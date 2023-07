De plus en plus de pères prennent un congé paternité à la naissance de leur enfant

Depuis 2003, le congé paternité permet aux pères éligibles de prendre 11 jours (auxquels s'ajoutent, dans les entreprises, trois jours pour naissance) afin de s'occuper de leur enfant à sa naissance. Une solution mise en place pour développer le lien père-enfant et promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Selon une nouvelle étude de la Drees (Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques) publiée ce jeudi 20 juillet, les hommes sont de plus en plus nombreux à y recourir depuis 2013. Nombre d'entre eux l'utilisent pour profiter des premiers jours de vie de leur enfant.

L'étude de la Drees a été réalisée avant que le congé paternité ne passe à 25 jours (auxquels il faut, là encore, ajouter les trois jours naissance pris en entreprise), en juillet 2021. Mais selon l'enquête réalisée cette année-là, 65% des pères interrogés et concernés par ce nouveau congé en ont profité sur la totalité de la période.

Publicité

Un congé surtout utilisé par les salariés en contrat stable

À la naissance de leur enfant, les parents en emploi ou au chômage indemnisé depuis moins de 12 mois peuvent bénéficier d’un congé – de paternité ou de maternité – et donc percevoir, sous condition, des indemnités. Une pratique qui couvre plus les pères que les mères, puisqu'ils sont plus nombreux sur le marché du travail. En revanche, "les pères éligibles y recourent moins que les mères éligibles (71 % contre 93 %)", précise l'étude. Mais entre 2013 et 2021, le congé paternité a quand même gagné du terrain. Entre 2013 et 2021, "la proportion de pères d’enfants de moins de 3 ans ayant bénéficié d’un congé de paternité passe de 62 % à 67 %".

Dans le détail, la hausse de recours se retrouve dans toutes les catégories professionnelles. Avec une progression "particulièrement marquée parmi les indépendants", poursuit la Dress, puisque le taux de ceux qui en profitent est passé de 32% à 46% en huit ans. Un chiffre en augmentation, mais moins d'un père sur deux en bénéficie, temporise la Drees, puisque la situation professionnelle reste "demeure l’un des facteurs les plus discriminants du non-recours : les travailleurs indépendants et les salariés aux contrats plus précaires prennent en effet plus rarement un congé de paternité". En effet, le congé paternité est plus utilisé par les salariés en contrat stable. Quelque 91 % des fonctionnaires et des agents titulaires d’un CDI dans le secteur public ont bénéficié du congé et 82 % pour les salariés en CDI du secteur privé. Bien plus, donc, que les moins de 50% d'indépendants.

Utilisé pour profiter des premiers jours

Dans son étude, la direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques note également que si la législation permet de prendre les congés paternité dans les quatre premiers mois suivant la naissance de leur enfant, ils "démarrent beaucoup plus souvent dans la semaine qui suit la naissance". En 2021, 72% des interrogés ont fait démarrer leur congé la première semaine, contre 49% en 2013. "Cette évolution très nette témoigne de la valorisation du temps d’accueil du nouveau-né, fortement encouragé par les professionnels de la naissance et de la petite enfance. Cet accueil est pensé comme un temps directement et uniquement destiné à l’enfant, lequel favoriserait le processus d’attachement et serait le garant de la qualité du lien entre l’enfant et son parent", explique la Drees.

Et de plus en plus de pères décident de prolonger leur congé paternité avec d'autres types de congés, pour pouvoir rester auprès de leur enfant plus longtemps. Une tendance surtout observée parmi les pères dans une situation professionnelle stable. "Environ deux pères sur cinq en emploi salarié déclarent avoir assorti leur congé de paternité (pris avant réforme) avec des congés annuels, des RTT, des congés sans solde, des congés spécifiques prévus dans le cadre d’une convention collective ou encore un congé parental."