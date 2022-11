De la rue au cinéma, une semaine de mobilisation contre les violences faites aux femmes

Ce samedi 19 novembre, des milliers de personnes vont "crier leur colère" et dénoncer (entre autre), les féminicides, les viols et les violences conjugales*.* Une journée de mobilisation d'ampleur pour lutter contre les violences faites aux femmes. Journée organisée à l'appel du collectif #NousToutes, signé par 90 associations, syndicats et partis de gauche. Des manifestations sont prévues dans des dizaines de villes en France, de Paris à Chambéry.

C'est également le point de départ d'une semaine de mobilisation contre tous les types de violences faites aux femmes puisque, jusqu'à vendredi prochain, date de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, de nombreux événements sont organisés par les associations dans les mairies, théâtres et cinémas. Tour d'horizon.

Dans la rue : pancartes et marches de nuit

Ce samedi, dans des dizaines de villes françaises, le collectif #NousToutes appelle à la mobilisation "pour dire STOP aux violences sexistes et sexuelles". "Nous serons dans la rue le 19 novembre pour dénoncer des réalités insupportables, que tou·tes doivent connaître", précise notamment le collectif. Des milliers de personnes sont attendues dans la rue à Paris, Bourges, Tours, Lyon, Lorient et dans plusieurs dizaine d'autres villes. Cette année encore, de nombreuses pancartes violettes affichant des slogans tels que "ras le viol" ou "la transphobie tue" seront brandies dans le cortèges.

Quatre ans après l'organisation de sa première marche, #NousToutes dénonce notamment "la violence institutionnelle" : "Absence d’enquêtes, blâme des victimes, discrédit de la parole des enfants, déqualification des viols, classements sans suite, peines dérisoires." Le collectif, qui décompte les féminicides depuis le début de l'année 2022, en dénombre 118 (au 14 novembre) depuis le 1er janvier, soit "un décès tous les deux jours". D'autres mobilisations sont également prévues le vendredi 25 novembre, pour clore cette semaine de mobilisation et à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Plusieurs collectifs appellent notamment à des marches aux flambeaux, ou marches de nuit. Ce sera le cas notamment à Dijon et à Rennes.

Autour de la table : conférences et débats

Des centaines de conférences sont également organisées pendant la semaine par de nombreuses associations, en lien avec les mairies françaises. À Lille, un colloque "Viol, arme de guerre", est prévu le mercredi 23 novembre. Une journée organisée par une dizaine d'associations, dont La Maison des femmes de Lille et le Planning Familial 59. La mairie du 14e arrondissement de Paris, elle, accueille une table ronde sur "les nouvelles formes de militantisme", jeudi 24 novembre.

Strasbourg a de son côté décidé d'organiser, pour cette semaine de mobilisation, un colloque sur la pornographie le 22 novembre. Chaque année, la ville choisi un thème différent.

Dans les salles : cinéma et théâtre

Le documentaire "Riposte féministe", sorti en salles le 9 novembre et qui suit les colleuses qui dénoncent les violences sexuelles dans la rue, sera durant la semaine à nouveau projeté dans plusieurs villes et suivi de débats. A Saint-Jean-de-Luz le 21 novembre, ou encore à Pamiers le 24, à la veille de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. D'autres films seront également projeté ailleurs, de "Female pleasure" au cinéma l'Utopia à Avignon à "Delphine et Carole, insoumuses", projeté à la Médiathèque François Mitterrand de Tours, le 25 novembre.

De nombreux spectacles sont également programmés un peu partout en France. À Saint-Maur-des-Fossées, en région parisienne, le Théâtre d'Arsonval et plusieurs associations proposent un débat théâtral ouvert à tous. Avec pour objectif de raconter le processus d'emprise que peut avoir un homme sur une victime, "quatre scénarios seront joués et réinterprétés par des volontaires parmi le public", précise la mairie sur son site Internet. Parmi les propositions, comment réagir en tant que voisin. Une expérience suivie d'un débat.