De Pizza Hut aux Grammy Awards, comment Gorbatchev est devenu une icône de la pop culture occidentale

Il est l’une des figures de la fin de la Guerre froide, et de la chute d’un bloc soviétique en concurrence pendant plus de quarante ans avec le bloc occidental emmené par les États-Unis. Mikhaïl Gorbatchev est mort mardi, à l’âge de 91 ans, selon les agences de presse russes. Artisan de la "perestroïka" et de la "glasnost" en tant que Secrétaire général du Comité central du Parti communiste, il a conduit malgré lui à l’effritement puis à l’éclatement de l’URSS, dont il a été le dernier président entre 1990 et 1991.

Au lendemain de la chute de l’URSS, en 1992, Renaud lui écrit une chanson, "Welcome Gorby", où il appelle de ses voeux à ce que l’ancien président vienne dans les pays de l’Ouest : "Où on est quelques-uns, je crois, un copain à moi et pis moi, à espérer que tu vas venir avec tes blindés nous délivrer".

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Dès 1993, Gorbatchev fait une apparition dans un film de cinéma : il joue son propre rôle dans "Si loin, si proche", la suite (moins connue et moins saluée) de la palme d'or "Les ailes du désir" de Wim Wenders. Il y partage l'affiche avec Willem Dafoe, mais aussi avec Lou Reed et Peter Falk, qui jouent eux aussi leurs propres rôles.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Figure et caricature de la télé

Mais les blindés sont loin et dans les années 90, il est fréquemment invité dans des émissions de radio et de télévision. Gorbatchev se rend aussi bien sur les plateaux d’info que dans les divertissements. Thierry Ardisson le reçoit dans Tout le monde en parle en 2001, entre François Bayrou et l'humoriste Titoff : il se prête au jeu de "l’Ardiview", l'interview à la sauce Ardisson, répondant à des questions loin de la politique internationale, comme "Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois" ou "Est-ce que vous croyez en Dieu ?".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Facilement reconnaissable grâce à la tâche de vin qu’il avait sur le crâne, il a été très régulièrement caricaturé. Les Guignols de l'Info se moquent de cette omniprésence médiatique : "Après France Inter, France 2, TF1, les Galeries Lafayette et le Auchan de la Patte d’Oie à Herblay, Gorbatchev a réussi à se libérer" pour une interview. Dès 1989, l'émission satirique de Canal+, née deux ans plus tôt, en fait un personnage récurrent, alignant force clichés sur la Russie. "Du caviar avec des blinis, saumon pour tout le monde, et aussi du casatchok avec danseuses folkloriques pour tout le monde" : c'est le détail du plan de paix exposé par sa marionnette.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Icône publicitaire

La série américaine "Les Simpson", connue pour faire intervenir de nombreuses personnalités du monde réel, le caricature aussi : il fait une rapide apparition - là aussi avec un fort accent russe - dans un épisode qui montre également George Bush père , en plein affrontement avec Homer Simpson. Dans le même esprit, la série "Family Guy" ("Les Griffin" en France) le montre se bidonnant avec Ronald Reagan en conférence de presse.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

À la fin des années 1990, il va au-delà de sa caricature… et apparaît dans des publicités pour de grandes marques occidentales. La plus notable est une publicité télé pour la chaîne de restaurants Pizza Hut, dans laquelle l’ancien président se rend dans un restaurant de la marque avec sa petite-fille, et les clients s’écharpent sur l’influence, bonne ou mauvaise, de sa politique sur la Russie. Ils s’accordent tous sur un point : "C’est grâce à Gorbatchev que nous avons plein de bonnes choses… comme Pizza Hut".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Dix ans plus tard en 2007, il pose pour la photographe Annie Leibovitz, dans une voiture longeant l'ancien mur de Berlin, portant à côté de lui… un sac Louis Vuitton. Toutefois, il n’a jamais caché avoir tourné dans ces spots… pour l’argent : les fonds amassés grâce à ces campagnes lui ont servi à financer la fondation portant son nom ainsi que la Croix Verte internationale, qu’il a fondée en 1995 pour aider le développement économique et social des pays les plus pauvres.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un Grammy award et une série en préparation

En 2003, il fait même une incursion dans le monde de la musique : cette année-là, il remporte… un Grammy Award, l’équivalent américain des Victoires de la Musique. Dans la catégorie "Meilleur livre audio pour enfants", il est primé pour une interprétation du conte "Pierre et le Loup" où il partage l’affiche (improbable) avec Bill Clinton et Sophia Loren. Là aussi, l’argent récolté par les ventes du disque ont été reversés à la Croix Verte internationale.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Enfin, saviez-vous qu'un jeu vidéo porte son nom ? En 1991, il est représenté dans "Gorby No Pipeline Daisakusen", un jeu à la Tetris qui, comme son nom l'indique, consiste à construire des pipelines entre la Russie et le Japon. Le jeu, illustré par des airs classiques russes, n'est jamais sorti ailleurs que sur le marché japonais.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Après sa mort, Mikhaïl Gorbatchev continuera à habiter la culture populaire : il doit être incarné par Christoph Waltz dans une mini-série consacrée à sa rencontre avec Ronald Reagan en 1986 à Reikjavik. Le président américain sera incarné par Michael Douglas dans ce programme télévisé américain en projet depuis dix ans – et qui pour le moment n’a pas de date de sortie.