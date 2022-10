Dans l'Orne, le cabinet médical mobile "Médicobus" pour lutter contre les déserts médicaux

En France, six millions de Français sont sans médecin traitant. Pour lutter contre les déserts médicaux , dans certains départements, on innove. Dans l'Orne, le "Médicobus" se déplace dans les villages dans le besoin. Ce jour-là, le grand camping-car blanc est stationné sur la place de Randonnai, petit village situé à l’est du département. Et c'est le médecin généraliste Jean-François Lamé nous accueille. "Bienvenue à bord du Médicobus, il y a une partie bureau de consultation et de l’autre côté, on examine le patient", explique-t-il.

"Sans le Médicobus, j’aurais été obligée d’aller aux urgences"

L’espace est exigu, mais il y a tout le matériel nécessaire pour un médecin généraliste : un tensiomètre, un électrocardiogramme, un stéthoscope. Dans ce département où près de 20% des assurés sociaux sont sans médecin traitant – soit deux fois plus que la moyenne nationale – ce dispositif est très utile. Lancé en 2020 par l’Agence Régionale de Santé de Normandie, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne, le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de l’Orne et l’entreprise Dok’Ici, le "Médicobus" se déplace tout au long de la semaine dans sept villages différents. Au total, huit médecins se relaient pour voir une trentaine de patients par jour.

Publicité

Christine, 53 ans, habite la commune. Elle s’est foulé la cheville il y a dix jours, mais la douleur est toujours présente et ne se sent pas de reprendre son travail. Elle doit faire prolonger son arrêt-maladie, mais comme son médecin traitant est en vacances, le "Médicobus" tombe parfaitement. "C’est vraiment très bien, aussi pour les personnes âgées qui sont esseulées", assure-t-elle. "Dans mon cas, si le Médicobus n’avait pas été là, j’aurais dû me rendre à l’hôpital à 30 kilomètres d’ici, attendre au moins 3 heures aux urgences pour une simple prolongation d’arrêt-maladie."

Une solution qui doit être "transitoire"

De son côté, Jean-François Lamé est ravi de prolonger un peu son activité. A la retraite depuis deux ans, ce médecin généraliste avait envie de se "sentir utile pour la société". Mais cette solution, pour lutter contre les déserts médicaux, doit être "transitoire". "Il faut former beaucoup plus de médecins", estime-t-il. "Et surtout, il faut les installer là où on a besoin d’eux, et pas uniquement dans des endroits privilégiés comme certaines villes ou certains littoraux. Il faut en fait répondre aux besoins de la patientèle."

En attendant de voir plus de médecins dans ces petites communes, le "Médicobus" continue son tour, conduit par l’assistante médicale Solange Baert. Après le village de Randonnai, il s’arrêtera dans la commune de Nocé.