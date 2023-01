David Foenkinos est le président du jury du 49e Prix du Livre Inter

C'est un incontournable de la saison littéraire. Au même titre que le Goncourt ou le Fémina, à la différence près que ce prix-là, c'est vous qui le décernez.

Depuis bientôt cinquante ans, chaque année, par un beau dimanche de juin, vingt-quatre personnes se réunissent à la maison de la radio, et débattent plusieurs heures durant pour attribuer, souvent après d'âpres discussions, le Prix du Livre Inter.

Pour faire partie de cette aventure, et faire partie du jury cette année par David Foenkinos, il faut nous écrire : quelles sont vos lectures, votre dernier livre coups de cœur, ou celui qui vous est tombé des mains, quel.le lecteur.trice êtes vous ? Racontez-nous ! Racontez vous !

► Envoyez votre lettre de candidature via cette plateforme

Vous pouvez également envoyer un courrier : Livre Inter - France Inter - 116 avenue du Président Kennedy - 75220 PARIS CEDEX 16

Le président

David Foenkinos est l’auteur de plusieurs romans dont "Le potentiel érotique de ma femme", "Nos séparations", "Les souvenirs", "Je vais mieux", "Vers la beauté", "Deux sœurs", et "Numéro deux". "La délicatesse", paru en 2009, a obtenu dix prix littéraires. En 2011, David Foenkinos et son frère Stéphane l’ont adapté au cinéma avec Audrey Tautou et François Damiens. Le roman est aujourd'hui une pièce jouée actuellement au théâtre de l'Oeuvre.

En 2014, "Charlotte" a été couronné par les prix Renaudot et Goncourt des lycéens. "Le mystère Henri Pick", publié en 2016, a été porté à l’écran par Rémi Bezançon, avec Fabrice Luchini et Camille Cottin. Dans son dernier roman, "Numéro deux", il raconte l'histoire fictive de Harry Hill, jeune garçon qui aurait pu être Harry Potter

Les romans de David Foenkinos sont traduits en plus de quarante langues.

Le calendrier

30 janvier - Appel à candidatures et annonce du Président du Jury

6 mars - Clôture des candidatures

24 mars - Journée de réunion des lecteurs de lettres

Entre le 29 mars et le 5 avril - Annonce de la liste de 24 jurés et 10 livres en compétition

4 juin - Délibération du jury

5 juin - Proclamation du 49è Livre Inter

► Retrouvez toutes les infos sur le prix du Livre Inter, son histoire et la liste de tous les lauréats

► Le règlement