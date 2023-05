De Duchamp à Rothko, ces (très nombreuses) œuvres d’art vandalisées avant le tableau de Miriam Cahn

Le tableau était exposé depuis le 17 février, et avait suscité une pétition ainsi qu’une plainte demandant son retrait devant le tribunal administratif de Paris – qui a été déboutée. Exposé dans le cadre d’une exposition de l’artiste suisse Miriam Cahn, "Fuck Abstraction" a été visé par des jets de peinture d’un homme de 80 ans.

Ce tableau, qui montre la fellation forcée pratiquée par un enfant, a été accusé, notamment par une députée RN, de montrer une image pédopornographique. "C’est une artiste qui depuis quarante ans travaille pour dénoncer les horreurs de la guerre, la torture, les viols (…) ses tableaux sont très durs à regarder, ils peuvent heurter, outrager, mais ils partent d’une intention de dénonciation de ces horreurs", a défendu la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak.

Publicité

L’attaque contre ce tableau s’inscrit dans une longue et malheureuse tradition de vandalisme envers les oeuvres d’art. Depuis à peu près aussi longtemps que l’art contemporain existe, et même avant, les dégradations de peintures, de sculptures et d’installations sont légion. Depuis plusieurs mois, elles sont même devenues la signature de militants écologistes, qui jettent de la peinture sur des chefs-d’oeuvre de l’histoire de l’art – la plupart du temps, ils visent des tableaux protégés par des vitres. Ce genre de dégradations militantes n’est pas nouveau : en 1914 déjà la suffragette Mary Richardson avait entaillé au hachoir la toile de Velasquez "Venus à son miroir", en pleine bataille pour le droit de vote des femmes au Royaume-Uni.

Dans l’histoire de l’art et surtout au XXe siècle, ce sont loin d’être les seuls exemples de dégradation, certaines parfois spectaculaires.

Les oeuvres d’art controversées vandalisées

À l’image du tableau de Miriam Cahn, des oeuvres d’art qui avaient suscité la polémique ont été vandalisées, taguées, partiellement détruites, par des personnes qui s’estimaient choquées, brusquées par ces installations. Ce fut déjà le cas à Paris, il y a quelques années : en octobre 2014 à l’occasion de la Fiac à Paris et d’une exposition conjointe à la Monnaie de Paris, l'artiste américain Paul McCarthy installe sur la Place Vendôme un immense sapin de Noël vert. L’artiste facétieux et provocateur (il a mis Blanche Neige ou George W. Bush au coeur d’orgies dans ses sculptures) a imaginé un sapin de Noël très similaire à un sextoy. Son travail a alors été dénoncé notamment par l’organisation identitaire et catholique Printemps Français.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Alors qu’il se trouvait Place Vendôme près de sa sculpture, Paul McCarthy a été agressé et sa sculpture plusieurs fois dégonflée… au point que l’artiste a fini par céder et accepter de retirer le sapin. Il a réagi en transformant radicalement l’exposition prévue à la Monnaie de Paris, en y disposant partout des vidéos qui évoquaient son agression.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

L’artiste britannique Anish Kapoor a lui aussi fait les frais de nombreux opposants à son installation dans les jardins du Château de Versailles, en 2015. À trois reprises, la sculpture a été attaquée. par des inscriptions, royalistes et antisémites, à la peinture. L'artiste a décidé de ne pas la faire nettoyer, pour qu'elle garde la trace "de la haine qu'elle a attirée".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Quelques années plus tôt, c’était encore une forme de "profanation" qui avait été prise pour cible. Le photographe américain Andrés Serrano, connu pour certains clichés choc – il a notamment photographié des cadavres dans une série de photos au début des années 1990 – expose à la Collection Lambert en Avignon. L'expo présente une photo réalisée en 1987, "Immersion (Piss Christ)", qui montre un crucifix plongé dans un verre d'urine et de sang. Le tableau, qui avait déjà fait polémique au moment de sa réalisation aux États-Unis, a été pris pour cible par des militants catholiques intégristes, après qu'une tribune et une manifestation avaient été organisés contre l'accrochage de l'oeuvre.

Paradoxalement, Andrés Serrano, qui se dit catholique, affirme que le cliché a justement pour sens de remette le crucifix, qui aux États-Unis est selon lui un objet banal, dans la contextualisaton du calvaire vécu par le Christ selon la Bible. Mais le seul titre de l'oeuvre, "Piss Christ", a suffi à attiser les colères.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En 2011, c’est un tableau de Paul Gaugain qui a été visé : "Deux Tahitiennes" a failli être décroché par une femme, qui a finalement réussi à mettre son poing au milieu de la toile. Arrêtée par les vigiles, elle a déclaré : "Pour moi, Gauguin c'est le mal. Il fait de la nudité et c'est mauvais pour les enfants. Dans sa peinture, il représente deux femmes et ça, c'est très homosexuel. J’ai essayé de l'enlever. Je pense qu'il devrait être brûlé".

Parfois, ce n'est pas l'image représentée mais le tableau lui-même qui attire la haine de visiteurs : à plusieurs reprises, des tableaux de l’artiste Barnett Newman, issus de la même série nommée "Who's afraid of Red, Yellow and Blue" ont été dégradés. En 1986, à Amsterdam, il est lacéré de coups de couteaux par un homme, Gerard Jan van Bladeren, dont le mobile était clair : "Je ne hais pas l'art, je hais l'art abstrait et le réalisme".

Le tableau a été par la suite restauré, ce qui n'a pas plu à van Bladeren qui est revenu au Stedelijk Museum pour le saccager à nouveau. Faute de mettre la main dessus, il s'en est pris à un autre tableau de Newman, "Cathedra". L'homme a fait plusieurs peines de prison, et le préjudice de son attaque est estimé à un million d'euros, tant la restauration par la suite fut laborieuse, considérée par beaucoup comme une deuxième destruction du tableau. Plus tôt, en 1982, un tableau de Newman de la même série avait déjà était pris pour cible en Allemagne par un étudiant qui disait y voir "une perversion du drapeau allemand".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le vandalisme par des artistes

Parfois, des artistes ont saccagé leurs propres oeuvres, comme Banksy qui a déchiqueté l’un de ses tableaux grâce à un cadre piégé lors d’une vente aux enchères. Mais dans ce cas, ce n’est pas du vandalisme. En revanche, certains artistes ont pris pour cible des travaux reconnus – en général connus – d’autres artistes.

C'est le cas de Tony Shafrazi, artiste américain, qui en 1974 débarque au musée d’art moderne de New-York, le célèbre MoMA, où il prend pour cible Guernica de Pablo Picasso. Il y peint à la bombe les mots "Kill Lies All" en référence au massacre de My Lai pendant la guerre du Vietnam. La tableau étant protégé par un vernis, l'inscription a pu être retirée. Après cet épisode, Tony Shafrazi est devenu galeriste à New-York, spécialisé notamment... dans le graffiti. Il a notamment organisé la première exposition de Keith Haring et l’expo conjointe de Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Parfois, certains artistes ont saccagé des travaux d'autres pour leur propre démarche artistique. L’un des plus fameux, c’est Pierre Pinoncelli, mort en 2021, qui avait probablement une dent contre Marcel Duchamp. À plusieurs reprises durant sa vie, il s'en est pris à "Fontaine", le célèbre urinoir renversé de l'artiste du début du XXe siècle : en 1993, il urine dans la sculpture puis lui assène un coup de marteau. Puis il récidive en 2006 en attaquant une autre reproduction de l'oeuvre (dont l'original n'existe plus) au Centre Pompidou à Paris. A chaque fois, il a été condamné à des peines de prison avec sursis et des dommages et intérêts à verser.

Pierre Pinoncelli avec l'une de ses variations sur l'urinoir "Fontaine" de Marcel Duchamp, en 2007 © Maxppp - PHOTOPQR/LA PROVENCE/SPEICH Frederic

Même esprit avec l’oeuvre "Comedian". de Maurizio Cattelan, oeuvre consistant en une banane scotchée à un mur – que l’artiste italien définissait comme une prolongation de l’urinoir de Duchamp mais aussi de son propre travail, puisqu’il avait scotché son propre galeriste à un mur en 1999. Mais après la découverte de cette installation à la foire d’art Art Basel de Miami, un autre artiste, David Datuna, a lancé sa propre performance, "Hungry Artist", consistant à… manger l’oeuvre de Cattelan. Un acte très médiatisé destiné à montrer selon Datuna, qu’une immense majorité des artistes sont pauvres, au-delà des quelques artistes dont les oeuvres se vendent à prix d’or. Expulsé de la foire, il n'a pas été poursuivi, car l'oeuvre de Cattelan est considérée comme conceptuelle, ce qui signifie que la banane pouvait être remplacée par une autre sans préjudice.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

L’artiste polonais Vladimir Umanets a lui aussi dégradé une oeuvre célèbre pour les besoins de sa propre oeuvre : porteur d'un mouvement appelé "Yellowisme", il a inscrit la formule "A potential piece of yellowism", ainsi que sa signature, en 2012 sur un tableau de Mark Rothko à la Tate Modern de Londres. Il définit son art comme "transition du territoire de la réalité vers celui de l'art", mais surtout, affirmait que d'autres grands artistes, comme Marcel Duchamp ou Damien Hirst, avaient eux aussi signé des choses qu'ils n'avaient pas réalisées. Il a été condamné à deux ans de prison.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Et en 2007, c’est un bisou qui a fait scandale : à la Collection Lambert en Avignon (encore), l’artiste Franco-Cambodgienne Rindy Sam dit être prise d’un élan artistique quand elle se dirige vers un tableau de l’Américain Cy Twombly pour… l’embrasser. Or le tableau en question est un monochrome blanc. Alors encore en vie, Cy Twombly se lie au musée pour attaquer Rindy Sam en justice. Elle est condamnée à payer les frais de restauration de la toile, et un euro de dommages et intérêts à l’artiste.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Visiteurs alcoolisés, déséquilibrés, et dégradations mystérieuses

A côté de ces interventions politiques d’un côté, artistiques de l’autre, il y a celles, nombreuses, que l’on n’a jamais complètement comprises, et qui ne visent pas toujours des oeuvres modernes ou contemporaines. Ainsi, en 2013, au Louvre Lens, "La Liberté guidant le Peuple" d’Eugène Delacroix est pris pour cible par une visiteuse qui y inscrit "AE911" au marqueur. Le maire de Lens à l’époque affirme que c’est "le geste d’une personne déséquilibrée". Ce code, AE911, fait référence à une pétition conspirationniste sur les attentats du 11 septembre 2001. La femme de 28 ans qui a commis ce tag a été condamnée à des dommages et intérêts, de la prison avec sursis, et hospitalisée pendant deux mois après les faits.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le géologue australien Laszlo Toth est aussi connu pour une dégradation, et pas n’importe laquelle : celle de la célèbre Pieta de Michel-Ange à Rome. En 1972, l’homme, alors âgé de 33 ans, il porte plusieurs coups de marteau sur la célèbre statue, en criant… "Je suis Jésus-Christ ressucité des morts". Il se rendait effectivement à Rome pour y faire reconnaître le fait qu’il était le Christ. Il n’a pas été condamné à une peine pénale mais a été interné en hôpital psychiatrique.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Quant à l’homme qui a donné des coups de cutter dans un tableau de Daniel Buren au Centre Pompidou le 12 septembre 2019, il n’a jamais revendiqué son acte ni donné de raison à son acte.

Il y a de nombreux autres exemples de tableaux abîmés par des scolaires, des personnes alcoolisées, et puis il y a des cas plus étonnants, comme celui du tableau Cadillac Moon de Jean-Michel Basquiat (par ailleurs connu pour être la première oeuvre qu’il a vendu, dont l’acheteuse était Debbie Harry, chanteuse du groupe Blondie) : en 2010, alors qu’elle est exposée au Musée d’art moderne de Paris, le personnel du musée réalise qu’elle porte des traits de feutre qui ne sont pas de la main de l’artiste. Mais en faisant des recherches, plusieurs photos attestent que le tableau porte déjà ces mêmes marques lors de sa précédente exposition à Bâle, en Suisse. Impossible, donc, de savoir ni quand ni par qui ce tableau a été vandalisé… et encore moins pourquoi.