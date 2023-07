Dans le lagon de Nouméa : des îlots en danger, des coraux en bonne santé

"On va accélérer !". Le bateau des "gardes-nature" prend la direction de l’îlot Amédée, site typique et touristique de Nouvelle-Calédonie, situé à 40 minutes de Nouméa. "On est à 28 nœuds". À la barre : Patrice Plichon, le chef. "Cela fait 20 ans que je travaille ici, et je continue à être émerveillé, subjugué par cette nature, vierge, opulente, exubérante, pleine de vie. En Australie, aux Philippines, à Madagascar, partout tu vois les impacts, ici, c’est encore très riche". À sa droite, un banc des sables, des dizaines d’oiseaux marins, les sternes, donnent à manger à leurs petits. "Dès qu’on les a vu s’installer ici, on a mis des panneaux et on vient régulièrement surveiller cette zone pour être sûr qu’il soit tranquille".

Le géant des mers

Du timide battement d’ailes à l’empereur des océans. Soudain, une majestueuse silhouette noire se dessine le temps d’un souffle entre les vagues. "C’est une baleine à bosses avec son baleineau" confirme Patrice Plichon. "Le baleineau doit avoir quinze jours, trois semaines". Ils se suivent de près. Leurs ombres dessinent une grande zone lisse à la surface. On devine sa taille, bien plus importante que le bateau. Ils ondulent. Juste le temps d’un cliché avec le phare Amédée pour écrin. "On va s’éloigner" prévient d’emblée le garde-nature.

Dans le lagon, face à Nouméa, devant l'îlot Amédée, une baleine et son baleineau le 24 juillet 2023. © Radio France - Maxence Lambrecq

En Nouvelle-Calédonie, il est strictement interdit d’observer une mère et son baleineau. Il faut laisser le petit grandir, se nourrir tranquillement. En ce moment, il peut boire jusqu’à 100 litres de lait par jour pour se constituer une réserve de graisse suffisante avant de rejoindre le pôle Sud. Pas de doute. C’est un signe de bonne santé du lagon. Un peu plus loin*, "près de 200 tortues se sont installés autour d’un îlot"*.

"La biodiversité en France, elle se trouve dans les Outre-Mer, tranche Nicolas Rinck, de l’Institut agronomique calédonien, et dans les Outre-Mer, elle se trouve en grande partie en Nouvelle-Calédonie. Par unité de surface, on est dans le top mondial, le quatuor de tête avec Haiwai, Nouvelle-Zélande et Madagascar". Il est, en ce moment, chargé de mettre sur pied ici le futur Conservatoire botanique de Nouvelle-Calédonie. « Il n’y a aucun endroit au monde où tu envoies des scientifiques dans une montagne, pas loin, et ils ressortent avec une espèce nouvelle quasiment chaque mois. Richesse extrême, menace extrême » tempère-t-il.

Une équipe de 25 "gardes-nature" patrouille dans le lagon de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie, ici sur l'ilôt Amédée, le 24 juillet 2023. © Radio France - Maxence Lambrecq

Pour le comprendre, nous montons avec Patrice Plichon au sommet du phare Amédée. 250 marches. "Construit comme un Lego géant" en 1865, apporté de métropole depuis les ateliers Eiffel, il signale l’une des principales passes du lagon.

L’effet des déjections ?

"D’ici, on voit une partie de cette barrière de corail qui fait tout le tour de la Calédonie. Près de 1000 kilomètres. C’est gigantesque". Comme une muraille vivante qui protège le château-fort que serait la Calédonie. Une forêt verticale qui descend jusqu’à 400 mètres de profondeur. "Après, c’est le grand bleu". "Elle protège d’un éventuel tsunami" et limite le phénomène d’érosion, en cassant la houle.

Pourquoi est-elle en bonne santé ? "Nous avons échappé à l’essentiel des canicules marines", explique Martine Cornaille, présidente de l’association locale "Ensemble pour la planète". "Jusqu’à quand ?". "La température de l’eau monte ici moins vite qu’ailleurs", complète Nicolas Rinck. "Nous sommes aussi aidés par les courants". Sans doute par les déjections des oiseaux marins. L’Ifremer est en train justement de mener une mission avec son navire, l’Antéa, pour retracer l’effet de ses déjections sur la barrière de corail au cours des 50 dernières années. L’Ifremer va voir sa présence ici pérennisée par Emmanuel Macron.

"Regardez, d’ici, on voit à des kilomètres et il n’y a pas un bateau", ajoute Patrice Plichon, du haut du phare. La faible fréquentation aide la biodiversité. Tout comme l’éloignement des côtes qui permet à la barrière d’échapper à certaines pollutions.

Restaurant dans l’eau

À la descente du phare, impossible de s’installer au restaurant construit face à la petite plage. "Il a été entièrement grillagé", constate Julie Delecour, chef du service aménagement urbanisme de la Province Sud. Elle vient de commander une étude sur l’érosion de cet îlot, très apprécié par les touristes. "Ici, c’était la salle de restaurant, il y avait le buffet, et puis de petites tables". La dalle a cédé lors du cyclone Gabrielle (catégorie 1) qui a frappé la Calédonie en février dernier. "Il va sans doute falloir reculer pour une installation plus pérenne". "Avec l’érosion, on a découvert dans le sable de vieilles caisses" se rappelle Patrice Plichon. Dedans : des bouteilles de Coca-Cola avec l’année gravée dessus : 1944. "C’était sans doute à des GI américains venus ici pendant la Seconde Guerre mondiale."

Après le passage du cyclone Gabrielle en février 2023, l'îlot Amédée a vu son restaurant MaryD fermé, dans le lagon de Nouméa. © Radio France - Maxence Lambrecq

"L’érosion concerne actuellement 71% du littoral calédonien", assure Julie Delecour. "Parfois de manière plus modeste, parfois avec des conséquences plus graves". Emmanuel Macron a choisi de se rendre ce mardi sur la côte Est dans le village de Touho où des habitations ont maintenant les pieds dans l’eau. "Et dans la culture kanak, quitter sa terre, c’est devenir un réfugié", se désole Martine Cornaille. La Province Sud envisage, en ce moment, de déplacer une tribu touchée sur l’île Ouen. L'îlot Goéland est, lui, déjà en voie de disparition. "Et nous ne sommes qu’au début du phénomène. Heureusement, l’érosion, dit-elle, c’est le seul sujet environnemental qui est pris en compte depuis trois, quatre ans par les autorités, car les conséquences sont visibles."

Reculer ou bétonner

À Nouméa, l’une des principales plages, l’anse vata, ne cesse de perdre du terrain. "La Ville a décidé donc de construire une digue, mais l’étude d’impact est clair : ça ne va faire qu’accentuer la force des vagues", précise la militante écologiste. "Alors qu’il faudrait tout simplement reculer." Sur la côte Est, très escarpé, ce n’est quasiment pas possible. "Régulièrement, à marée haute, la route est inondée ".

Emmanuel Macron pourrait annoncer la mise en place d’une convention citoyenne locale, réclamée par l’association "Ensemble pour la planète", afin d’établir un plan d’adaptation de la Nouvelle-Calédonie au réchauffement climatique. "Il faut notamment penser à notre dépendance agricole : on ne produit ici que 17% de ce que l’on consomme et ça ne risque pas de s’arranger", alerte Martine Cornaille. "Le problème, c’est l’hyperpolarisation de la vie politique locale. Ici, on se détermine comme loyaliste ou indépendantiste, il n’y a pas de place pour d’autres problématiques".

Elle espère que la visite du chef de l’Etat va susciter une prise de conscience. "Ici, jusqu’à l’inscription du lagon au patrimoine mondial de l’Humanité en 2008, les Calédoniens ne se rendaient pas vraiment compte du trésor qui était le leur. C’était comme ça, chez eux", conclut Patrice Plichon, qui remonte à bord avec sa collègue pour poursuivre leur patrouille.