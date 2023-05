De la créativité à l'apprentissage, quelles sont les cinq fonctions des rêves ?

Les recherches modernes montrent cinq grandes fonctions aux rêves. C'est, selon l'invité, un consensus qui commence à émerger.

Dans les études scientifiques sur les rêves, on distingue donc cinq grands bénéfices qui peuvent être mesurés au fait de rêver, et qui sont souvent liés au passé de notre espèce, au fonctionnement du cerveau. Sébastien Bollaert les détaille dans l'émission Grand bien vous fasse .

La digestion émotionnelle

On a observé effectivement que certains événements difficiles de la vie réelle, lorsqu'on en rêve, provoquent le resurgissement d'images liées à ce qu'on a vécu, mais sans la même ampleur de la réaction émotionnelle. On voit par exemple que la transpiration qu'on note quand on a des émotions fortes est beaucoup plus faible pendant le rêve.

Le cœur se met à battre beaucoup moins vite que quand on a vraiment vécu soit un traumatisme, soit un événement difficile. Donc, c'est une façon de rejouer des événements en désamorçant un peu la charge émotionnelle. On parle de digestion émotionnelle qui serait une solution que le cerveau aurait trouvé pour s'accommoder de choses difficiles qu'il a vécues.

Se préparer à des choses difficiles

Il y a un deuxième aspect qui est important, qui serait une sorte de façon de se préparer à des choses difficiles. Il y a eu des études à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière il y a quelques années, qui ont montré une chose intéressante. Ça partait un peu du questionnement sur les rêves prémonitoires.

Est-ce que si je rêve que j'ai raté mon examen, je vais le rater vraiment ? En fait, ce qui a été observé sur des étudiants, c'est que statistiquement les étudiants qui rêvaient qu'ils rataient leur examen le réussissaient. En fait, la nuit, ils angoissaient, que le métro tombait en panne, qu'ils avaient oublié leur stylo, leur pièce d'identité... Et concrètement, le lendemain, ils n'oubliaient rien du tout parce que quelque chose les avait en quelque sorte alertés. Donc le cerveau fait de l'exploration de ce qui peut clocher pour éviter que ça n'aille pas.

On voit que chez les femmes qui ont un enfant en bas âge, elles font souvent des rêves où l'enfant est menacé. Donc ce sont des situations qu'on se met en scène pour faire attention.

La simulation des relations sociales

La simulation des relations sociales pendant les rêves permet d'essayer de se mettre à la place de l'autre. On va faire des rêves où l'on n'est pas soi, mais où l'on est par exemple un PDG d'un grand groupe. Si je suis un homme, je vais être une femme. Cela arrive apparemment dans 16 % des cas, donc cela permet des retournements de points de vue, plus d'empathie , de prise de perspective. C'est une fonction importante aussi qui semble avoir un effet positif sur notre capacité à gérer les situations sociales in situ.

Un stimulant de la créativité

Les rêves sont également un stimulant de la créativité. Cela a été documenté. On connaît l'histoire par exemple de Dmitri Mendeleïev, qui a inventé la classification périodique des éléments. C'est un tableau immense, sur lequel il avait travaillé pendant des décennies et il ne trouvait pas. Et puis, un jour, il fait un rêve, où il a vu tous les éléments tomber dans des tiroirs. Il s'est réveillé et a tout noté.

Il y a aussi Robert Louis Stevenson, auteur de L'Île au trésor , qui rêvait des romans avant de les écrire.

L'apprentissage

Et puis il y a l'apprentissage lorsque l'on rêve. On se rend compte que les personnes qui ont fait des activités nouvelles, qui demandent vraiment de se concentrer pour acquérir de nouvelles compétences, en font aussi l'expérience dans leurs rêves. Cela peut être le cas quand on joue à des jeux vidéo difficiles ou à Tetris. Ou lorsque l'on commence à skier, par exemple. Le soir, on fait des rêves où on skie et le lendemain matin on a fait des progrès.

Dans le cerveau, on le sait désormais, les neurones rejouent ce qui s'est passé en rêve et cela renforce les connexions synaptiques.

Pour en savoir plus, écoutez l'émission Grand bien vous fasse. ..