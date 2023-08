"De l’ail pour guérir un cancer" : YouTube va supprimer les contenus liés à la désinformation médicale

YouTube s’attaque à la pseudoscience, aux gourous de la médecine et aux fausses informations qu’ils relaient. Dans un billet blog posté ce mardi , la plateforme annonce qu’elle a commencé à supprimer des contenus liés à la désinformation médicale. "Lorsqu'il s'agit de domaines de consensus scientifique bien étudiés, YouTube n'est pas une plateforme de diffusion d'informations susceptibles de nuire aux personnes", écrivent Matt Halprin, en charge de la sécurité des utilisateurs dans l’entreprise, et Garth Graham le responsable mondial des soins de santé chez YouTube.

Trois types de vidéos ciblées

YouTube va d’abord supprimer les contenus qui font "la promotion d'une substance nocive pour la prévention des maladies". Trois types de vidéos sont ciblées : la désinformation sur la prévention, sur le traitement et sur le déni de la désinformation. Exemple : les contenus qui remettent en cause les décès liés au Covid-19 et ceux qui encouragent des remèdes alternatifs sans preuves scientifiques, "comme la promotion du chlorure de césium comme traitement du cancer", précise le billet de blog.

Des contenus supprimés dès cette semaine

YouTube compte d’abord surveiller de très près les vidéos évoquant le cancer, l'une des principales causes de décès dans le monde. Des patients et des proches confrontés à un diagnostic peuvent avoir recours à YouTube pour mieux comprendre la maladie. La plateforme peut être utile pour "rechercher des symptômes, se renseigner sur les parcours de traitement et trouver une communauté". YouTube veut que les internautes trouvent "facilement du contenu de haute qualité provenant de sources de santé crédibles".

YouTube assure commencer "à supprimer les contenus faisant la promotion de traitements anticancéreux avérés nocifs ou inefficaces, ou les contenus qui découragent les spectateurs de rechercher un traitement médical professionnel". Par exemple, une vidéo assurant que "l'ail guérit un cancer", ou une autre affirmant "prenez de la vitamine C au lieu de la radiothérapie", sera supprimée.

Des pratiques contestées par la communauté scientifique

Ces dernières années, notamment sur YouTube, les vidéos faisant la promotion de traitements alternatifs ont gagné en popularité. Certains se sont fait un nom, comme Thierry Casanovas, promoteur du jeûne et du crudivorisme, qui consiste à se nourrir seulement de légumes et des fruits crus, la plupart du temps sous forme liquide. Suivi par 600.000 abonnés sur YouTube, ce gourou considère par exemple que le cancer n'est qu'un "signal d'alarme" du corps. Au printemps dernier, il a été placé en garde à vue et mis en examen , notamment pour "exercice illégal de la profession de médecin" et "abus de faiblesse".

Ce n’est pas la première fois que YouTube resserre la vis. Les vidéos qui diffusent des fausses informations sur les vaccins et l’avortement n’ont plus leur place sur la plateforme. En avril dernier, YouTube a dévoilé ses mesures pour encadrer les contenus relatifs aux troubles du comportement alimentaire.