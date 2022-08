Dans les 30 prochaines années, un Français sur 7 connaîtra chaque été plus de 20 jours anormalement chauds

Comment s'adapter aux épisodes de chaleur extrême, de plus en plus longs, puissants, et récurrents ? L'enjeu est crucial, comme le confirme ce mardi encore une étude de l'Insee. Car dans les trois décennies à venir, en France métropolitaine, 9,3 millions de personnes (soit 14% de la population) subiront chaque été plus de 20 journées anormalement chaudes, d'après les projections de l'institut statistique. Jamais, sur la période 1976-2005, un territoire français n'a vécu autant de journées de surchauffe entre le mois de juin et le mois d'août.

"Quel que soit le scénario climatique considéré"

Pour cette étude, l'Insee se base sur la répartition actuelle de la population française. "Quel que soit le scénario climatique considéré, les tendances pour les 30 prochaines années sont quasi équivalentes", notent les auteurs. La majeure partie du territoire (80%) connaîtra entre 16 et 29 journées au cours desquelles les températures grimperont au moins 5°C au-dessus des valeurs de référence, soit la définition d'une chaleur anormale.

Dans le détail, la région Auvergne-Rhône-Alpes paiera le plus lourd tribut : les deux-tiers de ses habitants (68%) seront exposés chaque été à plus de 20 jours de chaleur hors norme. La Bourgogne-Franche-Comté arrive en deuxième place (47%), suivie de l'Occitanie (20% des habitants, principalement dans le Lot, l'Aveyron, le Tarn, le Tarn-et-Garonne), du Grand Est (14%, dans l'Aube et les Vosges), et 13% en Nouvelle-Aquitaine (Creuse, Corrèze et Haute-Vienne).

Les zones de basse montagne pas épargnées

Sur les littoraux, ces températures anormalement chaudes seront moins fréquentes, bien qu'amenées à se multiplier au cours des décennies à venir. Plus que les autres façades maritimes, le pourtour méditerranéen connaîtra de plus en plus de nuits tropicales (quand le mercure ne descend pas en dessous de 20°C). Les zones de basse montagne ne sont pas épargnées, notamment aux abords du Jura, des Vosges et d'une partie des Alpes. "Dans les espaces les plus densément peuplés, l'effet des îlots de chaleur urbains viendra aggraver celui des fortes chaleurs", note par ailleurs l'étude.

La multiplication des températures étouffantes met les organismes à rude épreuve. L'Insee met donc l'accent sur l'importance démographique dans les zones les plus touchées des populations à risque : les personnes les plus modestes, les enfants, les personnes âgées. Or, dans les territoires qui connaitront plus de 20 journées de surchauffe, 880 000 habitants auront plus de 75 ans.

À l'enjeu sanitaire s'ajoute un enjeu économique, car la hausse des températures pourrait redessiner la carte des destinations touristiques estivales. Dans tous les cas, elle doit s'accompagner d'un recalibrage des dispositifs de prévention, où, l'été, la population est plus nombreuse que la population résidente. Une partie des estivants sont également moins habitués aux températures élevées du sud-est de la France.