"Dark Side of the Moon" a 50 ans : dix anecdotes sur l’album culte de Pink Floyd

Les membres du groupe Pink Floyd ont beau estimer que "The Wall" ou "Wish you were here" sont leurs oeuvres les plus importantes, il n’y a pas plus grand succès commercial dans leur carrière que ce mystérieux 33 tours à la pochette noire, ornée d’un prisme qui diffracte une lumière blanche : "Dark Side Of The Moon".

Sorti il y a 50 ans jour pour jour, le 1er mars 1973, cet album est considéré comme le troisième le plus vendu au monde, après "Thriller" de Michael Jackson et "Back in black" de AC/DC. Un succès à rebours des codes de la pop et du rock pour un concept album sombre, contemplatif, avec un seul vrai "tube" commercial. Un album centré autour des thèmes du temps qui passe, de la mort et de la folie, et sur lequel plane l’ombre de l’ancien leader du groupe, Syd Barrett, qui a quitté Pink Floyd en 1968.

L’histoire de cet album, et sa postérité, qui a marqué tout l’héritage du rock dans les décennies qui ont suivi, est ponctuée d’anecdotes plus ou moins connues - car tout a déjà été dit ou écrit sur cet album. En voici dix, à l’occasion de ce cinquantième anniversaire.

L’album a en partie été créé sur scène

Alors même que l’album "Dark side of the moon" est souvent considéré comme un bijou d’enregistrement studio, ses chansons n’ont pas été créées dans les murs du studio Abbey Road à l’instar des derniers albums des Beatles par exemple, mais sur la route des concerts. Les membres du groupe, fatigués de jouer les mêmes titres, essentiellement issus de l’album "Meedle", en tournée, commencent à travailler de nouveaux titres.

Quand ils rentrent en studio en mai 1972, les membres du groupe ont donc en réalité déjà joué tous les titres de l’album sur scène. Certains ont même des origines plus anciennes, comme "Money" qui tire son origine d’improvisations menées par le groupe dès 1969 dans des enregistrements pour la BBC (et publiée en bootleg sous le titre "Moonhead").

D’autres vont grandement évoluer entre la scène et le studio, comme "On the run" conçu à la base comme des improvisations de guitares, initialement intitulé "The Travel Section", et qui devient finalement un morceau au synthé.

L’un des passages cultes de l’album était en fait un test technique

L’une des particularités de l’album, c’est que les titres s’enchaînent sans silence mais avec des bruitages entre eux. Et parmi les plus connus, il y a le concert d’horloges et de pendules qui ouvre la chanson "Time". Mais à la base, ce montage sonore n’était pas fait pour être dans l’album : c’était avant tout une expérimentation technique pour tester un système auquel Pink Floyd tenait beaucoup, la quadriphonie.

La quadriphonie était un système de diffusion de musique non pas sur deux canaux comme en stéréo mais sur quatre (avant gauche, avant droit, arrière gauche, arrière droit). C’est en quelque sorte l’ancêtre des systèmes de spatialisation du son tels qu’on les connaît aujourd’hui. Un système qui n’a par ailleurs jamais percé, notamment en raison d’un matériel trop cher à installer pour ceux qui voulaient jouer des disques en quadriphonie chez eux. Mais "Dark side of the moon" fait bien partie des disques qui ont été conçus pour ce système de diffusion - y compris en concert, chose ambitieuse à l’époque !

Ainsi, l’introduction de "Time" est avant tout une façon pour Alan Parsons, l’ingénieur du son (qui lancera plus tard son propre groupe, The Alan Parsons Project ), d’expérimenter la création d’un paysage sonore en quadriphonie à partir de pendules enregistrées chacune séparément.

"Money" a un point commun avec "All You Need Is love"

D’un côté, une chanson sombre et expérimentale sur la cupidité ; de l’autre, un hymne festif à l’amour universel signé par les Beatles. Et pourtant, ces deux titres ont une particularité qu’ils ne partagent qu’avec une troisième chanson, "Solisbury Hill" de Peter Gabriel. Ce sont les seuls titres à avoir atteint les sommets des ventes de disques avec une structure très complexe à sept temps.

La plupart des chansons pop et rock sont composés sur des mesures comprenant quatre temps (sur lesquels on peut chanter de manière cyclique, 1, 2, 3, 4). "Money" et "All you need is love" sont plus complexes et présentent cette particularité rythmique qui apporte une véritable originalité mais est souvent rédhibitoire pour faire un vrai tube commercial.

La plus étonnante performance de l’album a été faite en une seule prise (et pour 30 livres sterling)

Si Pink Floyd était composé de quatre hommes, l’un des passages les plus marquants du disque, c’est le titre "The Great Gig in the Sky", sur lequel on entend une voix de femme. Et cette femme, c’est Clare Torry, chanteuse de studio, qui avait été recrutée par Alan Parsons pour la chanson… sans qu’on lui dise ce qu’elle devait chanter.

Après quelques démos et prises d’essai, elle se lance donc dans une improvisation… et c’est celle-ci qui restera gravée sur le disque et dans les mémoires du public. Pour cette prestation, elle est payée 30 livres sterling. En 2004, elle a fait un procès au groupe et à la maison de disques EMI pour faire valoir ses droits en tant que compositrice de la ligne de chant, ce qu’elle a obtenu – elle est désormais créditée dans l’album, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.

Paul McCartney aurait pu être dans l’album (et les Beatles y sont un peu quand même)

C’est une histoire assez connue dans la genèse du disque que celle des phrases parlées que l’on entend tout au long de l’album : les membres de Pink Floyd avaient déposé à l’entrée des studios Abbey Road une série de petites cartes sur lesquelles figuraient des questions, et auxquelles étaient invités à répondre tous ceux et toutes celles qui passaient par là, des employés du studio aux compagnons de route du groupe. Une partie d’entre eux a été invitée à enregistrer ses réponses au micro, et c’est cela qu’on entend pendant le titre.

Et parmi ces "guests" : Paul McCartney et sa femme Linda. Mais leur enregistrement n’a pas été retenu, car les membres du groupe ont estimé que l’ex-Beatles avait essayé d’amuser la galerie et n’avait pas été assez sincère dans ses réponses.

On peut toutefois entendre les Beatles dans l’album… à condition de tendre l’oreille. Lors du fondu final du dernier titre de l’album, "Eclipse", on entend, au loin, une version orchestrale de la chanson "Ticket To Ride". La présence de ce fragment n’a jamais été éclaircie, on ne sait pas si c’est une trace restante sur une bande magnétique réutilisée, un hommage volontaire ou un bruit de fond sur l’enregistrement des dernières voix que l’on entend dans l’album.

La couleur manquante du prisme

C’est l’une des pochettes les plus mythiques de toute l’histoire de la musique moderne : ce prisme sur fond noir est l’oeuvre du collectif Hipgnosis, connu pour avoir réalisé des dizaines de pochettes célèbres (presque toutes celles de Pink Floyd, mais aussi le célèbre vaisseau spatial du Electric Light Orchestra, des disques pour AC/DC ou Led Zeppelin). Son histoire est simple : Richard Wright voulait quelque chose de "simple et audacieux", et pourquoi pas inspiré des nouveaux "light shows" du groupe en concert. Le tout, sans texte. Après quelques tentatives, les graphistes et le groupe se sont arrêtés sur cette idée de prisme, simplement reprise d’un livre de physique.

Mais avez-vous remarqué que ce prisme n’est pas exactement comme les autres ? Il diffracte le rayon de lumière en six couleurs : rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Et il en manque une : indigo. Là où on pourrait voir un message caché sur l’absence, il faut en fait voir une simple considération technique : les graphistes avaient peur que l’indigo entre le bleu et le violet ne soit pas suffisamment lisible.

La folle théorie du Magicien d'Oz

C’est l’une des théories de fan les plus étonnantes : l’album "Dark Side of the moon" aurait en fait une vocation cachée. Celle d’être une bande originale pour le film "Le Magicien d’Oz". Plusieurs fans auraient en effet remarqué que si on écoute l’album pendant que l’on diffuse les images du film, on peut voir des troublants moments de synchronisation.

Mais les membres de Pink Floyd ont eux-mêmes invalidé la théorie, même si Roger Waters l’a qualifiée "d’amusante"... mais de "connerie" tout de même.

Les ventes du disque ont financé un film des Monty Python

Les membres du groupe étaient de grands fans d’un autre groupe : les Monty Python, qui donnaient à la télévision les sketches de leur "Flying circus" au moment où l’album était en cours d’enregistrement en studio. Alan Parsons a parfois raconté qu’il se retrouvait seul à finaliser les morceaux pendant que les musiciens étaient devant la télé.

Avec le succès considérable de l’album, les membres du groupe ont pu faire quelques folies en améliorant leur mode de vie… et contribuer au financement du projet de film de leur troupe préférée. Un film sur les chevaliers de la table ronde, nommé… "Sacré Graal !" D’autres groupes comme Genesis ou Led Zeppelin ont été incités à mettre la main au portefeuille également pour aider le financement du film – en acceptant de n’avoir aucun œil sur le projet.

18 ans dans les classements de ventes de disques

L’album a battu bien des records est en encore aujourd’hui le plus gros succès commercial des Pink Floyd, et le troisième disque le plus vendu dans le monde. Il détient surtout le record du disque resté le plus longtemps dans le Billboard 200, le classement des 200 meilleures ventes de disques : depuis sa sortie, il y a figuré 970 semaines au total, soit 18 ans bout à bout. Et sur ces 970 semaines, il y a même figuré pendant 15 ans d’affilée, jusqu’en 1988.

Un album (presque) injouable en live

Avec ses nombreux effets sonores, l’album est extrêmement compliqué à jouer entièrement en live, sans recourir à des bandes pré-enregistrées. Le groupe lui-même n’a jamais complètement reproduit sur scène les bruitages comme celui de la caisse enregistreuse de "Money" ou des horloges de "Time". C’est pourtant le défi que s’est fixé un musicien français, Thierry Balasse, qui a créé en 2012 un concert intitulé "La Face cachée de la Lune", dans lequel le son d’époque est reproduit à l’identique et entièrement en direct, en utilisant les instruments et techniques d’époque.