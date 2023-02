De Boris Vian à "Gym Tonic" : le compositeur et arrangeur Alain Goraguer est mort

Il est l'un des grands noms de l'ombre de la chanson française, de ceux qu'on a entendus mille fois sans vraiment s'en apercevoir. Le pianiste Alain Goraguer, connu pour avoir été l'arrangeur et le compositeur de dizaines de chansons françaises entre les années 50 et les années 2000, est mort à l'âge de 91 ans mardi, a-t-on appris ce mercredi.

Né le 20 août 1931 à Rosny-sous-Bois, il grandit à Nice où il apprend le piano. Passionné de jazz, il revient à Paris, court les clubs en vogue de Saint-Germain et y rencontre celui qui sera son compagnon de route pendant plusieurs années, un jeune écrivain lui aussi féru de jazz : Boris Vian. En 1955, avec celui qui a connu un succès - et une controverse - l'année passée avec "Le Déserteur", ils publient une série de titres qui deviennent des standards de Vian, comme "Je Bois", "La Complainte du Progrès" ou "Fais-moi mal Johnny".

Il compose aussi pour lui la musique du film "J'irai cracher sur vos tombes", adapté du roman que Vian avait signé sous le pseudonyme de Vernon Sullivan, et que Boris Vian ne verra jamais après sa sortie : désapprouvant totalement la vision du film donnée par les producteurs, il meurt d'une crise cardiaque au début de la première projection.

L'accompagnateur de Boby Lapointe et Serge Gainsbourg

Après la mort de Boris Vian, c'est surtout en tant qu'arrangeur qu'il se fait connaître : il accompagne Boby Lapointe sur ses plus grands succès dans leurs versions enregistrées sur disque. La plupart des albums de Lapointe (qui n'a publié des disques qu'entre 1960 et le milieu des années 70) sont arrangés ou produits par Alain Goraguer, qui met donc sa patte sur des titres devenus majeurs comme "Aragon et Castille" ou "La maman des Poissons".

En parallèle, il accompagne un plus jeune artiste, nouveau talent de la scène française : Serge Gainsbourg. Toute la première période musicale de Gainsbourg porte aussi la patte d'Alain Goraguer, jusqu'au milieu des années 60. C'est lui qui arrange "Le Poinçonneur des Lilas", "La chanson de Prévert", ou "L'Eau à la Bouche", écrite pour le film éponyme sur lequel les deux hommes travaillent ensemble sur la musique du film.

Clin d'œil amusant, en 2010, dans "Gainsbourg, Vie Héroïque", Joann Sfar mélange, sous la forme d'un "mashup", "Je Bois" de Boris Vian et "Intoxicated Man" de Gainsbourg, la première ayant été composée par Goraguer, la seconde produite par lui.

Gagnant de l'Eurovision avec France Gall

Goraguer cesse de collaborer avec Gainsbourg quand celui-ci l'exclut des crédits du film "strip-tease". Dans le livre "Les arrangeurs de la chanson française" de Serge Elhaïk, il racontait : "On co-écrivait mais, comme compositeur, son seul nom apparaissait à l'écran ou sur le disque. Là, j'ai commencé à râler gentiment, et du coup, il m'a promis de revoir ça. Le clash est arrivé lors de la projection (...), Serge a parlé de son travail sans me citer. Mon orgueil en a pris un coup". Ils restent amis et cessent de travailler ensemble : c'est lui qui conseille à Gainsbourg son prochain arrangeur, Michel Colombier. En 1964, ils se retrouvent sur un album sur lequel figure "Couleur Café".

La liste des artistes pour lesquels Alain Goraguer a travaillé est longue et traverse les générations : avec l'émergence des yé-yé au début des années 60, il travaille aussi sur un son nouveau. Il l'applique notamment à la protégée de Serge Gainsbourg : France Gall. C'est lui qui crée l'arrangement de la chanson qui lui vaut de remporter l'Eurovision en 1965 : "Poupée de Cire Poupée de Son". C'est lui aussi qui arrange "Les Sucettes", chanson qui a provoqué la controverse.

De Régine à Ferrat, du porno à Gym Tonic

On entend aussi son travail sur "Les petits papiers" de Régine (encore une composition de Gainsbourg) ou sur "Le Métèque" de Georges Moustaki, en 1969. Et il y a un autre artiste qu'Alain Goraguer a accompagné presque toute sa carrière : Jean Ferrat. Dès le début des années 60, il accompagne le chanteur sur son premier album, et il le suit tout au long de sa carrière. Lorsqu'au milieu des années 70 Jean Ferrat est écarté des disques Barclay, Alain Goraguer le suit. "C'est pratiquement un exemple unique dans cette profession, j'ai tout fait du début jusqu'à la fin, sauf un 45 tours", racontait Goraguer dans "Les arrangeurs de la chanson française".

Au-delà des bandes originales de film évoquées plus haut, Alain Goraguer a continué toute sa carrière à composer des dizaines de musiques de film... et notamment plusieurs dizaines de musiques de films pornographiques dans les années 70, pour le réalisateur Claude-Bernard Aubert qui travaille alors sous un pseudonyme. Parmi les films "tout public" pour lesquels il compose, il y a aussi "La planète sauvage" de René Laloux en 1973

Il travaille pour la télévision et compose notamment un générique pour une émission de gymnastique diffusée sur Antenne 2. L'émission est devenue aussi culte que son générique : c'est "Gym Tonic" de Véronique et Davina, et le "Toutouyoutou" entêtant qui accompagne l'émission est dans toutes les mémoires. En 2006, le titre est remis au goût du jour par la campagne de pub d'un service de renseignements téléphoniques, et il se vend à nouveau à des centaines de milliers d'exemplaires.

Il a réuni Abd Al Malik et Juliette Gréco

Tout au long de sa carrière, Alain Goraguer a travaillé avec Serge Lama, Adamo, Mireille Darc, Marie Laforêt, et même... Abd Al Malik, qui fait appel à lui en 2008 pour l'album "Dante". "Il connaissait très bien mon histoire musicale et les arrangements que j'ai pu signer pour la chanson française", expliquait-il dans l'ouvrage déjà cité. "J'ai donc arrangé et dirigé cinq mélodies, dont "Roméo et Juliette, chantée en duo par Abd Al Malik et Juliette Gréco !". En 2020, ses disques de jazz et de musiques de films avaient été réédités sous la forme d'un coffret – preuve que ses créations sont restées majeures dans le patrimoine de la chanson française.