De "Nos jours heureux" à "Saw", ces courts-métrages qui sont devenus des longs

C’est l’histoire d’un petit coquillage qui vit avec sa grand-mère et qui décide de partir à la recherche de sa famille. Dans "Marcel le coquillage (avec ses chaussures)", cette aventure à hauteur de bulot mêle cinéma d’animation et prises de vue réelles. Mais une partie du public connaît déjà une partie de l’histoire, car Marcel a vu le jour il y a une dizaine d’années dans une série de court-métrages d’animation.

Et ce n’est pas une première : depuis plusieurs dizaines d’années, de nombreux longs-métrages qui sortent au cinéma sont en réalité inspirés de court-métrages plus ou moins bien connus. Qu’il s’agisse de travaux d’étudiants, de séquences destinées à faire financer un film ou de bonnes surprises inespérées, voici dix exemples de courts-métrages devenus longs.

"THX 1138" de George Lucas

En 1967, alors qu’il n’est qu’étudiant en cinéma, le jeune George Lucas réalise un court-métrage de science fiction intitulé "Electronic Labyrinth THX 1138 4EB", l’histoire d’un homme (THX 1138, c’est son nom) qui fuit une société aussi dictatoriale qu’immaculée. Le scénario du court-métrage est repéré par un certain Francis Ford Coppola, qui lui met le pied à l’étrier pour réaliser son premier long-métrage en 1971.

Un film qui n’a pas rencontré le succès mais qui est devenu culte, en particulier après que George Lucas est devenu l’un des réalisateurs les plus populaires du monde grâce à Star Wars. Pour l’anecdote, c’est de là que vient le sigle THX, qui désigne la société d’ingénierie pour le cinéma dont le jingle a terrifié des millions d’enfants au cinéma.

"Whiplash" de Damien Chazelle

Même réalisateur, même acteur, la version court-métrage de "Whiplash" est en réalité une sorte de mise en bouche du film complet. Il a en effet été tourné pour trouver des financements pour le film, dont le scénario complet était déjà écrit. Sorti en 2013, il présente donc une scène du film quasi à l’identique de ce qu’on la découvrira l’année suivante dans le long métrage. C’est le succès de ce court-métrage, notamment au festival du film de Sundance, qui a convaincu les producteurs de donner leur chance à Damien Chazelle.

"Frankenweenie" de Tim Burton

Le film "Frankenweenie" de 2012, produit par les studios Disney, est peut-être celui qui a connu le plus de temps écoulé après sa version courte. Car la première version de "Frankenweenie" date de 1984, soit près de trente ans plus tôt. Dans un hommage du cinéma d’horreur des années 30, Tim Burton, qui était alors dessinateur pour les studios Disney, imagine cette histoire d’un chien qui revient à la vie grâce à la foudre, comme Frankenstein.

La version de 2012 n’est pas un film traditionnel, mais un film d’animation en stop-motion (l’animation image par image). Tim Burton est à nouveau aux manettes de ce film-là.

"Ces jours heureux" d’Olivier Nakache et Éric Toledano

Avant d’être un film devenu culte, "Nos Jours heureux" a d’abord été un court-métrage ! En 2001, les deux cinéastes, qui ont tous deux été animateurs en colo, travaillent déjà ensemble, et ils choisissent de raconter l’histoire d’une colonie de vacances. Ils s’entourent notamment de Lorant Deutsch dans la peau du directeur de colo, et d’Omar et Fred, sortis de l’écurie Canal+. Le court-métrage est un succès dans les festivals, et cinq ans plus tard, il est adapté en long-métrage, avec Jean-Paul Rouve qui remplace Lorant Deutsch.

"Les Misérables" de Ladj Li

En 2019, "Les Misérables" est auréolé du prix du jury au Festival de Cannes et du César du Meilleur film. Mais ce film de Ladj Li qui se déroule dans une banlieue a commencé à exister sous la forme d’un court-métrage : proche de Romain Gavras ou de Kim Chapiron, Ladj Li faisait comme eux partie du collectif Kourtrajmé. Après avoir tourné des documentaires, il se lance dans un court-métrage, inspiré des violences policières : "Les Misérables", en 2017.

La saga "Saw"

Comme "Whiplash" présenté plus haut, le film d’horreur "Saw" est passé par la case du court-métrage pour convaincre les producteurs et trouver des financements. En 2003, James Wan écrit et réalise cette séquence issue du scénario qu’il a écrit – et que l’on retrouve ensuite dans une nouvelle version dans le film, en 2004. Le succès est tel qu’il lance une véritable saga : pas moins de huit autres films ont suivi.

"Lights Out" de David F. Sandberg

Ce film-là est né grâce à un buzz sur Internet : en 2013, David F. Sandberg publie sur YouTube un court film de trois minutes, "Lights Out", reposant sur un concept simple : une femme, seule, croit apercevoir des créatures dans son appartement à chaque fois qu’elle éteint la lumière. Simple, efficace, terrifiant. Réalisé avec les moyens du bord, le court-métrage est repéré par le producteur James Wan, qui a notamment produit… la saga "Saw".

Le long-métrage sort en 2016, et s’il est un succès commercial, avec 148 millions de dollars de recettes, il reste moins marquant que le court-métrage dont il est inspiré. Le film a aussi la particularité d’avoir permis à un vidéaste presque amateur d’accéder à Hollywood.

"Pixels" de Chris Colombus

Cocorico ! L’idée de ce blockbuster américain est française ! Le film "Pixels" réalisé par Chris Colombus ("Harry Potter à l’école des sorciers") et sorti en 2015 reprend une idée développée en 2010 par le Français Patrick Jean, qui avait alors imaginé une invasion de pixels détruisant New-York, avec en invités spéciaux des personnages du jeu vidéo d’antan, comme Pac Man ou les Space Invaders.

Comment transformer ce très beau geste artistique en film d’une heure et demie ? Chris Colombus imagine qu’un jeu vidéo dans l’espace comme message de paix est devenu, pour les extraterrestres, une arme de guerre. Le film peine à séduire : aujourd’hui, il n’a que 17% d’opinions positives sur l’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes.

"Toy Story" de John Lasseter

Eh oui ! Même "Toy Story", le film qui a fait entrer l’image de synthèse dans les yeux du grand public, est l’adaptation d’un court métrage. Certes, il y a un monde entre Woody le cow-boy, Buzz l’éclair et le court-métrage dont ils sont issus. Pourtant, "Toy Story", sorti en 1995, est bien une adaptation de "Tin Toy", un court-métrage sorti en 1988, réalisé par les studios Pixar et auréolé d’un Oscar du meilleur court-métrage d’animation. Mais le scénario a été nettement modifié, et un nombre important de fois, avant de donner le film que l’on connaît.

Hors compétition : "Machete", de Robert Rodriguez

On touche à un autre niveau avec cet exemple : le film "Machete", réalisé par Robert Rodriguez – et qui met en scène un personnage déjà vu dans le film "Spy Kids" du même réalisateur, a été inspiré par une… fausse bande-annonce ! Dans un cycle de films hommage aux "séries B" qu’il réalise avec Quentin Tarantino, comportant "Boulevard de la mort" et "Planète Terreur", les deux films sont séparés par une bande-annonce, celle d’un film qui à l’époque n’existe pas : "Machete". Le succès de la bande annonce a été tellement fort auprès du public que Robert Rodriguez a fini par donner à son personnage son propre film complet.