbos' est le "camion qui vous cache les panneaux sur l'autoroute". La 'calonia' est "la première minute en maillot de bain". Et le 'plute' : désigne le "prix oublié sur un cadeau" … Ces mots tirés du Baleinié n'existent évidemment pas, mais ils sont indispensables une fois connus.

A l'origine : des lacunes dans la langue française

À l'origine de ce vrai faux dictionnaire : Jean-Claude Leguay, Christine Murillo et Grégoire Œstermann, trois comédiens, et amis de trente ans. Plutôt que d'expliquer leur tracas, au milieu des années 2000, ils ont préféré inventé un mot pour chacun. Ils ont ensuite décidé de les consigner dans un dictionnaire. Leur secret espoir ? "Faire reculer les emmerdements en les dénonçant sur la place publique" avouaient les auteurs.

Les mots naissaient de l'euphonie (harmonie de sons agréablement combinés), de l'argot et d'une fine observation du quotidien. Les influences des auteurs sont à chercher du côté de Desproges, ou de Jacques Tati*. Le Baleinié,* du nom du restaurant (Le Dos de la baleine) où les compères avaient l'habitude de se retrouver, a même été adapté sur scène : Xu au Théâtre du Rond-Point. Si l'ouvrage, n'a pas eu l'effet escompté, les ennuis continuent à exister, il subsiste plusieurs tomes de ce livre très poétique.

Le Baleinié, dictionnaire des tracas est paru aux éditions du seuil