De la guerre-éclair ratée à la bataille d'usure : le conflit en Ukraine en quatre étapes

Février-Mars 2022 : une guerre éclair qui tourne court

Les 170 000 hommes rassemblées autour de l'Ukraine par la Fédération de Russie se lancent à l'assaut du pays en cinq offensives majeures... Elles visent les principales agglomérations du pays : Odessa, sur la côte de la Mer Noire ; Kharkiv dans l'est du pays et bien sûr Kiev, la capitale.

C'est sur cette dernière que la Russie va faire peser son principal effort. Arrivant depuis la Biélorussie au nord et depuis la Russie à l'est, les troupes de Moscou tentent d'encercler et de prendre la capitale dans un Blitzkrieg qui ne devait durer que quelques semaines... Ils n'y parviendront pas, arrêtées dans les banlieues nord de Kiev (Butcha, Irpin) et autour de Chernihiv et Nizhyn à l'est de la capitale ukrainienne. Leurs pertes en hommes et matériels, notamment au nord de Kiev, se comptent déjà par milliers.

Publicité

Des soldats ukrainiens près d'un véhicule brûlé à Irpin, début avril 2022 © AFP - METIN AKTAS / ANADOLU AGENCY

À Kharkiv également, pourtant distante de moins de 40 km de la frontière russe, l'armée de Moscou ne réussira jamais à encercler la deuxième ville d'Ukraine ; celle-ci est en revanche copieusement bombardée et de manière indiscriminée : immeubles d'habitation et bâtiments institutionnels sont délibérément visés... Sur le front du Donbass, dans le sud-est du pays là où l'armée ukrainienne est bien établie en défense depuis 2014-2015, les Russes ne progressent que très peu, voire pas du tout. En revanche, sur l'axe de pénétration sud, qui vise la grande ville d'Odessa à partir de la Crimée (occupée depuis 2014 et qui a servi de gigantesque base d'assaut) les Russes ont davantage de succès. Sur ce terrain mal défendu par les Ukrainiens et franchissant facilement la barrière naturelle du Dniepr, les Russes parviennent - pratiquement sans combattre - à prendre la ville portuaire de Kherson, seule capitale régionale à tomber entre leurs mains. Ils sont arrêtés net devant Mykolaïv, à mi-chemin entre Kherson et Odessa.

Avril-Juin 2022 : l'assaut renouvelé sur le Donbass

Fin mars, constatant l'échec manifeste de son blitzkrieg, l'armée russe se retire de Kiev, le Kremlin annonçant que le nouvel objectif est de s'emparer de la totalité du Donbass : les deux oblast (régions administratives) de Louhansk et Donetsk, dont ils occupent déjà la moitié du territoire depuis 2015.

Parallèlement, la découverte de véritables massacres de civils à Bucha (plus de 400 ukrainiens assassinés dans la petite ville durant le mois qu'aura duré son occupation par les Russes) va révulser l'opinion dans les pays occidentaux. Européens et Américains s'accordent à partir de ce moment pour octroyer à l'Ukraine une aide militaire sans précédent... et notamment de l'artillerie.

Les corps des civils réunis dans le cimetière de Boutcha, afin d'être identifiés © AFP - RONALDO SCHEMIDT

Celle-ci n'arrivera toutefois pas assez vite pour empêcher la chute de Mariupol, (oblast de Donestk) principal port industriel dans le Donbass. Le bombardement systématique de la ville, de son théâtre ou s'étaient réfugié familles et enfants ou encore de sa maternité, révulseront encore davantage les opinions occidentales. Les autorités ukrainiennes locales parlent plus de 15 000 civils tués ou disparus durant ces bombardements.

Les Russes redéployent alors leurs forces - notamment celles qui avaient tenté de prendre Kiev en février - dans le Donbass, pour un assaut massif sur les oblast de Luhansk et Donesk. La stratégie adoptée est d'enfermer les forces ukrainiennes dans une nasse - un "chaudron" comme l'appellent les stratèges russes - pour les réduire entièrement par un pilonnage d'artillerie. Nouvel échec. Les tentatives pour déborder les Ukrainiens par le nord se paient au prix fort. En mai, au moins un groupe tactique de bataillon russe - autour de 800 hommes - est totalement décimé dans ses tentatives de passage de la rivière Siversky donets.

Vue aérienne de l'usine ukrainienne d'Azovstal à Marioupol, détruite par les bombardements russes © AFP - ANDREY BORODULIN

Oubliant toute idée de contournement, l'armée de Moscou attaque donc de front les deux dernières agglomérations qu'elle ne contrôle pas dans l'oblast de Louhansk : les villes jumelles de Sievierodonetsk et Lysichansk. Les bombardements d'artillerie y sont systématiques et massifs, les Russes tirant jusqu'à 25 000 obus par jour ! Les pertes ukrainiennes sont très importantes (300 morts quotidiens, précisera même le président ukrainien Zelensky) et finalement l'armée de Kiev décroche : les deux villes sont réduites par l'armée de Moscou fin juin.

Durant toute cette période, les Forces armées ukrainiennes sont essentiellement sur la défensive mais se paient tout de même le luxe de quelques actions d'éclat, comme de couler le navire amiral de la flotte russe de la Mer Noire, le Moskva à plus de 100km des côtes, grâce à des missiles de défense côtière conçus dans les ateliers ukrainiens. Des objectifs russes sont également visés en Crimée, par des drones... avec un certain succès.

Juillet-Novembre 2022 : les contre-attaques d'été

En juillet les forces ukrainiennes ont commencé à percevoir leurs premières armes lourdes occidentales : 250 chars T72 polonais, et surtout de l'artillerie... en nombre limité mais à l'efficacité dévastatrice. Les canons CAESAR français qui portent à 40km, les batteries américaines lance-roquettes HIMARS qui ont une précision "métrique" à 80km, font des ravages : les concentrations de troupes, les postes de commandement, les infrastructures (comme les ponts) contrôlés par les russes sont systématiquement visés, avec succès.

Parallèlement, l'armée de Moscou prend conscience d'une véritable gageure : elle n'a pas assez de soldats pour "tenir" un front aussi étendu, sur plus de 1000 km. D'autant que ses pertes ont été dantesques : plusieurs dizaines de milliers d'hommes, sans compter les matériels ; en 10 ans de guerre en Afghanistan, l'armée soviétique n'avait perdu "que" 14 000 hommes, avant de devoir se retirer.

À l'été, le président ukrainien Volodymir Zelensky lance un mot d'ordre de contre-offensive et promet de récupérer la ville de Kherson, dans le sud du pays. Les troupes ukrainiennes se massent à proximité et les Russes y renforcent leurs défenses, regroupant jusqu'à 25000 hommes sur Kherson et dégarnissant pour ce faire une partie du front oriental, notamment au sud de Kharkiv. L'attaque ukrainienne sur Kherson est régulière mais la progression des soldats de Kiev est lente... et couteuse.

Début septembre, les forces armées ukrainiennes lancent alors une seconde contre-offensive de l'autre côté du pays, justement là où les Russes viennent de dégarnir leurs lignes pour renforcer Kherson... La percée est fulgurante : en dix jours les Ukrainiens reprennent plus de 8000 km², dont les villes de Kupiansk, Izium puis Lyman. Dans l'oblast de Kharkiv les troupes Russes sont renvoyées de l'autre côté de la frontière et le nord du front du Donbass est pareillement "nettoyé". C'est une victoire sans précédent pour Kiev et la preuve par l'exemple que l'armée ukrainienne est capable de faire bien davantage que se défendre.

Un homme embrasse un soldat ukrainien après la libération de Kherson - novembre 2022 © AFP - Bulent KILIC

Fin septembre, le Kremlin se résout, à décréter une "mobilisation partielle" en Russie, se fixant pour objectif de jeter près de 300 000 hommes supplémentaires dans la bataille. Mais ils ne seront pas à pied d'œuvre avant plusieurs mois ; l'armée de Moscou considère alors que le risque de se faire coincer l'équivalent d'une division sur Kherson n'en vaut pas la chandelle et décide d'évacuer la seule capitale régionale jamais conquise. L'armée de Kiev fait une entrée triomphale dans Kherson libérée le 11 novembre.

Octobre 2022-Février 2023 : la guerre d'usure

À côté de leurs contre-offensives victorieuses, sur Kherson ou le sud de Kharkiv, les Ukrainiens ont poursuivi leurs tirs d'artillerie très précis, visant et touchant encore davantage de PC, de stocks de munitions, ou de bases de repli de leurs adversaires.

Le 8 octobre ils parviennent à détruire une partie du pont de Kerch construit depuis l'annexion de la Crimée par les Russes et qui relie celle-ci au reste de la Fédération de Russie. Dès le lendemain Moscou réplique par une campagne de bombardement au missile de croisière visant la plupart des infrastructures de l'Ukraine et particulièrement les complexes de production d'électricité. Objectif avoué : détruire toute possibilité d'alimentation électrique et de chauffage au seuil de l'hiver. N'ayant que peu de réserve de missiles, la Russie emploie également des centaines de drones kamikaze iraniens. Ces bombardements - environ un par semaine sur tout le territoire ukrainien - vont s'échelonner pendant des mois, le temps que les Ukrainiens reçoivent des Occidentaux des dizaines de batteries de défense sol-air qui y mettront bon ordre. L'aide occidentale pourvoira aussi au remplacement des engins et moteurs détruits par ces tirs et permettront à Kiev de ne pas passer l'hiver complètement dans le noir et sans chauffage...

Incendie du pont de Kerch, reliant la Crimée à la Russie - Octobre 2022 © AFP

Sur les fronts la situation s'est stabilisée. les Russes s'organisent en défense et ne tentent plus d'offensive... sauf sur un front : Bakhmut.

Et c'est là une bataille toute particulière. La petite ville de Bakhmut, dans le Donbass (oblast de Donetsk) n'a pas d'importance stratégique mais symbolique. L'assaut y est mené non par l'armée russe mais par les supplétifs du groupe Wagner. Bien avant que l'ordre de mobilisation partielle ne soit donné en Russie, en effet, l'ancien malfrat Yevgueni Prigozhin, patron du groupe Wagner et proche de Vladimir Poutine avait entrepris de se constituer une véritable armée, recrutant dans les prisons de Russie plus de 40 000 détenus pour aller combattre en Ukraine. Cette force de près de 50 000 hommes au total (l'équivalent de deux divisions) correctement équipée - elle dispose même de sa propre aviation d'attaque - mais mal formée et peu aguerrie veut pouvoir remporter une victoire avant que l'armée régulière ait pu reconstituer ses forces grâce à la "mobilisation partielle" de septembre.

L'idée est semble-t-il d'asseoir la position militaire - et sans doute politique - d'un Prigozhin au sein des forces russes. Et ce quel qu'en soit le prix. Or celui-ci est d'ores et déjà énorme à Bakhmut. Wagner y aurait déjà perdu près de 10 000 "combattants" dans de suicidaires vagues d'assaut d'infanterie comme on n'en a plus vu depuis la première guerre mondiale. Pour le moment toutefois, l'armée de Kiev tient bon, mais subit elle aussi des pertes importantes.

Un combattant ukrainien prépare un tir de mortier vers les positions russes, près de Bakhmout - Février 2023 © AFP - ANATOLII STEPANOV

Dans le même temps la mobilisation est en passe de regarnir effectivement les lignes russes en Ukraine. Il y aurait - estimation des observateurs les plus attentifs - actuellement plus de 250 000 combattants russes présents sur le sol ukrainien, soit près de deux fois plus de troupes que n'en avait jeté Moscou à l'assaut de l'Ukraine il y a un an. Les pièces semblent donc être à peu près en place sur l'échiquier ukrainien pour une nouvelle attaque russe massive.