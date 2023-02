Dans le très conservateur diocèse de Fréjus-Toulon, le Vatican enquête

Pour Anne, arrivée à la retraite avec son mari Philippe à Toulon, la "surprise" était d'autant plus grande qu'elle pensait connaitre le traditionalisme de l’Église. "J'arrivais du diocèse de Versailles qui est déjà assez traditionnel" sourit-elle. Mais dans les églises du Var, elle découvre une pratique qu'elle n'a jamais vue : une messe en latin, des fidèles à genoux, un prêtre dos au public.

Elle se voit même refuser l'eucharistie, communion qu'elle a l'habitude de pratiquer debout, un jour de Pâques, dans une église toulonnaise. "Par trois fois, le prêtre a refusé de me donner l'hostie, me disant qu'ici le rite tridentin prévalait et donc qu'il ne pouvait pas me donner l'hostie dans la main". Dans ce rite traditionaliste, le prêtre tourne le dos à l'assemblée, "aucune communication", regrette la paroissienne, très engagée dans l'église.

Des fidèles qui réclament le rite tridentin, pourtant limité par le Pape

Ce rite, que Benoit XVI avait réautorisé, le pape François a choisi d'en limiter la pratique, à l'été 2021. Depuis, les évêques sont invités à autoriser son application à de rares exceptions. Pourtant, il fait florès dans les églises du Var, au grand dam de Philippe, qui y voit "l'expression d'un retour en arrière". Le diocèse de Toulon, dans une réponse écrite, indique à France Inter que cette pratique vise à "répondre au désir de certains fidèles de prier dans la forme ancienne du rite" et que les "récentes décisions vaticanes visant à encadrer ces célébrations font l’objet d’une mise en place progressive, dans l’accompagnement, comme l’a demandé le pape François".

Une interdiction d'ordonner de nouveaux prêtres

"L'évêque Dominique Rey encourage le cléricalisme, l'autoritarisme des prêtres par rapport à la pratique de la foi et au fonctionnement des paroisses" estime pour sa part Philippe, qui dénonce une formation "extrêmement traditionaliste" des futurs prêtres. Anne témoigne d'ailleurs avoir rencontré plusieurs séminaristes, renvoyés d'institutions traditionalistes européennes, et recueillies dans le Var. "On leur fait croire qu'ils vont devenir un jour prêtre alors qu'ils ne le seront jamais car ils ont des problèmes psychiatriques, ce qui empêche de prétendre à la prêtrise" raconte-t-elle : "On leur ment !" En juin dernier, le pape a d'ailleurs suspendu l'ordination des prêtres pour le diocèse du Var.

La visite apostolique déclenchée ce lundi 13 février est la suite de cette décision rarissime. Deux évêques, Antoine Hérouard, archevêque de Dijon, et Joël Mercier procèdent donc à des auditions de responsables religieux et de fidèles, jusqu'au 10 mars, suite à des "difficultés rencontrés dans le diocèse", indique dans son communiqué la nonciature apostolique en France.

Un prêtre accusé d'agressions sexuelles sur mineurs, au contact de jeunes détenus

Ce mercredi, Anne a obtenu une audience, pour témoigner de son expérience dans le diocèse, au nom de son ancien groupe de laïcs, engagés au sein de l'aumônerie des prisons. Elle évoquera surtout le cas de Bernard-Marie d'Alès, un ancien prêtre de la communauté des Béatitudes, accueilli en 2009 à Toulon par Dominique Rey, "à bras ouverts", selon elle.

Ce prêtre est accusé d'agressions sexuelles par plusieurs hommes, alors mineurs, dans l'internat de son ancienne communauté, comme l'a révélé le journal La Croix l'Hebdo, dans une longue enquête en janvier dernier .

Le journal révèle notamment que le prêtre a été condamné en 2011 par l'Église, "une punition apostolique qui était de ne pas être en contact avec des jeunes de moins de 25 ans pendant dix ans" rappelle aujourd'hui Anne. Pourtant, l'homme est nommé en 2016 à l'aumônerie de la prison de La Farlède et est "au contact de jeunes, même seul à seul dans les cellules des détenus de moins de 25 ans". "On nous a menti, trahis et nous sommes profondément blessés" s'indigne aujourd'hui la paroissienne.

Le diocèse dresse un "état des lieux de ses communautés"

Sollicité, le diocèse de Toulon dit "comprendre l'émotion et l'incompréhension des personnes qui ont côtoyé le père d'Alès durant ses années en tant qu’aumônier", tout en soulignant qu'aucune "difficulté de comportement liée à son ministère n'a à ce jour été porté à [sa] connaissance". Le diocèse promet enfin de modifier les procédures pour sélectionner les aumôniers de prison.

Mais pour Anne, le départ de l'évêque du diocèse est souhaitable. Pour son époux, ce serait l'occasion de tourner la page d'épisodes qu'il juge d'un mauvais œil : l'invitation de Marion Maréchal Le Pen par l'évêque en 2015 à l'université catholique d'été de la Sainte Baume, le prêche d'un prêtre égyptien, Henri Boulad, à Toulon en 2017, largement relayé sur Internet, dans lequel il compare les musulmans aux nazis, ou encore l'accueil de communautés religieuses traditionalistes en nombre.

"Dominique Rey encourage le cléricalisme, l'autoritarisme des prêtres par rapport à la pratique de la foi et au fonctionnement des paroisses" ajoute son époux qui espère, lui, une rénovation "à travers l'arrivée d'un évêque et d'une équipe pour remettre ce diocèse dans une posture plus équilibrée".

L'évêque de Toulon, dont l'équipe n'a répondu que par écrit à notre sollicitation, pour ne pas déranger le travail de la visite apostolique, avait pris des décisions dès septembre, sans attendre la visite apostolique, annonçant établir un "état des lieux des communautés" du diocèse et notamment "la suspension de l'accueil de nouvelles communautés".