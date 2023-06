De Paris aux routes des Landes : dix événements à ne pas manquer pour la Fête de la musique

Des concerts événements, des groupes dans les rues, aux terrasses des bars, des spectacles d'école de musique ou de danse : depuis 1982 – l'ombre de Jack Lang plane chaque année sur cette journée – le 21 juin est la fête de la musique. Et chaque année, la France est partagée entre ceux qui se réjouissent de courir les rues à la découvertes de tubes à chanter à tue-tête ou de compositions à découvrir... et ceux qui rêvent de lancer des seaux d'eau glacée sur le groupe qui joue sous leur fenêtre.

Si vous faites partie de la première catégorie, voici une sélection absolument non exhaustive de dix événements (sur les milliers organisés ce mercredi soir) à découvrir partout en France.

Publicité

Keziah Jones à Saint-Denis

Devant la basilique de Saint-Denis, un concert réunit le chanteur Keziah Jones, spécialiste du blues autant que du funk. Il sera accompagné d'un DJ nommé DJ Cucurucho, qui lui aussi mêle les influences, en mixant des musiques afro-caribéennes et tropicales. En première partie, ce sont des les lauréats et lauréates du tremplin hip-hop de Saint-Denis qui se produiront sur scène.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Martin Solveig pour les enfants au Jardin d'Acclimatation de Paris

S'il est connu pour ses tubes "Rejection" ou "Everybody", Martin Solveig s'est lancé depuis quelques années dans une deuxième carrière... pour les enfants, en créant une application de livres audio pour enfants. Ce sont des extraits musicaux conçus pour cette application qu'il mixera en même temps que ses titres les plus connus, dans une "boum" pour les enfants et leurs familles. Résultat : l'événement ne se déroule pas en soirée... mais dans l'après-midi !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Une chorale participative à Angers

À Angers, en plus des groupes professionnels et amateurs qui joueront dans les bars de la ville, les chorales de la ville et de la région sont aussi invitées à se produire en ville, pendant plus de deux heures (de 18h30 à 20h30), toutes ensemble, pour croiser leurs répertoires. Et pendant une dernière heure, c'est tout le public qui sera invité à entonner, façon karaoké, une sélection de chansons prévues pour l'occasion, de Clara Luciani à Michel Berger.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Torrent de stars à Reims (et sur France 2)

Devant le Stade Delaune de Reims, c'est certainement la plus grande liste de vedettes de la chanson française qui se succèdera ce mercredi soir : Patrick Bruel, Zazie, Aya Nakamura, Gims, Axelle Red, le groupe Texas, mais aussi Dave et Amadou et Mariam. Un concert géant dont toutes les places ont été vendues... mais qui sera à suivre en direct sur France 2 et France Bleu.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Un concert de culture créole à Bordeaux

Connue pour les musiques underground et ses labels pointus, Bordeaux avait prévu d'accueillir ce mercredi soir un grand concert de Reggae sur l'une des principales places de la ville. Il est finalement annulé en raison des intempéries. À la place, parmi les animations en intérieur, un groupe de jazz caribéen et de biguine, "Twadisyons des Îles", propose une soirée autour des rythmes créoles.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Helmut Fritz et PZK à Marseille

Nostalgiques des années 2000 ? Ce concert est fait pour vous : à Marseille, un bar rooftop accueille un concert nommé "C'était mieux avant" qui réunit deux des plus gros vendeurs de disques de cette décennie des tubes parfois étonnants. À ma gauche PZK, connu (entre autres) pour le tube "Les filles adorent", à ma droite, Helmut Fritz, le faux Allemand râleur que tout énerve.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Au Mans, des parcours selon vos goûts musicaux

Voilà une bonne initiative de la ville du Mans : pour aider à y voir plus clair parmi la programmation très riche de la fête de la musique, des parcours ont été conçus pour naviguer de scène en scène, sur les 25 proposées. Si par exemple, vous aimez le rap et le reggae, il vous est recommandé de commencer votre soirée Place des Jacobins pour finir par la scène rap du Carré Plantagenêt. Si vous êtes plus rock, vous pourrez partir du Square Robert Triger pour rejoindre la Place des Jacobins.

Un concert de rock itinérant dans les Landes

Autour de Mont-de-Marsan, la fête de la musique sera itinérante ce mercredi, avec le groupe de rock Kartel et le chanteur folk The Fallen Horse qui vont partager non pas une scène mais... un camion, sur la remorque duquel ils joueront dans quatre lieux différents du département, pour terminer en soirée à Mont-de-Marsan.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Une fanfare hip-hop et des bandas à Béziers

Vous avez bien lu : fanfare hip-hop : un groupe composé de dix musiciens et musiciennes, aussi bien des cuivres que des DJ, créent un "sound system vivant" pour faire se rencontrer la culture des "brass band" et celle du rap. Le tout à découvrir devant le Grand théâtre de Béziers.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Et si vous êtes fanfare mais pas hip-hop, les champions de France des Bandas, la Banda Mescladis, joue en première partie de soirée, accompagnée de sa division junior... les Mesclakids.

Et aussi : la fête de la musique de France Inter à l'Olympia

Un peu d'auto-promotion ne faisant pas de mal, la fête de la musique, c'est aussi une soirée à découvrir à l'Olympia et à suivre en simultané sur France Inter. Au programme : Jain, Dinos, Arlo Parks, Lomepal et Zaho de Sagazan. Si vous êtes à Paris, l'entrée est libre dans la limite des places disponibles.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Et surtout : les concerts amateurs partout en France

C'est l'essence de la fête de la musique : les milliers de concerts amateurs qui se déroulent partout en France, des villages à la capitale, avec parfois des scènes ouvertes qui leur sont dédiées, comme celle organisée Place Glotin à Lorient. Mais attention, vous ne pouvez pas jouer n'importe où sans prévenir : il faut demander l'autorisation des riverains et surtout, la plupart du temps, demander une autorisation à la mairie ou la préfecture.

Et après : Billy Eilish et Lenny Kravitz jeudi sous la Tour Eiffel

Ce n'est pas officiellement un concert de la fête de la musique, puisqu'il se tient jeudi 22 juin, mais un concert pour la Planète. Sur le Champ de Mars, le concert "Power our planet" est organisé à l'initiative de l'ONG Global Citizen – et accessible en échange d'une inscription sous forme d'engagement à mener des actions pour l'environnement. Au programme de ce concert, Billie Eilish, Jon Batiste et Lenny Kravitz en têtes d'affiche. Le concert sera aussi à suivre en ligne sur de très nombreuses plateformes, de YouTube à Twitch en passant par les réseaux sociaux.