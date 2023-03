Exposition au Museum : De quoi les félins sont-ils le symbole ?

Au XXe siècle, de la vie sauvage à dominer à la vie sauvage à protéger

Eric Baratay explique : « Les félins symbolisent la nature sauvage. Ce sont des animaux libres par excellence. Auparavant, ils étaient plutôt les symboles d’une nature cruelle, mauvaise, qu’il fallait dominer. Au XIXe siècle, la vie sauvage devait être soumise - une idée qui, à l'époque, court jusque dans les rangs de la SPA. Les animaux n’ont que deux solutions : se soumettre ou disparaître. L’idée de les laisser en liberté ne venait à personne.»

Une nature à respecter

« L’Occident a pris conscience petit à petit de l’importance de la nature sauvage et de la nécessité de la respecter. L’idée s’impose dans les années 1950 grâce à des documentaires. Pas forcément sur les félins, mais les films de Cousteau montrent la vie sauvage marine, très peu connue des humains. Romain Gary obtient le prix Goncourt en 1956 pour Les Racines du ciel, un livre qui raconte le massacre des éléphants. Le Lion de Joseph Kessel (1958) relate une histoire d’amitié entre un fauve et une fillette... À travers les albums de Tintin, de 1929 au années 1970, on mesure l’évolution de l’image des félins, ce passage d’une nature sauvage à dominer à une nature à respecter. Désormais, il est question d’un monde en voie de disparition à préserver.»

Publicité

Le cas particulier du lion, symbole de la puissance aristocratique

« On a longtemps pris le lion pour le roi des animaux. Il est le symbole de la force, du courage et de la vaillance. L’aristocratie médiévale fait un parallèle entre elle et les animaux sauvages, les plus forts et les plus violents : souvent les félins. Il y a un processus d’identification. L’aristocratie se veut forte, violente, valeureuse, vaillante… En terres germaniques, beaucoup de familles aristocratiques ont des animaux sauvages sur leur blason comme l’ours, le loup ou le lion.

Comme il y en a très peu en occident, le lion de la noblesse est un animal fantasmé, on a des témoignages iconographiques issus de l’antiquité romaine. On voit aussi qu’il est imaginaire dans la manière dont on le dessine au moyen-âge.

Il faut attendre le XVIe siècle pour qu’on le connaisse mieux. En Italie, la mode chez les grands princes est d’avoir des guépards apprivoisés que l’on promène en parade dans des châteaux, sur la croupe de chevaux. C’est un moyen symbolique de montrer le parallèle entre le noble et le félin. Inversement, les roturiers sont rapprochés des animaux domestiques qui ont été soumis. Des animaux herbivores, peureux… C’est un moyen de justifier l’ordre social. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour qu’on détrône le lion. »