Dans le Donbass, pas de répit pour les familles ukrainiennes de Sloviansk

Dans le Donbass, l'armée russe continue de bombarder l’arrière front. Dans la ville de Sloviansk, qui vivait une relative accalmie, les frappes ont repris. Quinze personnes sont mortes dans l’explosion de leur HLM vendredi. Dans la nuit de lundi à mardi, une série de frappes a de nouveau touché le centre-ville.

L'horreur en quelques secondes

Le souffle des bombes a fait sortir de ses gonds le lourd portail du salon de beauté. Toute aide est bienvenue pour Alexei, 86 ans : "Il y a eu une explosion vers 1h et demi cette nuit… Puissante. Le toit est soufflé, toutes les vitres brisées. Regarde la cour, dans quel état elle est !!", déplore-t-elle. Devant elle, il n’y a plus de murs mais un large cratère où pendouillent des fils électriques.

"Et voilà, tout est détruit ! Ça fait peut-être 4 mètres de profondeur. Il est énorme ce cratère !", se désole Ludmila, 76 ans, en se rapprochant du bord. "Depuis deux semaines, oui, ça bombarde plus. Plus souvent. Peut-être que le front se rapproche."

Au bord du cratère laissé par les bombes, Ludmila se désole des dégâts. © Radio France - Mathilde Dehimi

Peu de candidats au départ malgré les bombardements meurtiers

Le salon de beauté appartient à sa famille restée dans l’ouest du pays. Ludmila, elle, avait choisi de rentrer à Sloviansk cet hiver. Avec ces nouvelles frappes, la municipalité encourage les habitants à partir mais Ludmila hésite : "Je ne sais pas, on va voir… Si ça continue comme ça, je serai obligée de partir bien sûr, parce que je ne veux pas mourir, même si je suis vieille, je veux vivre !"

La ville a mis en place des trains d’évacuation mais dans la gare de Sloviansk il n’y a pas foule. Alina a posé ses valises dans un coin. Elle vit à Lyman, près de Sloviansk, et se réfugie à Kiev avec sa petite fille et sa grand-mère : "La police de Lyman nous a demandé de nous préparer puis d’évacuer. Je n’envisage pas de partir longtemps, un mois peut-être. Si ça redevient calme, on retournera chez nous."

Alina part avec sa petite fille de deux ans se réfugier à Kiev. © Radio France - Mathilde Dehimi

Le bombardement d’un HLM vendredi a marqué les esprits. Le bilan est lourd : 15 morts. Nadiia, déplacée depuis un an à Dnipro venait tout juste de retrouver sa famille quand il y a eu l'explosion. Et ses plans ont brutalement changé. "On était ici pour le Nouvel An, il n’y a pas eu de bombardements… Alors on s’était dit qu'on pourrait revenir. On reviendra un jour", dit Nadiia, "car notre ville nous manque".