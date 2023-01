Dans un documentaire, James Cameron prouve que dans Titanic, Jack serait mort dans tous les cas

James Cameron n'en démord pas : non, le personnage de Jack, qu'il a filmé dans le film à succès Titanic sorti en 1997 (et en 1998 en France), n'aurait pas pu être sauvé si Rose lui avait fait un peu de place sur le radeau de fortune qui lui a permis, elle, de survivre.

"Le scénario dit que Jack meurt, il doit mourir"

Depuis la sortie du film, c'est l'une des grandes questions qui taraude les fans - et les cinéphiles qui aiment se creuser la tête : selon plusieurs théories, les deux personnages, incarnés par Leonardo DiCaprio et Kate Winslet auraient largement pu tenir sur la même planche. En 2012, l'émission MythBusters, spécialisée dans la vérification de légendes urbaines, avait mené l'expérience et montré que les deux personnages pouvaient parfaitement tenir.

Dans la même séquence, ils faisaient part à James Cameron de leurs conclusions… Réponse du réalisateur : "Le scénario dit que Jack meurt. Il doit mourir. On s'est peut-être plantés, et la planche aurait dû être plus petite. Mais le type coule à la fin !". Plus tard dans une interview, il avait confié : "Les mecs de MythBusters sont marrants (…) mais ils racontent de la merde : vous êtes Jack, vous êtes dans une eau à moins de deux degrés, votre cerveau entre en hypothermie". Pour lui, la température de l'eau empêche les deux amants de faire les manipulations techniques nécessaires à la stabilisation du radeau - manipulations de toute façon trop longues.

Un test en studio avec deux cobayes

Des années plus tard, Cameron a décidé d'enfoncer le clou : le cinéaste a profité d'un documentaire sur les 25 ans de la sortie de Titanic pour reproduire la scène dans des conditions plus fidèles - en doublant le temps de chaque action car la température de l'eau était moins glaciale. "Plus votre cœur bat vite, plus le sang gelé par l'eau circule de vos membres vers votre cœur, et cela fait baisser votre température. J'étais vraiment curieux de voir quelle influence cela avait sur la situation de Jack".

Le documentaire ne sera diffusé dans son intégralité que le 5 février prochain, mais l'extrait d'ores et déjà diffusé sur les réseaux sociaux montre le cobaye qui joue le rôle de Jack pris de forts tremblements dès qu'il arrive sur le radeau. La conclusion n'apparaît pas dans le teaser, mais James Cameron l'a annoncée il y a quelques semaines dans un podcast relevé par Le Figaro : "Je pense qu'il y avait de la place pour lui, mais le radeau se serait renversé", explique James Cameron. En d'autres termes, si Jack était monté sur le radeau, les deux amoureux auraient peut-être péri.