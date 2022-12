De "Final Fantasy" à "Zelda", en passant par... "Goldorak" : les jeux vidéo qu'on attend le plus en 2023

"Final Fantasy XVI", le retour du roi ?

On a peur en parlant de FFXVI (pour les intimes). Peur de la déception, peur d'en attendre trop, peur du ratage... Mais plus les images du jeu affluent, plus on veut y croire. Tout a l'air épique, dramatique, dantesque, à l'image de ces personnages ballotés par la guerre qui affrontent et invoquent littéralement leurs gigantesques démons intérieurs. Franchement, tout amateur de jeu de rôles ne peut que saliver en voyant à quoi ressemble ce futur opus d'une des séries les plus emblématiques du genre.

"Zelda : Tears of the Kingdom", le retour de la fille du roi ?

La série Zelda avait vécu une spectaculaire mue avec l'épisode précédent, "Breath of the Wild", qui se payait le luxe de révolutionner non seulement sa propre formule mais aussi le concept même de jeu vidéo en monde ouvert. Six ans après (ça ne nous rajeunit pas), une suite directe arrive. Le jeu a l'air tout aussi génial que le précédent, reste à savoir s'il aura assez de qualités pour compenser l'absence, cette fois, d'effet de surprise.

"Street Fighter 6", la grosse claque potentielle

Le suspense est moindre ici : nous sommes déjà nombreux à avoir testé le jeu manette en main, et c'est globalement un pur bonheur. "Street Fighter 6" semble capable de convaincre à la fois ceux qui n'ont jamais lâché la série et ceux qui n'ont que de bons souvenirs de leurs parties sur le cultissime deuxième épisode dans les années 90. C'est beau, fluide, pêchu, et on devine déjà un contenu débordant. HADOUKEN !

"Diablo IV", une rédemption à achever

Autre retour très attendu, celui de la série de jeux de rôles et d'action "Diablo". Plus de dix ans après le précédent opus, la concurrence est rude dans son genre mais le roi veut retrouver sa couronne. On nous promet un système de jeu plus complet que celui de "Diablo 3", avec des possibilités de personnalisation des personnages plus poussées, et une ambiance plus proche du merveilleux "Diablo 2", le tout garanti sans (trop) de microtransactions et autres désagréables habitudes prises par le développeur ces dernières années. On attend de voir, mais on est prêt à signer (avec notre sang si besoin).

"Dead Space" et "Resident Evil 4", revenus d'entre les morts

En 2023 comme depuis quelques années, la mode est au remake de jeux pas si anciens. Cette fois, c'est "Dead Space" qui s'y colle, excellent jeu de survie claustrophobique sorti en 2008 : on pourra bientôt reparcourir les couloirs sombres de l'USG Ishimura, paumé au milieu de l'espace (où personne ne vous entendre crier, rappelons-le) peuplé de "nécromorphes", hideuses créateurs nées des cadavres.

Sorti en 2005, "Resident Evil 4" va lui aussi bénéficier d'une version remaniée pour les consoles actuelles. Assez logique puisque les épisodes précédents y avaient tous eu droit jusqu'ici (à l'exception de "Code Veronica", mais on ne désespère pas que Capcom fasse un jour honneur au meilleur jeu de la série). On attend de voir si le très culte RE4 fonctionne toujours aussi bien sur nos consoles de dernière génération.

"Silent Hill f", l'horreur à la japonaise

Bon, d'accord, aucune date de sortie n'a encore été annoncée pour ce jeu (l'un des quatre annoncés dans l'univers de Silent Hill, après des années à regarder la série prendre la poussière), et il y a même de fortes chances qu'il ne soit pas terminé en 2023, mais on veut y croire. "Silent Hill f" est le projet le plus émoustillant des quatre, avec son histoire située dans le Japon des années 60, et ses visuels pour le moins marquants. On croise les doigts, tout en se disant qu'au pire, s'il n'est pas bon, on pourra se rattraper sur l'un des trois autres jeux "Silent Hill" en cours de développement (tous chez des studios différents).

"Lies of P", délicieuse recette automate

On ne va pas se mentir, cette relecture très sombre de l'histoire de Pinocchio nous a tapé dans l'œil. Vous y jouez un automate bien moins pacifique que son inspiration d'origine, chargé de mettre fin aux exactions des machines de son père. Artistiquement, "Lies of P" a une patte indéniable. Côté gameplay, le jeu s'inspire très largement des productions From Software ("Dark Souls", "Elden Ring" mais surtout "Bloodborne") et pour l'avoir essayé manette en main, on y a décelé un très bon potentiel. En général, on a le nez pour ces choses-là.

"Oxenfree II", aux frontières du réel

Parmi le paquet de suites de jeux indépendants annoncées pour 2023 ("Teslagrad 2", "The Wolf Among Us 2", "Flashback 2"...), "Oxenfree II : Lost Signals" est sans doute celui qu'on attend le plus. Suite d'une très belle surprise de 2016 , où l'on jouait des adolescents perdus dans une boucle temporelle, ce nouveau jeu nous plongera 5 ans après les événements du précédent, sur les pas de la jeune Riley, de retour à contrecœur dans sa ville natale. L'ambiance du premier semble bien là, avec ses irruptions du fantastique dans le quotidien, tout comme le système de dialogues très malin qui faisait tout le seul du jeu original. Amateur de "Stranger Things", vous serez en terrain connu.

"Decarnation", Cronenberg chez le psy

Dans la famille "jeux vidéo de 2023", je voudrais le petit cousin maléfique atteint de malformation qui vit enfermé dans le grenier. "Decarnation" est aussi bizarre qu'intrigant : il nous promet d'explorer, via un design en pixels aussi mignon que trompeur, un monde entre rêves et réalité, représentation physique et viscérale des aspects sombres de l'âme de son héroïne. Traumatismes, angoisses, corps déformés, tout est lié, comme dans un film de David Cronenberg ou John Carpenter. On y a joué quelques minutes : c'était certes un peu dérangeant, mais étrangement fascinant.

"The Last Case of Benedict Fox", les péchés du père

HP Lovecraft est décidément une mine d'or pour créateurs de jeux vidéo, et "The Last Case of Benedict Fox" ne fait pas exception. On y explore un vieux manoir théâtre d'un meurtre terrible et de la disparition d'un enfant, qui va vite se transformer en labyrinthe regorgeant de dangers. L'originalité ici, c'est le design, qui rappelle les films d'animation d'Henry Selick ("L'étrange Noël de Mr Jack", "Coraline"), et le gameplay, puisqu'on sera ici dans un jeu d'aventure/action de type metroidvania.

"Eiyuden Chronicle", le retour d'un concept culte

Les amateurs de jeux de rôles se souviennent sans doute de la série "Suikoden", des jeux cultes des deux premières PlayStation, où l'on pouvait recruter et incarner 108 héros et héroïnes différents. Outre deux remakes des premiers épisodes (quand on vous disait que c'était à la mode), 2023 verra aussi arriver "Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes", présenté comme l'héritier spirituel des "Suikoden", et pour cause : le projet est porté par leur créateur original, Yoshitaka Murayama. La première bande-annonce promet une ambiance et des sensations de jeu proches des œuvres d'origine, avec ses épopées où les relations entre les personnages comptent autant que la grande Histoire.

"Goldorak", go ! Rétro gamer en action !

C'est sans doute le jeu sur lequel on en sait le moins, mais ne mentez pas : si vous avez grandi dans les années 80, vous avez forcément envie de taper des golgoths aux commandes de Goldorak en jeu vidéo. Le développeur Microids nous promet une expérience la plus fidèle possible à la série d'animation diffusée pour la première fois à la fin des années 70. On espère que ça impliquera aussi d'avoir un générique en VF aussi kitsch que possible .

Et pour découvrir quels seront nos jeux préférés de 2023, suivez notre chronique hebdomadaire "La Faute aux Jeux Vidéo" ** !**