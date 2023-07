De la spiritualité à la productivité : le yoga a-t-il changé de posture ?

Zineb Fahsi est professeure "critique" de yoga, et autrice du livre "Le yoga, nouvel esprit du capitalisme" chez Textuel. Elle a aussi une formation en sciences politiques. Pour son essai, elle a analysé et étudié les doctrines ancestrales, historiques et orientales du yoga pour arriver à cette trajectoire et à cette réflexion. Le yoga, aujourd'hui, serait devenu une courroie de transmission de certaines injonctions de l'idéologie néolibérale. Pour elle, le yoga matérialiste n'est finalement pas arrivé d'un seul coup au XXIᵉ siècle, mais il vient d'une transformation, d'une lecture, et d'un contre-sens qui date du XIXᵉ siècle.

Selon elle, la pratique du yoga peut être une tentative de réponse à des questions existentielles. Elle fait porter des promesses de vie meilleure, comme elle l'expliquait dans l'émission Un Monde nouveau : "Je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, il y a cette fameuse quête de sens – pour enfoncer un peu des portes ouvertes – et de transcendance, qui va passer par des pratiques qui vont beaucoup se focaliser sur de la consommation. On va consommer certaines pratiques de bien-être, certains objets, ou certains biens, pour accéder à une vie meilleure. Donc ça ne passe plus par une pratique religieuse ou spirituelle, mais par une accumulation de pratiques un peu déconnectées les unes des autres."

Publicité

Elle explique comment nous en sommes arrivés là : "Cette transformation du yoga commence au XIXᵉ siècle avec la rencontre avec la modernité, ou en tout cas l'avènement de l'ère moderne. Et elle va se poursuivre avec la rencontre avec les ésotérismes occidentaux au début du XIXᵉ. Elle va se transformer au contact de la culture physique, au contact du fitness, et beaucoup plus tard, de la contre-culture de la Silicon Valley. Quand on fait l'histoire du yoga contemporain et moderne, on se rend compte qu'on fait un peu l'histoire de notre monde. Et c'est ce qui est fascinant en étudiant cette pratique."

Le yoga, amélioration de l'individu et productivité

Le penseur indien Vivekananda (1863-1902) est le premier à participer à cet import du yoga notamment. Donc, à la fin du XIXᵉ siècle, aux États-Unis, il va vendre cette pratique du yoga et la concilier avec l'idée d'amélioration de l'individu.

Zineb Fahsi : "Vivekananda arrive à la fin du XIXᵉ aux États-Unis, et il va mettre l'accent sur un yoga très méditatif. Donc on n'est pas encore dans un yoga athlétique, postural, mais il va être influencé par la psychologie naissante, et par les ésotérismes occidentaux. La nouvelle pensée un peu lancée du développement personnel, par les mythologies américaines du self-made-man, par l'hypnose, et tout un tas d'influences vont le pousser à reformuler le yoga non plus comme une pratique de sortie du cycle des renaissances – ce qu'elle était en Inde avant l'ère moderne – en une pratique d'amélioration de soi, ou en tous les cas d'expansion de son plein potentiel. Mais à l'époque, cela reste quelque chose de très marginal. On est vraiment dans des sphères marginales de la société occidentale et pas du tout dans le discours général qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'amélioration de soi."

Le yoga va aussi devenir une philosophie new-age dans la contre-culture. En 1969, les Beatles se rendent à Rishikesh, en Inde, capitale autoproclamée du yoga. Et puis, il y a ce virage psychologisant où le yoga devient au service de la psyché humaine et de la créativité. Pour Zineb Fahsi, là réside le premier grand contre-sens, comme elle l'explique : "Le yoga va s'adosser à tout un tas de philosophies indiennes, mais qui vont toutes prôner la sortie de l'existence ordinaire parce qu'en gros, l'existence ordinaire, humaine, est considérée comme malheureuse, ou souffrante, par essence. Donc on n'est pas du tout dans une optique d'améliorer sa vie ici-bas.

En arrivant en Occident, on va avoir une transformation avec l'idée que le yoga va nous aider à améliorer notre vie ici-bas, améliorer notre existence. Dans les années 1960-70, on va avoir cette instrumentalisation des pratiques dites orientales au service de l'expansion de la créativité, au service d'une nouvelle société qui serait en dehors des moules conformistes de l'époque. Donc ça serait une pratique contre-culturelle initialement, qui va être ensuite récupérée par l'entreprise au service de la productivité."

La professeure de yoga et journaliste Camille Teste expliquait en effet dans son livre Politiser le bien-être (Binge éditions, 2023) qu'il y a une certaine perversité à laisser penser aux travailleuses et aux travailleurs que leurs souffrances sont un enjeu psychologique, purement individuel et n’ont rien à voir avec leurs conditions de travail : "Les entreprises font oublier que ces souffrances peuvent être dues à des causes exogènes impliquant notamment des rapports de pouvoir dans l’entreprise – bref, qu’elles relèvent bien souvent d’un enjeu collectif et politique. [...] Ce qu’il leur reste, c’est le coaching, la sophrologie, et le yoga, pour supporter leurs médiocres conditions de travail et la souffrance induite par toujours plus de compétition. Des outils que les entreprises, se félicitant de s’engager vraiment pour la santé mentale de leurs employé·es, sont ravies de leur offrir."

Politiser le bien-être

Ce que Zineb Fahsi a voulu montrer dans son livre, c'est que cet esprit qui est véhiculé par le yoga comme l'attente du bonheur, de l'épanouissement, et du bien-être, ce serait avant tout une affaire d'effort personnel, de volonté propre : "Cela dépolitise en fait la question du bien-être et ça fait porter un peu le fardeau sur les individus. Au lieu de se poser la question d'une remise en cause structurelle du système pourvoyeur de souffrances dans lequel on vit, qu'on devrait plutôt questionner."

Cette pratique peut poser des problèmes d'ampleur, comme elle l'explique : "Cette promesse de bonheur, elle attire aussi tout un tas de personnes qui vont se donner corps et âme à ces pratiques, parfois au risque d'arrêter leur traitement par exemple, ou de s'isoler de leur famille, ou tout un tas d'autres choses problématiques."

Pour Zineb Fahsi, comme pour Camille Teste, il est possible de politiser le bien-être et d'éloigner le yoga de la performance pour une pratique permettant de se réapproprier son corps, d'explorer et finalement de se faire du bien. Comme le dit Zineb dans Fahsi dans Un Monde Nouveau : "On peut essayer de s'éloigner ou de s'évader de ces injonctions de la société en pratiquant le yoga, en tout cas en essayant de créer des espaces de résistance, ou en marge."

À réécouter : Le yoga fait-il de nous des petits soldats du libéralisme ? Des idées pour un monde nouveau Écouter plus tard écouter 13 min