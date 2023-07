De l'Andalousie à la Provence, nouveau début de semaine caniculaire dans le sud de l'Europe

Il va faire chaud, très chaud. Au-delà des Alpes-Maritimes, qui connaissent depuis quasi dix jours de très fortes chaleurs, ce sont six autres départements qui ont été placés, lundi, en vigilance orange pour canicule : la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse et les Prénées-Orientales. Selon Météo-France, l'intérieur de la Provence et la Corse sont susceptibles d'être frappés par des températures jusqu'à 40°C, ainsi que certains autres départements de l'Est ou du Sud-Ouest comme l'Isère, les Pyrénées-Orientales ou le Tarn.

Le dôme de chaleur qui s'est installé sur l'ouest du bassin méditerranéen devrait se décaler à l'Est mercredi, et seul quelques départements du Sud-Est devraient rester concernés par les fortes chaleurs. En Espagne, plusieurs régions sont placées mardi en alerte rouge, les températures devant dépasser les 42°C. Cet épisode de chaleur intense doit durer jusqu'à mercredi, avant de céder du terrain à partir de jeudi.

En France, un épisode "non exceptionnel"

Toutefois, d'après François Gourand, prévisionniste à Météo-France, "on ne va pas forcément battre beaucoup de records" en France. Mais "le fait que ça va rester très élevé plusieurs jours de suite, jour et nuit" risque d'avoir "beaucoup d'impact sur les populations". L'épisode est en effet qualifié de "non exceptionnel" mais sa "persistance" justifie une "vigilance particulière". Cet épisode devrait s'accompagner de "vents marins du Sud" qui rendent les températures "beaucoup plus difficile à supporter" et empêchent le thermomètre de baisser la nuit.

Si l'hexagone, l'an dernier, en était déjà à sa deuxième vague de chaleur nationale, les températures sont cette année anormalement élevées et très au-dessus des normales de saison. Juin 2023 a été le deuxième mois de juin le plus chaud jamais enregistré en France ( et dans le monde ), derrière celui de l'année 2003, dont l'été a été marqué par une canicule meurtrière.

Italie, Espagne : les 40°C largement dépassés

Ailleurs dans le Sud de l'Europe, des températures très élevées ont déjà été atteintes : l'Espagne sort d'une semaine étouffante et ce lundi était une journée sous alerte, avec entre 38 et 42°C attendus. Certaines zones de l'Andalousie, où le mercure risquait de dépasser les 44°C, étaient même classées en alerte rouge lundi. Cette situation doit même s'accentuer mardi avec trois régions du Nord-Est en rouge (Aragon, Catalogne, Majorque) avec des températures entre 42 et 44°C.

La capitale italienne, elle, se prépare à atteindre 42°C mardi, ce qui serait un record absolu pour Rome ; jusqu'à 48°C sont prévus sur l'île de Sardaigne. Après une pointe à 44,2°C dans la région centrale de Thèbes, les températures en Grèce sont légèrement descendues lundi, et l'Acropole d'Athènes a rouvert normalement après trois jours de fermeture aux heures les plus chaudes.