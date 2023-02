Dans le train Kiev-Kramatorsk, le silence saisissant des soldats qui retournent au front

Le train est moderne, "un train à grand vitesse. Pointe à 136 km/h" annonce fièrement le chef de bord, Illya Brodnik. Il y aura 7 arrêts au cours des 800 kilomètres et 7 heures de trajet. Avant d’embarquer dans le Kiev-Kramatorsk, la réalité ukrainienne s’impose : un flot de soldats monte dans ce train, de rares civils ont pris place parmi eux. Ce train amène les militaires sur le front, après en avoir évacué massivement les civils dans les premiers jours de la guerre.

6h44 : départ de Kiev, le train est bourré de soldats

Illya Brodnik, jeune employé des chemins de fer, reconnait que ce voyage est particulier dans son pays en guerre "Sur cette ligne, la plupart des gens peuvent être traumatisés par les horreurs qu’ils ont vues et vécues dans cette guerre. A l’aller, il y a 70% de militaires qui partent sur le front. Au retour, 90% de militaires qui partent pour quelques jours de permission. On doit être attentifs et réactifs face aux différentes situations parce qu’ils ont des armes sur eux". Le train démarre à l’heure. Il n’y a pas un mot dans la voiture. Ce n’est pas seulement l’heure matinale qui explique ce silence, c’est à cause d’une passagère pesante : la guerre voyage avec nous.

Publicité

A bord du Kiev-Kramatorsk, train civil rempli de militaires rejoignant le front après une permission ou une blessure. © Radio France - Vanessa Descouraux

08h27 : arrêt à Lubny, "Chacun est perdu dans ses pensées"

L’arrêt dans cette gare ne retient pas forcément l’attention, mais le lever de soleil qui l’accompagne si.

La lumière est rasante, s’habille en orange vif, électrise le ciel d’un matin glacial. A l’inverse dans le train, il fait chaud, des soldats s’offrent le luxe d’une sieste pour ceux qui ne sont pas absorbés par le paysage qui défile.

"Samouraï", nom de combattant d’un soldat qui revient de blessure, avoue que l’ambiance est particulière dans ce train "Chacun est perdu dans ses pensées". Ses pensées à lui ? "Vous allez me prendre pour un fou, mais je suis soulagé de retourner sur le front, je préfère être utile et dans l’action plutôt qu’à l’hôpital".

C’est la troisième fois qu’il doit aller se faire soigner. Cette fois, c’est pour les poumons. Il a inhalé du phosphore contenu dans les bombes russes.

"Samouraï" a choisi ce surnom car il est né d’une mère japonaise et d’un père ukrainien, même si aujourd’hui sa famille est son unité. Il a échangé avec ses frères d’armes pendant son hospitalisation, "on parlait de choses anodines, des permissions des uns et des autres. On n’a pas le droit de parler des combats. Les messages peuvent être interceptés par les Russes".

A bord du Kiev-Kramatorsk. © Radio France - Benjamin Thuau

10h06 : l'angoisse d'Inna qui va chercher son mari blessé

Le train s'arrête à Poltava Kyivska. Nous sommes au sud ouest de Kharkiv, à la moitié de notre trajet. La voiture bar tourne à plein régime entre ceux qui enchainent les cafés depuis le départ et ceux qui commencent à avoir un creux. Un soldat qui se fait appeler "Jérôme" économise ses mots pour raconter son retour sur le front, après une blessure à la jambe. Un de ses frères d'armes assis derrière ne veut pas parler, happé par son téléphone et ses doutes. La jeunesse de son visage fait écho aux mots du soldat "Samourai" : "Seuls ceux qui y vont pour la première fois ont le droit d'avoir peur".

Pause pour se dégourdir les jambes ou fumer une cigarette pendant un arrêt de quelques minutes à Poltava. © Radio France - Benjamin Thuau

Inna est l'une des rares civiles assises au milieu de ses treillis. Elle va voir son mari blessé au combat dans la bataille féroce de Soledar. Pas de nouvelles pendant deux semaines, puis un coup de fil. Il est touché. Aucune autre précision ne lui sera donné, si ce n'est qu'elle est attendue au plus vite à l'hôpital militaire de Kramatorsk. Aucun représentant de l'armée ne l'attend pour l'y conduire. Inna va se débrouiller, comme elle le fait déjà depuis un an, seule avec les trois enfants, fragilisée par l'attente et l'angoisse permanentes.

13h22 : à Sloviansk, les premiers soldats descendent

On approche du front. Ceux qui descendent ici sont déployés en base arrière. A partir de cet arrêt, ceux qui restent iront combattre au plus près de l'ennemi russe.

Alona est contrôleuse depuis près de dix ans pour Ukrzaliznytsia , la compagnie de chemins de fer. Avant la guerre, l'équipage passait une nuit à Kramatorsk, après les sept heures de trajet. Il ne repartait que le lendemain. Désormais, l'équipage n'a qu'une heure de pause avant de faire demi-tour, et rejoindre la capitale dans la soirée. "Là-bas, il y a encore des combats tout près. On limite au maximum les risques pour les passagers, pour nous et pour le train", explique celle qui, parfois, est la confidente des soldats de retour du front. "Ils me racontent à quel point c’est l’enfer là-bas, combien de personnes sont mortes autour d’eux. C’est très dur à entendre. Parfois à mon tour je me confie à mes proches, mais je ne donne pas de détails. Je les ménage pour ne pas les affecter psychologiquement, c’est vraiment dur ce que j'entends".

C'est la dernière demi-heure de voyage. A travers la fenêtre, un paysage industriel défile : des cheminées immenses, du béton, de l'acier, des trains rouillés hors d'âge. Entourés d'industries lourdes en pleine zone houillère, nous sommes arrivés dans le Donbass.

En gare de Kramatorsk. © Radio France - Benjamin Thuau

13h38 : le train arrive à l'heure à Kramatorsk

Les premières cigarettes ne sont pas allumées sur le quai que déjà au loin une bande sonore d'artillerie se fait entendre. La sirène aérienne retentit dans l'indifférence générale.

Le 8 avril 2022, deux missiles russes se sont abattues sur cette gare de Kramatorsk, remplie de civils qui voulaient quitter les combats du Donbass. 61 personnes sont mortes. Aujourd'hui, il ne reste aucun stigmate de cette attaque sur une installation civile.

Sur le quai, les passagers les plus pressés de quitter la région arrivent bien en avance : des soldats qui vont en permission. Cinq jours après trois semaines de combat dans l'enfer de Soledar. Le pas est plus léger que pour ceux qui viennent d'arriver, mais il n'y a toujours pas ou si peu de mots.

Pour leur permettre le retour vers la capitale, le conducteur de train Edward s'active. Il n'a qu'une heure pour faire ses relevés de vitesse, sa transmission d'informations. "Je n'y vois aucun héroïsme. C'est mon métier, je le fais depuis 29 ans. Conduire des trains, permettre ces connexions, ces liens, c'est ma modeste participation à l'effort de guerre".