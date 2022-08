Dans la mesure du possible à l’Odéon, Théâtre de l’Europe du 20 septembre au 14 octobre 2022

À partir de témoignages, Tiago Rodrigues interroge le quotidien des travailleurs humanitaires, dans un spectacle sous-tendu par une profonde réflexion sur les théâtres du monde, à l’Odéon, Théâtre de l’Europe.

Avec la riche simplicité qui le caractérise, l’auteur et metteur en scène portugais Tiago Rodrigues tisse ensemble des histoires de vies impossibles. Écrit à partir d’entretiens avec une trentaine de collaborateurs du Comité international de la Croix-Rouge et de Médecins sans frontières, le spectacle, créé à la Comédie de Genève en février 2022, restitue l’expérience des travailleurs de l’humanitaire. Quatre comédiens s’adressent à nous comme s’ils répondaient à nos questions : comment diriger un camp de réfugiés ? Comment faire face à un choix de vie ou de mort ? Comment continuer quand on sait que l’on ne va pas changer le monde ? Loin de notre univers où les choses sont possibles, les personnages évoluent dans celui de l’impossible, où la guerre, la famine et la violence détruisent l’avenir et font basculer les existences dans une autre réalité.

Dans la mesure de l'impossible - Magali Dougados

Aucune indication géographique ni historique ne situe ce qui nous est raconté ; sans tomber dans le sentiment ni la morale, c’est le vécu quotidien et intime de ceux qui refusent le titre de “héros” qui est au centre de ce théâtre de la parole. Au plateau, un immense tissu est déployé pour devenir tour à tour tente, hôpital, montagne...

Convoquant plusieurs langues et porté par quatre comédiens et un musicien, le récit ouvre des images sans jamais les imposer, touche à l’insoutenable sans jamais le montrer. Et, lorsque les mots ne suffisent plus, la batterie prend le relais, comme pour approcher l’indicible.

Un vibrant quatuor de comédiennes et comédiens, le génie d’un percussionniste en live pour que surgisse l’indicible, une grande tente qui se déploie peu à peu, évocatrice d’une résistance précaire mais vivace, tel est l’univers qui porte le texte de Tiago Rodrigues sur ces héros cachés des ONG.

►►► Distribution

Texte et mise en scène Tiago Rodrigues

Dans le cadre de la saison France-Portugal avec le Festival d'Automne à Paris

Avec Adrien Barazzone, Beatriz Brás, Baptiste Coustenoble, Natacha Koutchoumov et Gabriel Ferrandini (musicien)

Traduction Thomas Resendes

Scénographie Laurent Junod, Wendy Tokuoka, Laura Fleury

Composition musicale Gabriel Ferrandini

Lumière Rui Monteiro

Son Pedro Costa

Collaboration artistique, costumes Magda Bizarro

Assistanat à la mise en scène Lisa Como

En français, anglais et portugais, surtitré en anglais et en français