De quoi dépend la texture du miel ? Et d'autres choses que vous ignorez peut-être sur le produit des abeilles

Marie-Claire Frédéric, autrice du livre "Le miel, une autre histoire de l'humanité, et Thierry Fedon, apiculteur dans le Limousin ont expliqué au micro la particularité de ce produit.

Comment le miel se fabrique-t-il ?

Pour Thierry Fedon : "Le miel, commence par la séduction par la fleur de l'abeille. La fleur a besoin pour sa reproduction de l'insecte qui vient chercher son pollen. En retour, elle lui offre le nectar. Les abeilles s'en gorgent et l'emmagasinent dans leur jabot (sorte de deuxième estomac). Le nectar est ensuite ramené à la ruche et transmit à une abeille d'intérieur. Il va être progressivement transformé en miel. Ce jus sucré va devenir un miel à partir du moment où il atteint 18-19 % d'humidité. Il pourra alors se conserver à 34 degrés la température au cœur de la ruche. Il sert aux abeilles à la thermorégulation de la ruche.

Marie-Claire Frédéric ajoute : "Le miel a toujours été considéré comme l'aliment des dieux. Il est présent dans toutes les civilisations et est le seul aliment que nous consommons, fabriqué par un animal. C'est un produit fermenté : les abeilles ingurgitent et régurgitent plusieurs fois le miel dans le processus de fabrication. Et le nectar est transformé en miel par des bactéries lactiques présentes dans leur jabot. Ce qui explique, avec le taux de sucre, sa longue conservation."

De quoi dépend la texture du miel ?

Parfois, le miel est liquide, d'autres fois, il se solidifie... L'apiculteur Thierry Fedon explique ce qui détermine l'apparence du miel : "Le miel est composé, entre autres, des deux sucres simples : le glucose et le fructose. La relation entre les deux fait que le miel cristallise plus ou moins vite. Quelques jours pour un miel assez riche en glucose comme le pissenlit ou le lierre. Et parfois, c'est très long, voire ça reste liquide, comme le fameux miel d'acacia. Il est tout à fait naturel qu'un miel finisse par cristalliser. Ça prend plus ou moins de temps. Le fructose détermine son aspect liquide et son temps de conservation."

La chroniqueuse Alessandra Pierini conseille, si le miel est trop compact, le mettre au bain-marie le liquéfie.

Qu'est-ce que le miel apporte à l'homme ?

Marie-Claire Frédéric explique que l'apport du miel n'est pas à négliger dans notre évolution : "L'aliment qui fait fonctionner notre cerveau, est le glucose. Comme le système cérébral ne fait pas de réserve, il en a besoin en permanence. C'est aussi vital que de respirer l'air. Les humains ont eu très tôt accès à des réserves de miel, un aliment très riche, et nutritif. Une thèse scientifique soutient que le miel au cours de l'évolution a permis de faire augmenter la taille du cerveau humain. Ce qui est à relativiser, car les singes et les ours se nourrissaient également de miel !"

Comment trouver du miel sauvage ?

Un oiseau en Afrique aide l'homme à chasser le miel… Marie-Claire Frédéric : "Le petit oiseau Grand Indicateur (Indicator) se nourrit de cire. C'est l'un des rares animaux qui puisse digérer la cire d'abeille. La chasse au miel par cet oiseau est de son initiative, et pas de celle des humains. Quand il a repéré un nid quelque part dans la savane africaine, il se met en quête d'hommes.

Et quand il en a trouvé, il émet un cri spécial et va se déplacer d'une certaine manière. Les hommes qui vivent ont appris à reconnaître, et à décoder ces signes. En suivant l'oiseau, ils arrivent à la réserve de miel. Les hommes prennent le miel et laissent la cire pour l'oiseau. L'oiseau est récompensé. C'est une relation mutualiste. L'oiseau seul ne pourrait pas survivre aux piqûres d'abeille. Il a donc besoin de l'homme pour pouvoir éloigner les abeilles par la fumée et ne pas se faire piquer." Thierry Fedon connaît lui en Tanzanie, le ratel, un blaireau de la savane qui sert lui aussi d'indicateur."

ECOUTER | On va déguster sur le miel