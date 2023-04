De deux à cinq ans, les enfants passent de plus en plus de temps devant les écrans

Pas d'écran avant 3 ans, une heure par jour maximum ensuite : ces conseils, pourtant martelés dès 2008 par le CSA, restent peu appliqués par nombre de parents. Selon l'étude de Santé publique France, seuls 13,7 % des parents suivent la recommandation "aucun écran" à deux ans (recommandation de l'Organisation mondiale de la santé). Un chiffre qui remonte pour la recommandation "maximum une heure par jour" à trois ans et demi, qu'appliquent 49,7 % des parents.

Ces chiffres proviennent de l'Étude longitudinale française depuis l'enfance (Elfe), lancée en 2011, qui suit un peu plus de 18.000 enfants depuis leur naissance, avec notamment une enquête téléphonique à 2 mois, 1, 2, 3 ans et demi et 5 ans et demi. Les résultats sont édifiants : les écrans occupent une place de plus en plus importante selon l'âge, même chez les plus jeunes.

À deux ans, un enfant français passe en moyenne 56 minutes par jour devant un écran, quel qu'il soit. Le chiffre grimpe à 1h20 par jour à trois ans et demi, puis à 1h34 par jour à cinq ans et demi.

La télévision est toujours en tête quel que soit l'âge, avec respectivement 48, 58 et 60 minutes par jour à 2, 3,5 et 5,5 ans. Mais avec l'âge, la proportion de temps d'écran consacrée à la télé cède du terrain à d'autres concurrents : les tablettes et ordinateurs prennent de plus en plus de place dès deux ans (8 minutes par jour en moyenne à cet âge, puis jusqu'à 22 minutes par jour à cinq ans et demi). Inexistants auprès des enfants de deux ans, les consoles de jeux vidéo et les smartphones se font eux aussi une place à partir de trois ans et demi (respectivement 3 et 4 minutes par jour en moyenne), puis encore plus à cinq ans et demi (7 et 6 minutes).

Passé deux ans, la proportion d'enfants qui ne passent pas une minute devant un écran diminue fortement : seuls 2,1 % des enfants de cinq ans et demi n'ont accès à aucun écran, et à l'inverse 4,7 % regardent un écran pendant plus de quatre heures lors de leur journée.

Plus des deux tiers (68,6 %) des enfants de deux ans passent moins d'une heure devant un écran chaque jour (dont 13,7 % qui n'en voient pas un seul dans leur journée). Un enfant de deux ans sur cinq y passe entre une et deux heures.

Des particularité régionales, sociales, mais pas de genre

Lorsqu'on évoque la question des écrans, les différences entre garçons et filles sont négligeables, selon l'étude : à peine 10 minutes de différence en moyenne à cinq ans et demi, presque rien avant cet âge.

Elle souligne toutefois des disparités entre régions : quel que soit l'âge, le temps d'écran moyen est le moins élevé en Bretagne, Pays de la Loire et Auvergne-Rhône-Alpes, et à l'inverse bien plus important dans les Hauts-de-France. À cinq ans et demi, un enfant du Nord passe ainsi en moyenne 1h43 devant un écran chaque jour, contre 1h16 pour un petit Breton.

Ce temps d'écrans varie aussi en fonction du niveau d'études de la mère : les enfants dont la mère a un niveau "collège" passent entre 45 minutes (à deux ans) et 1h15 (à 5,5 ans) de plus chaque jour devant un écran que ceux dont la mère a un niveau d'étude supérieur ou égal à bac+5. "Pour le niveau d'études de la mère, on montre par exemple que le temps d'écran à 5 ans et demi est deux fois plus important chez un enfant dont la mère a un niveau collège ou un niveau CAP/BEP par rapport à un enfant dont la mère a un diplôme Bac+5 ou plus", explique Jonathan Bernard, chargé de recherche à l'Inserm au centre de recherche en épidémiologie et statistiques.

Enfin, l'histoire migratoire de la famille a aussi son importance, selon l'étude, qui précise que "plus les enfants ont des grands-parents nés à l’étranger, plus leur temps d’écran moyen est élevé, avec un temps supérieur d’environ 30 minutes chez les enfants ayant trois ou quatre grands-parents nés à l’étranger, par rapport à ceux ayant quatre grands-parents nés en France".

Les habitudes sont dures à perdre en grandissant

Dans cette étude, un autre point est essentiel : la trajectoire. "De 2 ans à 3 ans et demi et de 3 ans et demi à 5 ans et demi, l'augmentation du temps d'écran des enfants avec l'âge est assez constante", note Jonathan Bernard. "Quelque soit l'origine de la famille ou le niveau d'études des parents, on voit que cette augmentation touche toutes les classes et elle est de même amplitude. Cela démontre que les habitudes d'écran se construisent très tôt, et ensuite, les enfants ont beaucoup de mal à sortir de cette trajectoire*"*.

Cette étude détaillée pourra servir de base très concrète pour aider les médecins, les personnels de crèche ou d’école à faire baisser le temps d’écran des enfants.