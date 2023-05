DANS LE RÉTRO - Ce qu'on écoutait, lisait, consommait en 1953, lors du couronnement d'Elizabeth II

Le dernier couronnement au Royaume-Uni a eu lieu il y a 70 ans, à un mois près. Une éternité. Le 2 juin 1953, Elizabeth était ainsi couronnée à l’abbaye de Westminster, à l’âge de 27 ans. Pour la première fois, un événement mondial était diffusé en direct . Son fils, le prince Charles, avait alors quatre ans et demi. Soixante-dix ans après, c’est à son tour de prêter serment ce samedi . Conquête de l'Everest, investiture manquée de Pierre Mendès France, Gilbert Bécaud qui sort son premier album. Nous avons ouvert les archives et nous nous sommes plongés dans cette année 1953.

Photo d'archives du couronnement de la reine Elizabeth, le 2 juin 1953. © Getty - Universal History Archive

L’Everest vient d’être conquis

Le dictateur Joseph Staline est mort trois mois plus tôt. En Asie, la France s'enlise dans la guerre d’Indochine, le conflit dure depuis six ans. Le 2 juin, des lieux pour regarder la cérémonie de couronnement sont listés dans le journal. Car les téléviseurs font tout juste leur entrée dans les foyers. Dans ses archives, le quotidien Le Monde relate les soucis judiciaires de Charles Trenet , il doit comparaître devant un tribunal brésilien, après avoir refusé de chanter, à cause d’une sciatique, se souvient un média brésilien . Le quotidien raconte aussi une " mystérieuse affaire d’empoisonnement à Calais ".

La France vit une période instable politiquement. Le 3 juin, Pierre Mendès France prononce son discours d’investiture, avec ces mots devenus célèbres : "Gouverner, c'est choisir". Mais il ne recueille pas de majorité suffisante à l’Assemblée. Joseph Laniel prendra finalement les rênes du pays, comme président du Conseil des ministres.

Le lendemain de la cérémonie, une large place est donnée au récit de la conquête de l’Everest par des alpinistes anglais. Ils ont atteint le toit du monde quelques jours plus tôt, mais ils ont attendu le début du nouveau règne pour l’annoncer.

Dior raccourcit les jupes

À l’époque, il n’y a pas encore de présentateur, ni de journaux télévisés. Les Français s’informent avec "Les actualités françaises", diffusées au cinéma. Le 4 juin , les premières minutes sont consacrées à la victoire de Lille en finale de Coupe de France face à Nancy , puis au couronnement de la Reine.

Dans "Les actualités françaises ", le journaliste proclame : "Christian Dior l’a décidé, les jupes seront courtes." À 40 centimètres du sol. Le couturier lance la "bombe Dior". "La beauté des jambes est mise en évidence par le raccourcissement de la jupe (Dior), point essentiel de la révolution à la saison prochaine", souligne le magazine Elle .

Sur les routes du pays, on peut voir des "Citroën Traction 11 B" et des "Peugeot 203".

Quelques archives du magazine "Femmes d'Aujourd'hui", parues en 1953. © Maxppp - *

Deux Unes du magazine "Elle", en 1953 - Elle

Brassens se fait un nom

Le jour de la cérémonie de la princesse Elizabeth, le morceau numéro un des "charts" au Royaume-Uni est "I Believe" du crooner Frankie Laine. Une voix de baryton parfait pour interpréter cette ballade. Elle restera en tête des ventes pendant près de 20 semaines. Aux États-Unis, les chansons phares sont "I'm Walking Behind You" d’Eddie Fishe et "Vaya con Dios (May God Be With You)" du duo Les Paul and Mary Ford .

En France, Gilbert Bécaud sort son premier album, à l’âge de 25 ans. Le grand public a découvert Georges Brassens et ses chansons "La Mauvaise Réputation" et le "Gorille". L’auteur-compositeur avait enregistré ses tout premiers morceaux l’année précédente, et ses premiers pas sur les scènes parisiennes sont un succès. En juin 1953, on écoute depuis quelques semaines la célèbre chanson "Mexico", de Luis Mariano.

Yves Montand dans l'un des succès de l’année

Brigitte Bardot a fait ses premiers pas au cinéma et "éblouit pour la première fois le Festival de Cannes", comme l’écrit le magazine Vogue . Si le célèbre film Disney "Peter Pan" fascine aux États-Unis, il faudra attendre 1954 pour qu’il sorte en France. Quelques jours avant le couronnement de la reine Elizabeth, "La Môme vert-de-gris", réalisé par Bernard Borderie, sort en salle. Ce film policier, dont l’intrigue se déroule à Casablanca, réalisera plus de quatre millions d'entrées.

On peut également citer "Minuit… Quai de Bercy", mais le grand succès sera "Les Vacances de monsieur Hulot", de Jacques Tati, avec cinq millions d’entrée. Sorti un mois avant le couronnement de la reine, "Le salaire de la peur" d’Henri-Georges Clouzot, sera le quatrième film le plus rentable de l'année 1953 et repartira du festival de Cannes avec la Palme d’or. Yves Montand figure au casting. Deux mois après le couronnement, "Spartacus" sera à l’affiche des salles obscurs.

Au théâtre, la folie "En attendant Godot"

Depuis le début de l’année 1953, la pièce En attendant Godot de Samuel Beckett est jouée. Et c’est un immense succès, comme le raconte Le Monde : ”Il n'y a pas grand monde, jusqu'au jour où des spectateurs, excédés qu'il "ne se passe rien", en viennent aux mains. La chose se sait, et il n'en faut pas plus pour que tout le monde veuille voir. Le scandale appelle le triomphe : Godot reste plus d'un an à l'affiche."

Dans les librairies, on trouve le dernier roman de Boris Vian "L'Arrache-cœur", publié quelques mois plus tôt, mais qui s’avère être un flop au moment de sa sortie. Et pourtant, a u regard des critiques de lecteurs sur le site Babelio , ce roman semble être l’un des préférés des amoureux de l’écrivain.