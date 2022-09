De quoi sont faits les chewing-gums et combien de temps mettent-ils à se dégrader ?

Dans l'émission Les P'tits Bateaux , la jeune Elia, dix ans, demandait : de quoi sont fabriqués les chewing-gums et combien de temps mettent-ils à se dégrader ? Question ô combien actuelle, à l'heure où les considérations écologiques sont de plus en plus prises en compte.

Pour lui répondre, Kako Naït Ali, docteure et ingénieure matériaux, experte en polymères, membre de l’association Expédition 7e continent qui lutte contre la pollution plastique dans les océans.

Un chewing-gum, de quoi c'est fait ?

Le chewing-gum est constitué d'environ 30% d'une gomme élastique qui est le polyisobutylène. Ce plastique-là est mélangé avec des charges minérales qui lui permettent d'avoir une certaine consistance quand on va le mâcher.

Il faut trouver le bon dosage entre le plastique et les charges minérales. Les charges minérales, ce sont des poudres minérales, qui donnent juste de la consistance.

Tout le reste, 70 % du chewing-gum, ce sont des additifs qui sont solubles dans la salive, c'est-à-dire des émulsifiants et des édulcorants. On a aussi des épaississants, des antioxydants, etc. Ce sont des substances qui vont donner du goût, du plaisir à la mastication. Quand on l'aura bien mâchouillé, il ne reste que 30% du chewing-gum, avec un petit peu de salive donc il aura un peu gonflé.

Combien de temps met le chewing-gum à se dégrader ?

Le chewing-gum, c'est l'un des matériaux les plus jetés dans la nature avec les mégots. La plupart des gens pensent malheureusement que le chewing-gum va se dégrader tout seul dans la nature. Il faut savoir que le chewing-gum n'est pas un matériau biodégradable, il ne peut pas se biodégrader.

La gomme est souvent issue du pétrole, mais elle peut aussi être naturelle. Mais d'où qu'elle vienne, de toute façon, elle va se dégrader de la même manière. La dégradation du chewing-gum peut aller jusqu'à 50 ans. Si nos grands-parents ont consommé du chewing-gum quand ils étaient petits, on va peut-être les retrouver sous le bureau dans la même école,

Il ne faut pas se dire que le chewing-gum va se dégrader vite parce que ce n'est pas du tout le cas. Il va mettre énormément de temps, donc on ne jette pas de chewing-gum dans la nature parce qu'il va y rester très longtemps. Ça peut aussi avoir un impact sur la biodiversité, c'est-à-dire que certains animaux peuvent le consommer et ça peut les empêcher de bien déglutir. Donc il n'est pas seulement laid, il est aussi dangereux. En tout cas, il peut avoir un impact sur l'environnement.

De plus, si on avale un chewing-gum, finalement, il va ressortir comme il est rentré. Il va poursuivre son chemin et il sera évacué, mais non digéré.

🎧 Pour profiter d'autres questions et réponses des P'tits Bateaux , écoutez l'émission dans son intégralité.