La fille de la Révolution française

Pour commencer, lorsque nous fêtons la Première République, nous rendons en réalité hommage à un double symbole dans notre culture politique, puisque notre tout premier régime "républicain" procède directement de la Révolution française dont elle est la fille. La République est la consécration de la Révolution, dans son ultime dénouement qui consiste à mettre fin à la monarchie française.

En 1792, la France recommence tout à zéro. Un point de départ censé reposer sur le respect des principes de la souveraineté nationale, l'indivisibilité de la nation, la représentation populaire, les droits de l'Homme. La Première République est à la fois un principe et une histoire plurielle à elle tout seule. C'est un évènement qui dépasse les seules bornes chronologiques de la Révolution pour influencer la mise en place du pouvoir représentatif jusqu'à notre actuelle Ve République.

Ainsi, en France, en 1792, notre particularisme républicain nous destinait à rompre définitivement avec la monarchie, et à promouvoir l'égalité des droits civiques via une représentation nationale investie par la souveraineté populaire. Pourtant, au départ, dans la tête des révolutionnaires, entre 1789 et 1792, l'idée de République est loin de faire l'unanimité. La culture politique qui domine à l'époque est certes celle de Rousseau et des Lumières, mais comprise dans un héritage où le "Contrat social" ne va pas sans comprendre la royauté au cœur du jeu politique. D'ailleurs, quand la Révolution de 1789 éclate, si elle comporte déjà les germes d'un ordre républicain primitif, elle préserve la monarchie (qui devient constitutionnelle).

Chute de la monarchie : la République contre le Roi (1792-1793)

La résistance du roi vis-à-vis des mesures prises par les représentants du peuple met rapidement le feu aux poudres puisque l'on considère que la volonté du roi se retourne déjà, dès 1791, contre la volonté populaire. L'idée de "République" commence à faire sens lorsque le roi Louis XVI et sa famille prennent la poudre d'escampette. Lorsque la royauté fuit la Révolution et révèle au grand jour qu'elle n'avait soutenu le changement de régime qu'en apparence. C'est la fuite de Varennes le 21 juin 1791, considérée comme l'ultime trahison de la monarchie.

Dès lors, l'essentiel du pays est convaincu que le roi joue un double jeu et dupe la Révolution depuis le début. Le mouvement révolutionnaire se cristallise d'autant plus qu'il fait face à une contre-révolution européenne en soutien au roi de France, qui gronde aux portes du pays. La déclaration de guerre et la proclamation de "la Patrie en danger" excitent les aspirations républicaines des révolutionnaires.

Les premières défaites militaires françaises radicalisent les révolutionnaires, qui accusent les traîtres de miner la Révolution de l'intérieur, jusqu'aux bancs de l'Assemblée alors dominée par une majorité de députés modérés soucieux de préserver l'ordre social et la Monarchie constitutionnelle. Sous la pression des sans-culottes parisiens, la Commune de Paris se déclare insurrectionnelle, coordonne l'insurrection du 10 août 1792 qui conduit à la prise du palais des Tuileries, où demeure le Roi. Le roi est démis de ses fonctions.

L'Assemblée est elle aussi prise de court par ce coup de force. Suspecte de compromissions avec le roi, on considère qu'elle est aussi coupable que lui. La fièvre populaire dégénère début septembre 1792 lorsque le peuple parisien se livre à un véritable massacre dans les prisons de la capitale, exécutant sommairement de nombreux prisonniers royalistes. C'est durant ces massacres que l'on procède à l'élection de la nouvelle Assemblée (Convention nationale) au suffrage universel. L'élection d'une nouvelle représentation reflétant les aspirations de cette seconde révolution. Le 20 septembre 1792, les nouveaux députés se réunissent pour la première fois. Ils abolissent définitivement la monarchie le 21 septembre et décident de dater le 22 septembre 1792, les actes de l'an I de la République française "une et indivisible". La Convention nationale fonde ainsi la Première République française, deux jours après la victoire symbolique des armées révolutionnaires françaises face à la Prusse à Valmy. Elle s’incarne dans un gouvernement d’assemblée très centralisé qui concentre en son sein tous les pouvoirs.

Désormais débarrassée de ses représentants monarchistes, la nouvelle Assemblée décide que le roi sera jugé par elle, improvisée en tribunal. Plus d'une trentaine de chefs d'accusation sont énoncés contre lui. L'Assemblée vote à une voix de majorité la mort du roi, guillotiné - et avec lui la royauté française - le 21 janvier 1793. La mort de la monarchie en France consacre l'idée de "République" à la française.

Le Gouvernement révolutionnaire : la République en pleine Terreur (1793-1794)

Oui, mais la République naît en pleine « Terreur » révolutionnaire. La suspicion populaire à l'égard des ennemis de la liberté, alimentée par une guerre qui n’en finit pas, suscite la panique générale. La Première république devient ainsi, jusqu’à l’été 1794, un gouvernement révolutionnaire, un régime d’exception qui s’affranchit du droit et de ses propres principes au nom de la défense du Salut public.

Lorsque l’Assemblée décrète « la Terreur à l’ordre du jour » le 5 septembre 1793, elle répond à une nouvelle émeute populaire à Paris qui encercle l'Assemblée les 4 et 5 Septembre 1793. Les sans-culottes réclament du pain, des mesures significatives contre les traîtres qui spéculent sur le marché et entravent l’économie qui pèse sur les plus pauvres. On considère que les circonstances extraordinaires et périlleuses dans lesquelles se trouve la France appellent la mise en place d’un gouvernement anti-constitutionnel pour s’en prendre aux ennemis de la Révolution, et défendre par tous les moyens la souveraineté populaire. La république se fonde sur la suspension de la Constitution et la systématisation d’une Terreur d’Etat, d’une dictature de salut public le temps de lutter contre les contre-révolutionnaire et canaliser les émotions populaires. Le célèbre révolutionnaire Georges Danton appelait de lui-même, à la tribune de l'Assemblée, en mars 1793 " un régime terrible pour dispenser le peuple de l’être ».

La République organise ainsi un système de gouvernement répressif pour gouverner par la crainte jusqu’au retour de la paix au nom de la raison d’état via un Comité de Salut public, institué le 6 avril 1793, chargé de faire arrêter les suspects.

La Terreur est surtout judiciaire. Le 11 mars, la Convention crée un Tribunal révolutionnaire pour juger tous les suspects. Une justice sommaire et expéditive puisque les jugements se concluent soit par l’acquittement ou la mort. On promène même la guillotine dans tout Paris. La Terreur prend fin avec la mort des principaux députés Montagnards dont Robespierre, figure de proue du gouvernement révolutionnaire, guillotiné le 28 juillet 1794. L’héritage de notre République, inaugurée dans la politique de "la Terreur", anime toujours autant de débats au sein de notre histoire politique.

Vers une République impériale (1795-1804)

La Révolution est désormais figée, et victorieuse à l’extérieur face aux monarchies européennes, la Convention peut enfin fonder la République dans la loi constitutionnelle. En 1795, la Constitution de l’an III devient la première constitution républicaine appliquée de notre histoire. Mais la république de l'époque du Directoire (1795-1799) repose sur une libéralisation politique qui, pour survivre, mise sur une politique de coups d'Etats systématique à l'aide de l’armée. Un rapport de force dont Bonaparte sort vainqueur, opérant l'ultime coup d’État, le 9 novembre 1799, par lequel il fait plébisciter une République consulaire (1799 à 1804), soit un régime autoritaire qui n'a plus de républicain que le nom. Un régime de transition vers l'Empire, par lequel Napoléon entend concilier tout à la fois l'héritage républicain et l'héritage monarchique.

La République française mettra encore beaucoup de temps à s’inventer. Toujours est-il que notre histoire républicaine restera à jamais travaillée par les legs de la révolution, celle-ci travaillant toujours inconsciemment la scène politique française.

