De la promesse de campagne aux dernières volte-face : itinéraire de la retraite minimum à 1.200€

Maladresse ou volonté délibérée de ne pas expliquer la mesure ? Interrogés depuis plusieurs semaines sur la revalorisation des petites retraites, les ministres et parlementaires macronistes se sont largement exprimés sur la mesure des "1.200 euros", laissant souvent croire qu'il s'agissait d'un "minimum", d'un "plancher", alors qu'il s'agit en réalité d'un maximum. Une mesure qui concerne beaucoup moins de personnes que ce qui a d'abord été annoncé.

"C'est vraiment pour une carrière complète au niveau du SMIC et je pense l'avoir dit un nombre incalculable de fois. Pardon s'il y a eu une phrase qui n'allait pas dans ce sens là", a déclaré manifestement gênée, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement dimanche 12 février, après avoir avancé un moins plus tôt que cela concernerait "deux millions de retraités actuels". Chronologie des tergiversations de l'exécutif autour de cette mesure.

Avril 2022 : Macron promet une "retraite minimum à 1.100€ par mois"

Candidat à sa réélection en 2022, Emmanuel Macron déclare sur TF1 le 13 avril qu'il veut "passer la retraite minimale, pour nos retraités qui ont une carrière complète (…) à 1.100€ par mois (…) pour les nouveaux retraités comme pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et sont déjà à la retraite." "Comme pour nos agriculteurs", poursuit-il, en référence à l'augmentation de la pension de ces derniers à 1.000€. Toutefois, comme l'ont signalé des agriculteurs , ce n'est pas une augmentation net, et qui concerne tous les professionnels.

Il s'agit en effet de revaloriser le minimum contributif (le mico), c'est-à-dire la pension minimum de base touchée par les salariés qui ont réalisé une carrière complète - c'est-à-dire validé l'ensemble de leurs trimestres - mais avec de faibles salaires, explique la CGT . Cette revalorisation est différente du minimum vieillesse, qui est versé sous conditions de revenus et peu importe la durée travaillée.

En 2019, lors de sa première tentative de réforme des retraites, le président de la République avançait un montant de revalorisation du mico pour atteindre 1.000 euros. Ce montant augmente régulièrement car l'objectif - inscrit dans la loi depuis 2003 mais jamais atteint - est d'atteindre 85% du SMIC net. Or le SMIC a augmenté ces quatre dernières années.

Décembre 2022 : "Pas moins de 1.200€ net", annonce Riester

Dès le 9 décembre, avant même la présentation de la réforme du gouvernement, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, Franck Riester, déclare à Sud Ouest : "L'objectif est qu'avec une carrière complète, personne ne parte en retraite avec moins de 1.200 euros net par mois, soit 85% du smic". Avoir une carrière complète signifie avoir validé l'ensemble de ses trimestres (grâce au travail, aux périodes de chômage, à la maternité etc...), soit 168 à 172 trimestres selon votre année de naissance. Dès décembre, le ministre s'inscrit en porte-à-faux avec le projet présenté un mois plus tard : il s'agira bien de 1.200€ brut et non pas net.

10 janvier 2023 : Elisabeth Borne promet "près de 1.200 euros par mois" pour les salariés au SMIC toute leur vie

Le 10 janvier, Elisabeth Borne présente le projet de réforme des retraites aux Français. Elle déclare : "Les salariés et les indépendants qui ont cotisé toute leur vie avec des revenus autour du SMIC, partiront désormais avec une pension de 85% du SMIC net, soit une augmentation de 100€ par mois. C'est près de 1.200€ par mois dès cette année", annonce la Première ministre en conférence de presse. La formule est juste et c'est celle que tente désormais d'expliciter le gouvernement.

11 janvier 2023 : "deux millions" de retraités vont avoir une retraite revalorisée à 1.200 euros

Dès le lendemain, le 11 janvier, les ministres sont interrogés sur cette mesure des "1.200€", et les interprétations diffèrent, voire sont inexactes. Dans l'émission "Les 4 vérités" sur France 2, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, déclare : "Il y a la justice de cette retraite minimale garantie", ajoutant "tous les retraités, à partir du mois de septembre, vont pouvoir avoir droit à ces 1.200 euros de retraite brut... 85% du smic net, qui sera garanti à beaucoup de retraités qui devraient toucher 1.000 ou 1.050 euros." Si la deuxième partie de la phrase est correcte, la première laisse penser que de nombreux retraités futurs et actuels toucheront ces 1.200€. Or, seuls ceux qui gagnent déjà 1.000 ou 1.050 euros pourront en effet y prétendre, puisque la revalorisation prévue est de 100€ maximum.

Le même jour, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, est interrogé sur franceinfo par Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia, et il réalise une suite d'erreurs. Lorsque la journaliste lui demande de combien "le minimum de pension sera augmenté", il répond : "en moyenne de 100 euros par mois, le chiffre est impressionnant". 100€ est en fait un maximum : le montant moyen estimé pour les nouveaux retraités éligibles est de 33,5€, estime 15 jours plus tard l'étude d'impact, et de 56,5€ pour les personnes à la retraite. Puis il ajoute : "Deux millions de retraités actuels, qui ont une retraite inférieure à 1.200 euros, verront leur retraite majorée à 1.200 euros brut par mois". Or selon cette même étude d'impact, seul 1,8 million de retraités actuels bénéficieront d'une augmentation. Ils seront bien moins nombreux à toucher effectivement le total de 100€ (seuls ceux qui ont cotisé - travaillé - toute leur carrière), encore moins à atteindre une pension de 1.200€ brut (parmi les derniers, uniquement ceux qui touchent déjà autour de 1.100€ de pension).

28 janvier : Marlène Schiappa parle d'un "plancher à 1.200€"

Cinq jours après la publication de l'étude d'impact, Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale et solidaire, évoque sur franceinfo une retraite "plancher" à "1.200€".

7 février 2023 : l'économiste Michael Zemmour démontre qu'il n'y a pas de retraite minimum de 1.200€ pour tous

Après la publication de plusieurs articles de presse ( Médiapart , Libération , Alternatives Économiques ) révélant les approximations du gouvernement sur la présentation "1.200€", Michael Zemmour déclare sur France Inter le 7 février, qu' "il y a un problème démocratique", "il y a des gens qui ont compris que tout le monde aurait 1.200€ minimum" or "on aura toujours au moins une personne [retraitée] sur quatre qui sera sous les 1.200€, très nettement", ajoute-t-il.

Il explicite la mesure prévue par le gouvernement : "Au mieux du mieux ça vous décale de 100€, mais en moyenne c'est plutôt une cinquantaine d'euros. Donc si vous n'êtes pas à 1.100€, vous n'atteignez pas les 1.200€ c'est sur. Même des personnes qui ont une carrière complète ne seront pas garanties d'avoir 1.200€."

Amené à préciser, il estime que les "1.200€" sont "un objectif" : "Compte tenu de la revalorisation de quelques dizaines d'euros par mois, une personne fictive qui aurait passé toute sa vie au SMIC à temps plein, on espère qu'elle se rapprocherait de 1.200€, qui est un objectif. Mais par exemple une personne qui aurait une carrière complète, mais qui aurait eu une partie de sa vie à temps partiel, n'attendrait pas les 1.200€. Et par ailleurs, parmi les gens qui réunissent vraiment ces critères, l'immense majorité est au dessus." Il conclut donc : "Le problème des petites pensions, c'est rarement les gens qui ont des carrières complètes, c'est très souvent des carrières hachées, qui seront toujours en dessous et qui ne seront même parfois pas concernées par la revalorisation."

9 février : Olivier Dussopt précise qu'il ne sait pas combien de personnes sont concernées par les 1.200€

Invité de l'émission "Le Téléphone Sonne" sur France Inter mercredi 8 février, le ministre du travail Olivier Dussopt a répondu aux propos de Michael Zemmour et explicité le détail de la réforme , allant dans le même sens que l'économiste. Le ministre ne parle plus d'une "pension minimale" comme le jour de la présentation de la réforme avec Elisabeth Borne, mais d'une "barre des 1.200 euros", "pour les personnes qui ont travaillé toute leur vie au niveau du Smic, et avec l'intégralité des trimestres." Quant à savoir combien de personnes seront effectivement concernées par cette revalorisation à 1.200€, "vous dire que ça représente 10.000, 20.000, 30.000 personnes, je ne le sais pas, parce que ça va changer chaque année, en fonction des carrières des personnes concernées", reconnaît le ministre.

Selon des économistes de l'institut des politiques publiques, qui publient un billet le lendemain , "moins de 10% des nouveaux retraités sont potentiellement concernés par l’augmentation maximale de 100 euros". En tout, 800.000 personnes partent à la retraite chaque année en France, et environ un quart bénéficieront d'une augmentation, comprise entre 0 et 100€.

12 février : Olivier Véran s'excuse pour ses déclarations de début janvier, concernant les 2 millions de retraités concernés

Invité de l'émission "Questions Politiques" dimanche 12 février, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, précise lui aussi la mesure des "1.200€", de la manière manière qu'Olivier Dussopt. Il précise que cette somme sera "la pension revalorisée minimale" de "quelqu'un qui a cotisé une carrière complète au smic", quand bien même ce profil, comme nous l'avons vu plus haut, ne concerne que très peu de personnes.

Interrogé sur ses propos tenus le 11 janvier sur franceinfo concernant les "deux millions de retraités actuels" éligibles aux 1.200€, il admet à demi-mot son erreur : "Pardon s'il y a eu une phrase qui n'allait pas dans ce sens là". Opération précision en cours.