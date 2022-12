De Pécresse à Mbappé, les mèmes qui ont marqué l'année 2022 sur Internet

Le web n'a plus rien à prouver : les internautes sont rapides, réactifs, souvent drôles et pleins d'imagination. Les "mèmes" internet, ces images détournées des dizaines et des dizaines de fois, en sont une belle preuve. Et en cette année 2022 très riche en actualité française, les réseaux sociaux ont eu du grain à moudre pour trouver comment rebondir, souvent avec humour, sur des informations pas toujours réjouissantes. A quelques jours de la fin de l'année, voici notre florilège de mèmes internet qui ont marqué l'année.

Entre Macron et Poutine, une LONGUE table...

Avant le début de la guerre en Ukraine et avant que Vladimir Poutine ne s'isole petit à petit face au reste du monde, le chef d'État russe avait rencontré Emmanuel Macron, parmi d'autres dirigeants européens, pour aborder la crise ukrainienne. Les images de cette rencontre ont été d'autant plus marquante que la table des discussions était immense. Le meuble blanc sépare les deux hommes de six mètres.

Valérie Pécresse met tout le monde "DEBOUT"

Le meeting de Valérie Pécresse en février au Zénith de Paris aurait dû marquer un temps fort de la campagne de la candidate Les Républicains à la présidentielle. C'était sans compter sur les réseaux sociaux qui se sont moqués des intonations et du "jeu d'actrice" de Valérie Pécresse. En restent notamment des détournements qui placent son "Debout !" partout, et, consécration, une parodie du vidéaste Khaled Freak.

Marine Le Pen n'aurait jamais dû imprimer un tweet

Il y a des erreurs simples à ne pas commettre en 2022, quand on sait à quel point un détournement peut partir vite sur Twitter. Brandir une pancarte blanche à la télévision fait partie de ces erreurs : c'est presque une invitation au détournement. Surtout quand on est candidate au second tour de l'élection présidentielle et qu'on le fait pendant le débat de l'entre-deux tours.

Le débat a aussi été l'occasion d'autres mèmes, comme les références à Gérard Majax d'Emmanuel Macron ou son attitude blasée, main sur la joue, face à sa concurrente.

Stéphane Bern ne rigole plus du tout

Cet été, l'animateur Stéphane Bern a troqué sa casquette de féru d'Histoire pour une autre, plus surprenante : comédien dans un téléfilm policier pour France 3. Dans "Bellefond", il incarne un procureur de la République qui revient dans son village natal. Mais pour les réseaux sociaux, ce qui est resté de cette diffusion, c'est une scène, dans laquelle on voit Stéphane Bern revolver à la main.

Liz Truss battue par une lettue

En octobre dernier, le Royaume-Uni est marqué par une crise politique d'envergure, poussant petit à petit vers la sortie la Première ministre Liz Truss, dont les ministres démissionnent les uns après les autres. A tel point que le tabloïd Daily Star décide de filmer une lettue, et lance les paris : celle-ci tiendra-t-elle plus longtemps que Liz Truss ? Quelques jours plus tard, la réponse est tombée : c'est la salade qui a gagné.

"She's a 10"

En Français, "She's a 10" se traduit par "C'est un 10/10". La tendance, qui a surgi sur Twitter et TikTok, consistait à noter son ou sa partenaire, en disant "She's a 10 but..." avant de contrebalancer la bonne note par un défaut. D'abord plutôt déclinée au féminin, la tendance est devenue "He's a 10 but...". Pas lié à l'actualité, pas complètement drôle, ce mème est l'un des plus populaires de l'année à l'échelle mondiale... sans qu'on comprenne complètement pourquoi.

Le Listenbourg, cet État fictif qui a agité Twitter

C'est l'histoire d'une blague plutôt marrante, celle d'un internaute qui invente un pays européen fictif, le Listenbourg, pour berner les internautes américains. C'est l'histoire d'une blague qui a fédéré une partie de l'Internet français, qui a imaginé l'histoire, le drapeau, la monnaie, les grandes villes de ce pays qui n'existait pas. Et c'est aussi l'histoire d'un meme qui est allé trop loin, récupéré en quelques jours par des marques, des clubs de sport et mème... des politiques.

Adam Levine n'aurait pas dû "glisser dans les DM"

Le chanteur de Maroon 5 a été accusé, en septembre dernier, d'avoir commis des infidélités, en flirtant avec d'autres femmes par l'envoi de messages pour le moins explicites. "C'est vraiment pas possible comme tu es chaude, pu**in", peut-on traduire pour le message qui a le plus fait parler. En parallèle du tollé suscité par ces infidélités, les internautes du monde entier se sont aussi amusés à imaginer ce qui pourrait être aussi chaud... ou qui pourrait être la destinataire de ces messages.

La tendinite au bras de Magali Berdah

L'agente d'influenceurs Magali Berdah a été prise dans la tourmente, en septembre dernier, après la diffusion d'une enquête de Complément d'Enquête. Dans une interview dans laquelle elle semble en difficulté, elle explique qu'elle ne porte pas une montre dont elle a pourtant fait la promo... en raison d'une tendinite au bras. La petite phrase a fait rire le Web entier, et là encore, des marques s'en sont donné à cœur joie.

C'est ici qu'arrivent les limites de ces mèmes : les moqueries adressées à Magali Berdah ont aussi été vues comme du cyberharcèlement. Celle-ci a même déposé plainte.

Entre Mbappé et Giroud, c'est la bromance

Si les Bleus n'ont pas remporté le mondial de foot, l'équipe a tout de même réalisé un beau parcours en coupe du monde. En résultent des clichés forts, comme cette photo sur laquelle Kylian Mbappé et Olivier Giroud célèbrent un but très, très proches, l'un dans les bras de l'autre. Une photo qui a donné l'idée de nombreux détournements aux internautes (certains, homophobes, pas drôles du tout). Les deux sportifs se sont dits très amusés par les photomontages qui ont été publiés.

